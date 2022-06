A Balaton több pontján is virágba borultak a pipacs- és vadvirágmezők

Beköszöntött a nyár, ez pedig egyet jelent azzal, hogy kivirágzott a pipacs. Amennyiben a hétvégén pont a Balaton-partot veszitek irányba, akkor érdemes figyelni az út mentét, ugyanis a szemfülesebbek gyönyörű pipacs- és vadvirágmezőknek lehetnek szemtanúi.

A Balaton felé utazva és szántóföldek között biciklizve már sokak számára megszokott lehet kora nyáron, hogy ilyen lélegzetelállító látvány fogadja őket. De azért mi most kiemelünk két települést, ahol a napokban készített fotók is bizonyítják, hogy biztosan virágba borult már a mező.

Egy biztos, Balatonudvardit elhagyva, továbbá a Hegyestű felé közeledve is rábukkanhattok az éppen most virágzó élénkpiros, lila és fehér virágok sokaságára. Emellett persze számos másik, balatoni város felé vezető úton is számíthattok ilyen szép látványra.

Amennyiben arra jártok és megnéznétek, vigyázzatok rá nagyon, hogy minél többen és minél tovább a csodájára járhassunk!