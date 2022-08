Okos megoldások lakásvásárláshoz: ezekre érdemes figyelni

Vannak olyan emberek, akikre mindig süt a nap, náluk minden simán megy, minden szinte elsőre sikerül. Ugyanakkor akadnak olyanok is, akik számára egyadta szenvedés bármibe is fogjon bele. Ez pedig az olyan nagyobb döntéseknél is fennállhat, mint például a lakásvásárlás, ami gyakran egy életre meghatározza a körülményeinket. De mi lehet az oka ennek a nagy különbségnek?

Okos tervezés

Ha kicsit utánajárnánk a két esetnek, akkor azt tapasztalnánk, hogy az egyik ember tervez, rengeteg időt szán a teljes folyamat megismerésére, a költségek pontos feltárására, a megfelelő partnerek kiválasztására. A másik csak kapkod, érzelmi alapon hoz döntéseket és másokra hallgat, nincs ideje semmire.

Különösen fontos az okos megoldások megismerése, a pontos tervezés egy lakásvásárlás során. Már a vásárlási folyamat megkezdése előtt készítsünk egy listát arról, hogy milyen szempontok alapján is választunk: mi az, amiben nem tudunk engedni és mely kérdésekben vagyunk készek némi kompromisszumra. Tervezzünk hosszú távra! Egy lakásnak az életünk során bekövetkező változások esetén is meg kell felelnie az igényeinknek, kevesen tudnak gyakran lakást cserélni. A legjobb, ha részletes pénzügyi tervet készítünk, sorra vesszük a legfontosabb költségeket, kiadásokat. Emellett ismerjük meg az állami lakástámogatási lehetőségeket és a felvehető lakáshiteleket!

A legtöbb családban a lakásvásárlás a legnagyobb anyagi döntések egyike, így tekintsünk rá egyfajta befektetésként is, hiszen egy rossz döntés esetén komoly veszteségeket szenvedhetünk el. Az első pillanattól fogva igyekezzünk szinkronba hozni az elképzeléseinket és a lehetőségeinket! Ehhez pedig fontos a finanszírozási megoldások részletes megismerése.

Új vagy használt?

Keressük az okos megoldásokat, amelyek segítségével a legtöbbet lehet kihozni egy adott helyzetből. Ezért aztán az új lakások vásárlását helyeztük előtérbe, hiszen ez számtalan előnnyel jár:

hosszú ideig nem kell költeni a lakásra, korszerűsítésére, a házra

energiatakarékos, jól szigetelt, olcsó fenntartású lakásunk lesz

beleszólhatunk az építés folyamatába (válaszfalak elhelyezkedése, burkolatok)

jobban megőrzi az értékét

kedvező finanszírozási lehetőségeket találunk

Ha új lakás, akkor zöld hitel

Egy zöldhitel-kalkulátor segítségével jól fel lehet készülni az új lakások vásárlásához kapcsolódó hitelek feltételeiből. Láthatjuk azonnal és számszerűsítve a törlesztőrészlet alakulását, a nagyon kedvező kamat és egyéb alacsony banki költségek előnyeit.

Nemcsak a lakásvásárlók, de a lakásépítés kivitelezői is azonnal reagáltak a zöld hitel megjelenésére. A folyamatban lévő lakásépítéseknél elvégezték a szükséges módosításokat, így egyre több projekt felelt meg az energetikai elvárásoknak. Ugyanígy a lakásvásárlók is azonnal léptek és szinte megrohanták a bankokat a kedvező hitelt igényelve.

2021-ben jelent meg a Zöld Otthon Program (ZOP) keretében a zöld hitel. A jelenleg elérhető hitelek közül egyértelműen a zöld hitel a legkedvezőbb a végig fix 2,5 százalékos kamatával. Ennek keretein belül az MNB 0 százalékos kamat mellett ad a bankoknak forrást, amelyet azok maximum 2,5 százalékos kamattal hiteleznek tovább az új lakást vásárló vagy építkező ügyfelek felé.

Az elindítás óta már meg is emelték a keretet, de ez a kibővített keret is gyorsan fogy, hiszen népszerű konstrukcióról van szó. Ismét várhatunk a jegybank döntésére: megemeli a keretet vagy valamilyen új konstrukcióval segíti a korszerűbb lakások építését?

De lássuk a zöld hitel feltételeit! Az elvárások nem is olyan szigorúak, hiszen a létrehozott épület legalább BB vagy annál jobb energetikai besorolása mellett legfeljebb 80 kWh/m2/év primer energiaigényt kell a lakásunknak elérnie, ami megfelelő szigetelés és korszerű fűtési rendszer esetén könnyen megvalósítható.

Mire figyeljünk új lakás vásárlásakor?

Új lakást vásárolhatunk akár a tervezőasztalról, de ne feledjük, hogy annál nagyobb a kivitelezés kockázata, minél későbbi szakaszban szerződünk. Az építőanyagok ára, a szakemberek munkadíja folyamatosan emelkedik, így könnyen kerülhetünk bajba, ha nem tervezünk elegendő tartalékkal. Akármit is mond a kivitelező, a szerződés, pénzügyi tartalékra szükségünk lesz.

Az új lakás vásárlásához sokan lakástámogatást is igénybe vesznek:

csok, falusi csok támogatás

babaváró hitel

állami kamattámogatás lakáshitelhez

5 százalékos áfa építkezés esetén.

A fenti lehetőségekről érdemes részletesen érdeklődnünk, hiszen sok pénzről van szó. Alapvetően gyermekvállaláshoz kötődő támogatásokat találunk, így a zöld hitel egy kuriózum, hiszen ennek esetében nincsenek ilyen elvárások.