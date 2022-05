Zenei fesztivállal és csendes sétával nyit idén a Zsámbéki Nyári Színház

Igazán rendhagyóan kezdődik a Zsámbéki Nyári Színház nyárindító zenei fesztiválja, a Zsámbéki Pünkösdi Fesztivál, amelynek a Zichy-kastély ad otthont június 3. és 5. között.

Vecsei H. Miklós vezetésével a hosszú sétákat kedvelők egész napos csendes zarándoklattal juthatnak ki a Normafától indulva Zsámbékra, ahol pénteken este kezdetét veszi a háromnapos zenei program, amely a Csaknekedkislány koncertjével indul, majd Szabó Balázs bandája akusztikus zenéjével ér véget vasárnap a csodálatos ősfás kastélyudvaron.

„Ez a fesztivál megelőzi a magyarországi fesztiválszezont, ami előtt érdemes elcsendesedni, befele fordulni, lassítani. Ezért gyaloglunk együtt 5-6 órán keresztül az erre vállalkozókkal teljesen csendesen, hogy megérkezzünk Zsámbékra, ami szakrális és művészeti központ is egyben. A fesztiválon három napon át a legfontosabb alternatív zenekarok lépnek fel, akusztikus produkciókkal a Zichy-kastély udvarán, de gyerekprogramok is lesznek, úgyhogy szülők, akár nagyszülők – több generáció találhatja meg itt az első nyári, hidegfröccsös feltöltődését.” (Vecsei H. Miklós színművész)

A Csaknekedkislányra legnagyobb hatással a ’60-as évek beatje, a ’80-as évek undergroundja és a 2010-es évek minden kisiklott szerelmi kísérlete van, ezért sokat táncolnak, még többet kacsintanak, és soha nem hazudnak. Mi pedig így szeretjük őket.

A pünkösdi sorozatban a kisebbekről sem feledkeznek meg, szombaton délelőtt 11-kor a Pici Szív Tánczenekar Grecsó Krisztián gyerekverseire épülő zenés-verses gyerekelőadásával a színház varázsát, a koncert szívdobogását viszi el a gyerekekhez.

Januárban jelent meg a Platon Karataev harmadik nagylemeze, a Partért kiáltó, amelynek dalaiban a zenekar a létezés magját igyekszik körbejárni: módosult tudatállapotokban bolyonganak, találkoznak a határtalannal, valamint szembenéznek önmagunkkal és az elmúlással is. A dalok ezúttal duó felállásban csendülnek fel, az új album számai mellett korábbi szerzemények is elhangzanak majd, de a készülő negyedik lemezbe is bepillantást nyerhetünk. Ilyen intim pillanatokban pedig jó részt venni!

Az Aurevoir ezer szállal kötődik Zsámbékhoz, zenéjüket nem szorítják meghatározott műfaji keretek közé, de a magyar, cigány, ír és délszláv népzene motívumai és az 1960-as évek beatzenéje, úgy a francia kávéházi sanzonok világa és a régi reneszánsz, barokk zene egyaránt alapul szolgál dalaikhoz. Aurevoir: elköszönnek a szigorú korlátoktól és nyitnak egy olyan zene felé, amely mindezeket magába olvasztja és újragondolja.

Aki egyszer elmegy egy „Lóci” koncertre, az szinte egyből rajongóvá válik, ugyanis a csokornyakkendőről elhíresült csapat fellépésein személyesen is átélheti a közönség, hogy milyen az, amikor Lóci játszik.

Szabó Balázs bandája megszólalásait talán azért szereti a közönség, mert egyszerre határbontók és műfajépítők. A multiinstrumentalista énekes és bandája állandó vendége a meghatározó fesztiváloknak és kluboknak, koncertjeik rendre telt házasak.

Bővebb infó és jegyvásárlás: zsambekiszinhaz.hu

A Zsámbéki Pünkösdi Zarándoklatra korlátozott számú vendéget várunk a séta zavartalanságának érdekében. Jelentkezni május 27-ig lehet az info@zsambekiszinhaz.hu címen.