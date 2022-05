Varázslatos azáleák bontogatják szirmaikat a zalai dombok ölelte tündérvölgyben

Dimbek-dombok ölelésében találjuk Zala megye hét természeti csodájának egyikét, a májusban illatfelhőbe és virágba boruló Azáleás-völgyet.

A májusban mesésen pompázó Azáleás-völgyet a zalaegerszegi Alsóerdőben találjuk. Ugyan az év bármely szakában nagy élmény sétát tenni ebben a tündérkertben, a tavasz mégis a lehető legcsalogatóbb, leginkább a virágtól pompázó környezet miatt.

A havasszépének vagy rododendronnak is hívott azeáleákat a Jeli Arborétum mintáján honosították meg itt először a ’70-es években. Az átjárhatatlan akácosból kialakított, ámde sajátos mikroklímájú területre évek hosszú sora alatt telepítették be az egzotikus növénycsemetéket, szám szerint mára 3000-et. Az évek alatt a gyűjtemény mára botanikailag védett területté vált, 2010-től pedig Zala megye egyik természeti csodájává is kitüntették.

A valaha Doboskúti, vagy Kígyó- és Róka-völgynek is keresztelt szurdokban a különleges fenyőket is számláló erdő ölelése az, ami kedvező feltételeket teremt a pompázó azáleáknak. A virágok pedig meghálálják a csapadékos, kicsit hűvös és párás klímát és tavasszal meséssé varázsolják ezt a zalai kirándulóhelyet.

A völgy virágba borulása azonban nemcsak időjárásfüggő, de a különböző fajták eltérő szirombontása miatt is érdemes többször ellátogatni ebbe a szemek elől rejtett varázsligetbe, mivel minden alkalommal más-más arcát mutatja.

A 24 hektáros terület az azáleák mellett jócskán tartogat még látnivalót, hiszen a párás mikroklímának köszönhetően páfrányokkal és különleges fenyőfajtákkal is megismerkedhetünk itt. Érdemes sétát tenni a kolorádói és kaukázusi jegenyefenyő, a mamutfenyő vagy az európai és a japán vörösfenyők között.

Az azáleák között számtalan színváltozatot találunk, pompáznak fehérek, pirosak, lilák, rózsaszínűek, mind közül azonban a sárga virágú, vagyis a kaukázusi azálea az, aminek édeskés illata belengi a völgyet.

Autóval érkezőknek a bekötő út két oldalán ingyenes parkoló áll rendelkezésére, a völgyben pedig fedett pihenőben, padokon szusszanhatunk. A völgy egész évben szabadon és ingyenesen látogatható, a fajok azonban fokozottan védettek, mind a területen való szemetelés, mind a növények megkárosítása súlyos pénzbüntetéssel jár.

Friss és naprakész információkért érdemes a ZALAERDŐ Zrt. Facebook-oldalát figyelemmel kísérni, ahol hírt adnak a völgyben vezetett túrákról is.