7+1 őszi finomság budapesti parkokban és ligetekben tett hangulatos sétákhoz

Az őszi ízekben gazdag főváros hangulatos, falevelektől színes helyszíneit ajánljuk, a létező legfinomabb útravalókkal megbolondítva.

Ősszel sokunkban jóleső gyerekkori élményt idéz a frissen sült kalács andalító illata. Éppen ezért, őszi reggelen, délutánon vagy estén, ha tehetitek, térjetek be a Bake My Day Böszörményi úti pékségébe némi kakaós és fahéjas kalácsba zárt gyerekkori emlékért. Az innen nem messze lévő Gesztenyés-kert fái alatt egy forró kávé társaságában akár el is csipegethetitek, miközben a padon ücsörögve szemlélitek a kert nyüzsgését.

1126 Budapest, Böszörményi út 34. | Weboldal | Facebook

Napfényes délutánon a Múzeumkert fái alatt, a hidegebb idő beálltával a napfürdőben úszó Geraldine hatalmas ablakai mögül dúskálhatunk az őszi ízekben. A szezonális gesztenyepürében és somlói galuskában ugyanúgy, mint a fügés kosárkában vagy a birsalmával és roppanós habcsókkal megbolondított Geraldine-szeletben. Mielőtt folytatnátok őszi sétátokat, igyatok egy habkoronával büszkélkedő rumos csokit vagy óriás kakaót.

1088 Budapest, Múzeum körút 14-16. | Weboldal | Facebook

Az Édes Mackó friss és ropogós kürtőskalácstrendje csak úgy olvasztja a szíveket, hiszen édes desszertjüket különböző krémekkel töltött kürtősbonként álmodták újra. Ősz lévén mi mást ajánlanánk, mint a szilvalekvárt rejtő, faszénparázson ropogósra sütött, aranyló kürtősbont, amit ezúttal fahéjjal bolondítottak meg. A kürtőskalácsozás élményét novemberben is minden nap élvezhetitek helyben vagy akár a Városliget faleveles ösvényeit járva.

1146 Budapest, Állatkerti körút 14-16. | Facebook

Ha igazán jó hangulatú őszi kikapcsolódásra vágytok, feltétlenül látogassatok el a színekbe borult Kopaszi-gátra. Ha végigjártátok a Budapart minden zegét-zugát, pihenjetek egyet a hely első specialty kávézójában, a The DAM_n Good Place-ben. Őszre hangolt kínálatukat séta előtt, közben és után is ajánljuk: a mennyei pumpkin lattét és a camembert-rel, körtével, dióval és egy leheletnyi mézzel megbolondított croissantszendvicsüket.

1117 Budapest, Napkelte u. 1. | Facebook

A XIII. kerület ökoparkjában tóparton lógatva a lábunkat szusszanhatunk és fürdőzhetünk egy jót az őszi napsütésben. A néhány perc sétára található Badass Coffee & Donut fánkmennyországában, ahol a jó kávé és a kézműves fánk kéz a kézben jár, mennyei elemózsiát is találtok: házi szilvalekvárral töltött és fahéjas cukorba forgatott, valamint édes-fűszeres sütőtökkrémmel töltött és színes cukorkákkal megszórt fánkok sorakoznak egymás után.

1133 Budapest, Váci út 114. | Weboldal | Facebook

Ha bejártátok a Városmajor egészét, és közben az utatokba eső összes gesztenyét zsebre tettétek, nincs más dolgotok hátra, mint a gesztenyefák alá berendezkedett Majorka felé venni az irányt. A gasztrokocsmában ősszel meggybefőttel és tejszínhabbal tálalt gesztenyepürével, mákkal és vaníliasodóval összeolvadó gőzgombóccal és hatalmas adag habos kakaóval várják az őszi séta után megpihenni és felmelegedni vágyókat.

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 16. | Weboldal | Facebook

Bikás park: Montázs Art Café

Az őszbe öltözött Bikás park oldalában található Montázs Art Café csak úgy ontja magából az őszi ízeket. A parkban tett sétához vagy a séta utáni felmelegedés gyanánt házi készítésű zabkekszüket sütőtökös lattéba, forró csokiba, kakaóba és chai lattéba is mártogathatjátok. De a kortárs kiállításoknak rendszeresen otthont adó kávézó napról napra változó süti- és szendvicskínálatában sem kell sokáig keresnetek a szezonális ízeket.

1119 Budapest, Etele út 55. | Weboldal | Facebook

+1 Erzsébet tér: Madhouse

Nincs olyan évszak, mikor ne rukkolna elő egy újabb megismételhetetlen, szezonális fogással a szívünknek kedves Madhouse. Alig dobták le színes lombkoronáikat a belvárosi fák, úgy hangolódott az étterem kínálata is ősziesre. Kedvencünk a céklával, kecskesajttal és sültpaprika-krémmel körbeölelt pirított burgonya, míg a legőszibb fogás címet a ricottakrémes sütőtök érdemelte ki. Természetesen ebbe is sikerült egy kis sört csempésznie Piszkor Norbi séfnek, melyet a mizuna mellett MadX mézes szósszal tálalnak. A vadonatúj séfmenü különlegességeire sem kell sokat várni, mely a novemberi étlappal együtt debütál.

1061 Budapest, Anker köz 1-3. | Weboldal | Facebook

Kiemelt kép: Badass Coffee & Donut