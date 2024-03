Gödöllő legnagyobb sztárja: Frau Bürgermeisterin von Gödöllő

A gödöllői polgármesteri hivatal sztárcicája, Frau Bürgermeisterin von Gödöllő, becenevén csak Bürgi, 2016 óta látja el hivatali feladatait. Ezalatt az idő alatt rengeteg rajongót szerzett magának, akik lelkesen követik a négylábú városvezető mindennapjait Facebookon.

Utcai cicából a város első számú hivatalnoka

Bürgi, csakúgy, mint sok más macska, maga intézte el, hogy ilyen magas rangot kapjon: karrierje 2016-ban kezdődött, amikor még kiscicaként az önkormányzat sajtófőnöke nyomába szegődött az utcán. Miután majdnem elütötte a séta során egy autó, egy kis időre bevitték a hivatalba, nehogy baja essen.

Ahogy az lenni szokott, a pár órára betérő vándorból állandó lakos lett, ami többek között az akkori jegyzőnek köszönhető, aki macskarajongóként engedélyezte, hogy az imádnivaló cica az önkormányzatnál maradjon.

Kezdetben, saját bevallása szerint, Gémesi György polgármester nem repesett az örömtől, ám hamar ő is beadta a derekát, azóta pedig már el sem tudná képzelni a kemény munkanapokat bájos segítője nélkül.

Bürgi rögtön feltalálta magát és bele is vetette magát a feladatokba: beül a megbeszélésekre, iratokat rendez, ha pedig szükséges, a portásfülkéből pásztázza gondosan az épületbe érkezőket. A kemény munka közben természetesen pihenni is kell, ám ez sem okoz akadályt, hiszen akár egy unalmas megbeszélés közben az íróasztalra helyezett papírokon, vagy az adott terem legkényelmesebb székén is könnyen elalszik.

Téli szabadság

2022. január 27-én nagy tragédia rázta meg a várost, majd az egész országot, ugyanis a sztárcica délután megszökött ideiglenes máriabesnyői otthonából, ahol éppen a hivatal átépítése miatt tartózkodott. Kollégái egy percig sem tétlenkedtek, és azonnal keresésére indultak, a legnagyobb viharban is éjjel-nappal keresték őt a környékén, rajongói pedig szórólapokkal igyekezték segíteni a hajtóvadászatot.

Ugyan a keresés nem járt sikerrel, Bürgi mindenki örömére február 6-án teljes nyugalomban besétált a bejárati ajtón és értetlenül fogadta a nagy felfordulást. Egy gyors orvosi vizsgálat után kiderült, hogy semmi baja, de a kemény munkából egy pár napra szabadságot kellett kivennie.

A jótékony cica

Már bevett szokásnak számít, hogy a rajongók novembertől megvásárolhatják a következő évi Bürgi-falinaptárt, amiben 12 modellfotóban gyönyörködhetnek a vásárlók az év során. Természetesen, városvezetőként Bürginek is fontos a jótékonykodás: a naptár bevétele minden évben más jótékony célt szolgál, a 2024-es naptárokkal például a gödöllői cicák ingyenes ivartalanításához járulhattak hozzá a vásárlók.

Egy igazi világsztár

Az évek során Bürgi nem csak az önkormányzat dolgozóinak és a Gödöllőn élők szívébe lopta be magát: 12 ezer fős Facebook-rajongótáborának oszlopos tagjai országszerte mindenhonnan követik mindennapjait.

Híre már a világ különböző pontjain is elterjedt, legutóbb például egy Franciaországból érkező turistacsoport jelentkezett be hozzá látogatásra. Bokros teendői között még a svéd nagykövet fogadására is szakított időt, lelkiismeretes és szorgos munkájáért pedig a rigai polgármestertől is kapott elismerő levelet.

Ha téged is érdekelnek Bürgi kalandjai, csatlakozz Facebook-oldalához!

Tavaszi programok Bürgi városában: