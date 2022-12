5+1 varázslatos színházi meseelőadás Budapesten az egész családnak

Csodálatos színházi gyerekelőadások kínálnak néhány órás minőségi kikapcsolódást az egész család számára. Íme 5 szívhez szóló mesejáték Budapesten és egy ráadás, amelyet csak jövőre mutatnak be.

Madagaszkár – zenés kalandtúra (Pesti Magyar Színház)

6 éves kortól

Alex, az oroszlán és állatkerti barátai nagy kalamajkába keverednek, amikor Marty, a zebra, a pingvinek segítségével megszökik a New York-i Central Park állatkertjéből. Barátaik az első döbbenet után útra kelnek, hogy megkeressék, ám a betondzsungelben mászkáló víziló, oroszlán és zsiráf nem kevés feltűnést keltenek. A kaland azonban tovább bonyolódik, amikor a kis csapat dobozokba zárva egy hajóra kerül, amelynek úti célja a nagy és vad Afrika. A cselszövő pingvinek megrongálják a hajót, és hőseink Madagaszkár egzotikus szigetének partján találják magukat. A New York-i aszfaltbetyároknak most rá kell jönniük, miképpen maradhatnak életben a vadonban, és fel kell ismerniük az igaz barátság és összetartás valódi erejét. Vajon sikerrel járnak?

Következő előadások: 2022. december 28., 29., 30., 31.

Varázsvilág (Nemzeti Táncszínház)

5 éves kortól

Január 14-én újra látható Budapesten, a Nemzeti Táncszínházban a nagy sikerű, látványos Varázsvilág c. gyerekelőadás. Egy szekrény sok mindent rejthet, különösen akkor, ha rajta keresztül átléphetünk egy másik, mesebeli, varázslatos dimenzióba. A mű főhőse egy játékvilágban próbál barátokat szerezni, és különféle bábokkal találkozik. Ráébred, hogy a báboknak ugyanolyan érzelmeik vannak, ugyanolyan kötődések és kapcsolatok alakulnak ki közöttük, mintha emberek lennének, és egyikükkel talán még szerelembe is lehet esni. A produkció egy mágikus világokba kalauzol el minket. Sok klasszikusbalett-élményből táplálkozik az előadás, amilyen például Csajkovszkijtól A diótörője.

Következő előadás: 2023. január 14.

A Négyszögletű Kerek Erdő (Budaörsi Latinovits Színház)

6 éves kortól

Lázár Ervin közkedvelt gyermekregénye, A Négyszögletű Kerek Erdő valójában egy mesefüzér, amely különálló történetekből tevődik össze. A történeteket azonban ismerős karakterek teszik egységessé, amilyen például az erdei kalandok kulcsfigurája, Dömdödöm. Ezekből a szívhez szóló történetekből rendezett meseelőadást a Budaörsi Latinovits Színház társulata, melyet 2019 óta nagy sikerrel játszanak, a főszerepben Böröndi Bencével és Ladányi Júliával.

Következő előadások: 2022. december 29., 2023. január 30.

Boribon és Annipanni (Budapest Bábszínház)

Körülbelül 3 éves kortól

Marék Veronika hőseit az egész világ ismeri, a mackó és a kislány történetein generációk nőttek fel. Hétköznapi kalandjaik legnagyobb varázsa, hogy minden mai és egykori gyerek számára ismerősek. Mert mindenki vágyott már piros kisautóra, barátkozott össze kóbor cicával vagy épített házat az asztal alatt. Mindenki volt már beteg, fújt a kádban buborékot, és kért anyától még egy esti mesét. És mindenkinek van legjobb barátja, mint Annipanninak Boribon, és Boribonnak Annipanni.

Következő előadások: 2022. december 21., 22., 30., 2023. január 20., 21., 24.

Varázsnagymama (Átrium)

3 éves kortól

Az Átrium zenés gyerekelőadása az egész családnak Farkasházi Réka és a Tintanyúl zenekar rengeteg ismert és vadonatúj zenéjével.

Kata egyik este nem tud elaludni, mivel nem találja kedvenc nyunyókáját, Tündérlányt. De egyszer csak felbukkan a nagymamája, életre kelnek a plüssjátékai, és közösen Tündérlány keresésére indulnak. A kaland során kiderül, hogy mennyi varázslat veszi körbe az életét. És még csak álmodni sem kell hozzá.

Következő előadások: 2022. december 28., 29., 2023. január 28.

+1 Pinokkió – zenés kaland (Vígszínház)

10 éves kortól

Azt hihetnénk, hogy a világ egyik leghíresebb kisfiújának, pontosabban fabábujának történetét mindenki jól ismeri, de az igazság az, hogy Carlo Collodi 1883-ban megjelent regényét ma már kevesen olvassák. Mindenki a feldolgozásokra támaszkodik, pedig az eredeti mese hihetetlenül szórakoztató, fordulatos, humoros, és néhol persze kicsit ijesztő is. Mai szemmel nézve meglepően bátor és modern, ahogy Collodi végigvezeti Pinokkiót a hajmeresztő kalandokon. A most készülő, új, vígszínházi változat igyekszik minél jobban megőrizni és megmutatni az eredeti mese csapongó fantáziáját, játékosságát és humorát, miközben az igazi Pinokkió-szakértőknek is szolgál majd némi meglepetéssel. Az előadás zenéjét Presser Gábor szerzi.

A bemutatóra várhatóan 2023 első felében kerül sor.

