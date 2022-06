Idén újra megtelik élő zenével Pusztazámor XVIII. századi kastélya

Két évvel ezelőtt tartották meg először a pusztazámori kastélyházibulit, hogy a járvány ideje alatt se maradjunk ki a fesztiválozás élményéből. Az eseménynek végül akkora sikere lett, hogy idén újra a XVIII. századi kastélyban mulathatunk egy hétvégén át.

A La Boum koncepciója 2020-ban, öt elismert indie zenekar, a Bohemian Betyars, a Fran Palermo, a Mary PopKids, a Middlemist Red és a Platon Karataev összefogásából született meg, és a nagy sikerre való tekintettel idén nyáron ismét két napra, július 22-én és 23-án a pusztazámori Öreg Tölgyfa Fogadóba költözik.

A fesztivál báját az adja, hogy valóban – ahogy a neve is mutatja -, egy igazi, hamisítatlan házibuliról van szó, ahol a közönség kedvenc előadóival együtt dorbézolhat hajnalig. Persze ehhez hozzátartozik még a családias légkör, a mesebeli környezet és a kastély különleges hangulata, na meg a zenei felhozatal sem elhanyagolható.

Idén a korábbiakhoz képest még szélesebb palettával készülnek a szervezők, így lesznek visszatérők: Bohemian Betyars, Platon Karataev, Mary PopKids, Analog Balaton, Perrin, a Fran Palermo frontemberének új formációja, a Henri Gonzo és a Papírsárkányok, illetve a Middlemist Red énekes-gitárosának másik zenekara, a Samurai Drive.

Teljesen más zenei világból is érkeznek előadók, akik az előbbiekhez bizonyos szempontból mégis szorosan kapcsolódnak: Beton.Hofi, Jazzbois, Barkóczi Noémi, Madrian, SunMa, Nasip Kismet, Oláh Anna, Víg Mihály, illetve olyan elektronikus zenei ínyencségeket is meghallhatunk, mint Kristof Kelemen, az Obroni, OIEE és a SANTSAT Piknik (Adis Is OK, Telemala).

A La Boum-szellemiségnek része, hogy más fesztiválokhoz képest törekszenek arra, hogy a két nap alatt a közönség a lehető legtöbb előadót tudja megnézni, fájdalmas programütközések nélkül. A műsor már kora délutántól a Kápolna színpadon megkezdődik, ami aztán a Tölgy Színpadon, majd az éj leszálltával a Kastély Báltermében folytatódik tovább.

A helyszín tökéletes választás, hiszen pont annyira van távol a város zajától, hogy teljes kikapcsolódást nyújtson, de pont annyira van közel a fővároshoz, hogy bárki könnyedén, nagyjából fél óra alatt megközelíthesse. Ráadásul külön fesztiváljárattal is gondoskodnak arról, hogy nekünk tényleg csak a lazulásra kelljen koncentrálni.

Idén először az egész házibuli július 21-én, a Pontoonon indul, erről bővebb információkat itt olvashattok, jegyeket pedig itt vásárolhattok a fesztiválra.

Kedvcsinálóként nézzétek meg, milyen volt a tavalyi évben a La Boum.