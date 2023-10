5 vadregényes via ferrata útvonal hazánkban, ami rengeteg izgalmat tartogat

Ha úgy érzitek, hogy már túl jól ismeritek hazánk legszebb kirándulóhelyeit, akkor itt az ideje, hogy kipróbáljátok a sziklamászást a via ferrata útvonalak egyikén! Az országban összesen hét helyszínen hódolhattok ennek a szuper sportnak, ezek közül mutatunk most be nektek ötöt, ahol a kezdőtől egészen a haladó szintig találhattok útvonalakat.

Tatabányai via ferraták

A Tatabánya felett húzódó Szédítő-szikla és Kis-barlang már évek óta népszerű a sziklamászók körében, hiszen az összesen 1 kilométer hosszú útvonal rendkívül változatos terepen halad. A hegy tetején található Gerecse Kapuja látogatóközpontban ráadásul még egy kisebb kültéri műfalat is megépítettek, ahol gyakorolhatunk a nagy bevetés előtt. Ha pedig felszerelést szeretnénk bérelni, a Tatabányai Alpin Klub jóvoltából még erre is van lehetőségünk. Az útvonal egész évben szabadon látogatható.

Cuha-völgyi via ferraták

A Bakonyban megbúvó Cuha-völgy az egyik legkedveltebb úti cél a kirándulók körében, ez pedig a sziklamászók esetében sincs másként, hiszen egy több mint 1 kilométeres útvonal várja őket felfedezésre az év minden napján. A szurdokban található ferraták közül néhány könnyebben teljesíthető, így akár családoknak vagy kezdőknek is alkalmas terep lehet. Azért a tapasztaltabb mászók is bőven találhatnak maguknak kihívást a helyszínen, fontos tudnivaló azonban, hogy a hegyoldal helyenként nagyon meredek, ezért nedves időben érdemes másik útvonalat választani.

Megyer-hegyi via ferraták

A Sárospataktól nem messze magasodó Megyer-hegy igazán különleges élményt nyújt a hegymászóknak, hiszen a hegy alatt elterülő tengerszem tükrében gyönyörködhetnek. Az egész évben szabadon látogatható Megyer-hegy falai mesterséges eredetűek, ugyanis korábban malomkőbányaként használták azt a területet, amely manapság oly sok természetjárót vonz a térségbe. Az útvonalak különféle nehézségűek, néhány akár még gyerekek számára is ideális.

A Megyer-hegyi tengerszemről itt olvashattok bővebben:

Cseszneki via ferraták

A Bakony egy másik helyszínén, Cseszneken is találhatunk via ferratához alkalmas útvonalakat. Az első háromra, amelyek 2013-ban épültek meg, a Kőmosó-szurdokban bukkanhatunk rá, majd további két útvonallal egészült ki a völgy 2015-ben. Amennyiben erre a nagy népszerűségnek örvendő térségre esik a választásotok, érdemes hétköznapra időzíteni a sziklamászást, amikor kevesebben vannak. Az egész évben szabadon látogatható útvonalak körülbelül 50-180 méter hosszúak és javarészt könnyű, valamint közepes nehézségűek.

Demjéni via ferraták

A Bükk és Mátra között található Demjén melletti kőfejtő via ferrata útvonalai igazi megmérettetést ígérnek a sziklamászóknak. A mászóutak körülbelül 500 méteren vezetnek végig, és a könnyűtől a közepes nehézségű pályákon át eljuthatunk egészen az ország legnehezebb via ferratáihoz. A közelben felszerelés bérlésére is van lehetőségünk, a terep pedig egész évben nyitva áll a kalandvágyók előtt.

További felfedezésre váró szurdokok hazánkban: