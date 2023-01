Bronz miniszobrok kalauzolnak bennünket a királynék városában, Veszprémben

Évek óta teszik színessé és nem egy esetben izgalmassá a mindennapokat Kolodko Mihály aprócska, itt-ott felbukkanó bronz miniszobrai. Budapesten az alkotónak és szobrainak valóságos rajongótábora van, de nincs ez másképp a vidéki városokban, példának okáért a Veszprémben felbukkanó miniszobrok esetében sem.

Veszprémben sétálni és annak minden zegét-zugát felfedezni nem mindennapi élmény, különösen ha némi izgalommal fűszerezve, bronz miniszobrok keresésével köthetjük azt össze. 2020 nyarán jelentek meg a miniszobrok Veszprémben, melyeket a korábbi gyakorlattól eltérően az alkotó külön felkérésre, közös tervezés és egyeztetés után készített el.

A kezdeti tervekből végül három, a városhoz és magukhoz a helyszínekhez is szorosan kapcsolódó miniszobor született meg, melyek egyúttal a múltat, a jelent és a jövőt is szimbolizálják. De nézzük is, kik költöztek 2020 nyarán Veszprém emblematikus helyszíneire?

Ernő, az őr

Időrendben haladva, a múltat szimbolizáló miniszoborral kezdjük utunkat, méghozzá a Veszprémi Várban található Hősök kapujának tövében, szüntelenül őrködő Ernővel, az őrrel. A miniszobrok által képviselt különböző hangulatok közül Ernő történelmi helyszínen talált otthonra és aprósága ellenére is tekintélyt parancsolóan őrködik a vár és a város rendje felett. Az év mind a 365 napján büszkén viseli a koronaőrök egyenruháját, B betűvel díszített sisakját, akárcsak kis ládikáját. Alakja többek között a Veszprémben őrzött Szent Korona időszakát és különböző történelmi eseményeket szándékozik megjeleníteni.

8200 Veszprém, Vár u. 2. a Hősök kapujának tövében

Ödön, az utcazenész

Sétánkat a jelent szimbolizáló bohém és vidám Ödönnel, az utcazenésszel folytatjuk nem máshol, mint az évente megrendezésre kerülő Veszprémi Utcazene Fesztivál központi helyszínén. Aprócska utcazenészünk a Kossuth Lajos utca 1-es házával szemben lévő lévő park szélén csücsül rendületlenül és évről-évre várja, hogy egyszer egy évben társuljanak hozzá utcazenész kollégái. A bronz miniszobor, hátterében a Hangvillával, az utcazene fesztivál mellett a város pezsgő zenei és kulturális sokszínűségére hívja fel a figyelmet. Ödön sapkáján egy A betűre lehettek figyelmesek és különlegessége még, hogy ülőalkalmatosságul szolgáló bőröndje és csigaház-kürtje süttői mészkőből készült.

8200 Veszprém, Kossuth Lajos utca alsó szakaszán

LeoNóra, a kislány és az oroszlán

A múlt és jelen után túránk harmadik állomásán megérkezünk a jövőbe és az azt szimbolizáló alkotáshoz, LeoNórához, a kislányhoz és hű társául szegődött oroszlán barátjához. A veszprémi miniszobrok közül talán neki a legösszetettebb a szimbolikája, hiszen a T betűt mellkasán viselő kislány utal a királynék városára – hiszen melyik kislány ne akarna királylány lenni -, de utal Árpád-házi Szent Margit veszprémi gyerekkorára is. Utóbbi egyben magyarázat arra is, miért a Margit-romok szomszédsága lett az otthona. Ezzel együtt hű társa, az állatok királya, a tardosi mészkőből készült oroszlán a Veszprémi Állatkertre utal. A Kollégium utcánál, a Séd patak második hídjának korlátján található kettősük a pihenés, a közös kikapcsolódás szimbóluma is egyben.

8200 Veszprém, Kollégium utcánál található híd korlátján

Honnan a betűk és a miniszobrok neveinek eredete?

Bár már eddig is igyekeztünk utalni arra, hogy a veszprémi miniszobrok megannyi különlegességet rejtenek, tetten érhető ez a szobrokon elrejtett egy-egy betűben és neveikben is. Igazi csapatmunka lévén, a névadásba a helyieket is bevonták és névadó szavazás keretében döntötték el a szobrok, Ernő, Ödön és LeoNóra neveit.

A válasz arra a talányra pedig, hogy mit jelenthetnek a szobrok által viselt B, A és T betűk, nem más, mint a megrendelő család gyermekei nevének kezdőbetűjét.

Ha Veszprém után Budapest vadonatúj miniszobrát is felkeresnétek: