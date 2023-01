11 motiváló film 2023-ra, ami megmutatja, hogy kitartással nincs legyőzhetetlen akadály

Úgy érzed, legyőzhetetlen akadályt állított eléd az élet? Nézd meg ezeket a filmeket és meríts belőlük erőt és kitartást, mert nincs olyan, hogy lehetetlen!

Forrest Gump

A georgiai Savannah városka árnyas buszmegállójában különös mesemondó üldögél. Forrest Gump (Tom Hanks) mindent látott és mindent átélt, de nem mindent értett. Nem éppen a legfényesebb elme. De az anyja (Sally Field) mindig azt mondogatta: „Csak az a hülye, aki hülyeséget csinál.” Forrest Gump pedig semmi egyebet nem csinált, mint jelen volt a XX. század minden fontos eseményén a focipályától a harctérig, az elnökök klubjától a médiavitákig, míg végül meg nem pihent egyetlen igaz szerelme (Robin Wright) karjában.

127 óra (Disney+)

Egy hihetetlen igaz történet Aron Ralston hegymászóról (James Franco). Miután egy sziklatömb alá szorul az elszigetelt utahi kanyonban, Ralston az öt gyötrelmes nap alatt felidéz mindenkit, aki bármit is jelentett számára az eddigi életében. Eközben azon töpreng, vajon megmenekülhet-e, bármilyen áron.

Whiplash

Andrew Neiman (Miles Teller), az ambiciózus fiatal jazzdobos minden vágya az, hogy elit zenei iskolája legjobb növendéke legyen. Terence Fletcher (J.K. Simmons), a vérfagyasztó módszereiről hírhedt oktató felfedezi Andrew-ban a tehetséget, és áthelyezi őt elsőszámú zenekarába ezzel örökre megváltoztatva a fiatal fiú életét. Azonban Andrew azon szándéka, hogy tökéletessé váljon, hamarosan mániává fajul, kegyetlen tanára pedig készségei határára, és szinte az őrületbe hajszolja őt.

Brittany lefutja a maratont (Amazon Prime)

A derűs és barátságos Brittany Forgler, mindenki legjobb barátja – leszámítva saját magát. A bulizások, a munkanélküliség és a mérgező kapcsolatai megnehezítik az életét. Konditeremre nincs pénze, de túl büszke, hogy segítséget kérjen. Már majdnem feladja, amikor a szomszédja ráveszi, hogy fusson egy kört a háztömb körül. Nem sokkal ezután hatalmas célt tűz ki maga elé: A New York-i Maratont.

Egy csodálatos elme

John Nash, a briliáns matematikus, aki munkájával a világhírnév küszöbén áll, amikor felbukkan a rejtélyes William Parcher (Ed Harris) és szigorúan titkos kormányfeladattal bízza meg. Nash egy idő után úgy érzi, az egész világ ellene fordult és csakis feleségére számíthat (Jennifer Connelly).

Tűzszekerek

A film két brit rövidtávfutó valós történetét idézi fel, akik mindketten az 1924-es párizsi olimpiai játékok aranyérméért küzdenek. Harold Abrahams, az eltökélt, zsidó származású sportoló a személyes hírnévért és az előítéletek legyőzéséért fut, riválisa, Eric Liddell, a hitbuzgó skót hittérítő pedig Isten dicsőségéért versenyez.

Idétlen időkig

Phil Connors (Murray) tévés sztármeteorológus szépséges producere (Andie MacDowell) és operatőre (Chris Elliot) társaságában a Punxsutawney nevű eldugott városkába utazik, hogy tudósítson a hagyományos tavaszváró Mormota Fesztiválról. Hazafelé tartva azonban egy nem várt hóvihar elzárja útjukat, így kénytelenek visszafordulni, hogy még egy éjszakát a mormoták földjén töltsenek. Mikor Phil azt gondolná, hogy rosszabb már nem jöhet, másnap újra az unalmas ünnepnapra ébred és úgy tűnik, ez már így lesz Idétlen időkig.

Pi élete

Pi átlagos kamasz fiú, akivel hihetetlen dolgok történnek. Egy hajószerencsétlenséget követően magára marad egy mentőcsónakban a Csendes-óceánon, egyetlen társa egy éhes bengáli tigris. Fantasztikus, hosszú utazásuk során együtt válnak tanúivá a természet lenyűgöző, félelmetes nagyságának, és együtt próbálnak életben maradni.

Rocky

Rocky Balboa lecsúszott philadelphiai bokszoló, akit egykor ugyan nagy ígéretnek tartottak, de akiről mostanra már edzője, Mickey is lemondott. De minden megváltozik, köszönhetően az ünnepelt bokszsztárnak, a verhetetlen Apollo Creednek. Apollo a Függetlenség napjának alkalmából rendezett gálán egy ismeretlen bokszolóval szeretne kiállni – a sztár menedzsere szerint jó reklám, ha a nagy Apollo lehetőséget ad a senkiknek is – még akkor is, ha néhány játékos menet után kíméletlenül a padlóra küldi ellenfelét. A kiszemelt partner Rocky, aki tudja, hogy ez élete első és minden bizonnyal utolsó lehetősége arra, hogy kitörjön a nyomorból és az ismeretlenségből. Kíméletlen edzésbe kezd, hogy megmutassa a világnak, mire képes valójában.

A remény rabjai

1946-ban egy Andy Dufresne nevű bankárt – noha makacsul hangoztatja ártatlanságát – kettős gyilkosság elkövetése miatt életfogytiglani börtönbüntetésre ítélnek. Dufresne egy Maine állambeli büntetés-végrehajtó intézetbe kerül és hamar meg kell ismerkedjen a börtönélet kegyetlen mindennapjaival, a szadista börtönszemélyzettel, a szinte elállatiasodott rabokkal. Azonban Andy nem törik meg. A bankéletben szerzett tapasztalatai segítségével elnyeri az őrök kegyét és azzal, hogy elvállalja egyik rabtársa illegális akcióiból származó bevételeinek könyvelését, kivívja “társai” elismerését is. Cserébe viszont lehetőséget kap a börtön könyvtár fejlesztésére, ezzel némi emberi méltóságot csempészve a keserű körülmények között élő rabok mindennapjaiba.

Életem a szörf (HBO Max)

A tinédzser Bethany imádta a hullámlovaglást. Egy szörnyű tragédia azonban beárnyékolta életét. Szörfözés közben megtámadta egy cápa, és leharapta az egyik karját. Bethany azonban nem adta fel. Elhatározta, hogy újra szörfözni fog.

További inspiráló filmek 2023-ra: