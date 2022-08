5 kihagyhatatlan program, amiért érdemes ellátogatni a Debreceni Virágkarneválra

Idén augusztus 15. és 21. között megkétszereződik Debrecen városának lakossága. A fiatal felnőttektől, a hipsztereken át a magaskultúra elkötelezettjei, a képzőművészet szerelmesei, a lakás-botanikusok, de még az idősebbek is egyaránt megtalálják a maguk programjait a Debreceni Virágkarneválon.

Ingyenes szabadtéri jamboree a Nagytemplom tornyainak árnyékában a már jól ismert srácokkal. Augusztusban a magyar városokat járja a zenekar, augusztus 18-án pedig Debrecent is útba ejtik, hogy egy igazi best of műsorra tombolhasson a közönség. Máshol még nem hallható Szép című daluk ezen a koncerten debütál a nagyközönség előtt.

Fények éjszakái (Augusztus 15. és 21. között minden éjjel)

Mágikus varázsvilágban sétálhatnak a járókelők Debrecen belvárosban. A fényfesztiválon a Lighthouse csoport a főtéri üvegpiramist is bevonja különleges fényjátékába, míg a LaLuz művészeinek köszönhetően a Dósa nádor tér épületei és szökőkútjai fognak teljes fényárban úszni. És ha már úszás… a Nagyerdei Park tófelszínén hatalmas vízililiomok mutatják meg bájos szépségüket augusztus 21-ig minden éjjel. És ha ez még nem lenne elég, augusztus 19-én több száz kerékpáros teker majd át bringával a városon fényekkel és virágokkal ékesítve.

Legyen benned #KRAFT! (Augusztus 15. és 21. között)

A Nagyerdei Sörkert | Beer by Lake programja a hazai kézműves, kraft söröket helyezi a fókuszba – így a közönség megkóstolhatja többek között a BAZ Beer, a Békésszentandrási Sörfőzde, az Ugar Brewery, a Mad Scientist, a Hajdú Serház, a HopTop Brewery, a Hübris és a Viharsarok Sörfőzde söreit – miközben a jól bevált cseh sörök is palettára kerülnek. Az esemény hangulatáért Winkler Róbert, a Nagyerdő zöldje, a Békás-tó nyugodt fodrozódása és a tematikus sörversenyek felelnek.

BOTANICA Expo növényvásár (Augusztus 19-től augusztus 21-ig)

A BOTANICA többek között virág- és kertgondozással, balkonkertészettel, továbbá környezetünk védelmével és fenntarthatósággal kapcsolatos előadásokkal várja a növények szerelmeseit. A szobadzsungel fanatikusok növényvásárra, kaktusz- és pozsgáskülönlegességekre, csere-bere pontra is számíthatnak. A programnak a Kölcsey Központ piazzája és a Baltazár Dezső tér ad otthont augusztus 19. és 21. között.

Karnevál és utcabál (Augusztus 20.)

Idén 1200 hazai táncos és 400 pazar külföldi karneváli felvonuló, gólyalábas, maszkarás vagy zászlókat forgató művész kíséri az 500 ezer élővirággal és a megszámlálhatatlan szárazvirággal készült virágkompozíciókat augusztus 20-án. A résztvevők láthatnak szorgos méheket és elvarázsolt teremtményeket, megcsodálható lesz a Kisherceg és a rózsája, a főtámogató Metal-Sheet Kft. virágkocsija a rovarvilág védelmére hívja majd fel a figyelmet, de a garabonciás diákot is láthatja majd a közönség, ami egy hatalmas sárkányon repül majd a fesztiválozó tömeg előtt. Jegyek ezen a linken érhetők el.

A Metal-Sheet Kft. támogatásával létrejövő Debreceni Virágkarnevál több száz programját a karnevál honlapján és a Facebook-eseménynél böngészhetitek részletekbe menően.