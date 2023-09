Közismert művészekkel indul a MOMkult új, életrajzi stand-up estje

„Egy életem” címmel különleges életrajzi stand-up sorozat indul szeptember végén a Momkultban, melynek alkalmával híres művészek állnak színpadra, hogy egy-egy színházi este keretein belül elmeséljék az életüket.

Az első három est főszereplői: Grecsó Krisztián író, Szinetár Dóra színész-, énekesnő és Mucsi Zoltán színművész. Az estek rendező-producere Lévai Balázs.

Az élet a legjobb forgatókönyvíró. Sokszor mondjuk ezt, de most a gyakorlatban is kipróbáljuk: Egy ismert művész áll ki a színpadra a nézők elé és meséli el az életét. Valójában nap mint nap ezt csináljuk mindannyian. Elmeséljük a barátainknak, mi történt velünk. Főhőseink is ezt fogják tenni, persze nem véletlenszerűen. Minden estet sok-sok próba és ötletelés előz meg, hogy a néző egy érzelmes, sokszínű színházi élménnyel gazdagodjon – mondja az ötletgazda Lévai Balázs, akinek olyan sikerfilmek fűződnek a nevéhez, mint a Nagykarácsony, a Nyugati nyaralás vagy a Sohavégetnemérős.

Életrajzi stand-up estek a MOMkultban

A forma leginkább a stand-upra vagy egy önálló estre emlékeztet, de számos olyan ötlettel is készülnek, amelyek látványossá teszik az előadásokat. Korabeli fotók, újságkivágások, archív filmrészletek és más látványelemek varázsolják a főhősök személyes vallomásait színházi élménnyé.

Az Egy életem estek célja elsősorban a szórakoztatás, a főszereplők viccesen és önironikusan avatják be a nézőket életük legmeghatározóbb pillanataiba, de nem kerülik a mély és megható történeteket sem. Az előadások végére a néző sokkal közelebb kerül a főhősök személyiségéhez és életéhez.

Szeptember 30-án kerül sor az első premierre a hegyvidéki Momkultban. Ekkor napjaink egyik legnépszerűbb írója, Grecsó Krisztián lép majd színpadra. Szinetár Dóra Egy életem estje október 29-én debütál, míg Mucsi Zoltán december 6-án meséli el először, mi minden történt az életében.

