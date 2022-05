5 színházi esemény Budapesten, ahová mindenképp el kell látogatnod májusban

Májusi színházi ajánlónkban változatos előadásokat veszünk górcső alá, melyek mindegyike székhez szegezi néhány órára a fővárosi nézőt.

A hisztéria neme: nő. Kora: meghatározhatatlan. Minden korszakban más színpadokon lépett fel, hol a boszorkányüldözés, hol a viktoriánus erkölcsösség kulisszái mögött rejtőzködött. Változatos módszerekkel próbálták gyógyítani: köpölyözés, érvágás, hipnózis, sokkterápia. A hisztériásokat vagy elmegyógyintézetbe zárták, vagy fürdővárosokba küldték pihenni – ki vizes padlón, ki márványkádban kényszerült megoldást keresni problémájára, amíg meg nem jelent Freud, és szóra nem bírta a betegeket.

Sz.: Znamenák István, Sipos Vera, Szamosi Zsófia, Szvetnyik Kata

R.: Bereczki Csilla

Bemutató: 2022. május 14. 19:00, Szkéné Színház

Jártál már a Bábszínházban éjszaka? Ezennel sok szeretettel meghívunk Ben, a Gengszter nagyi előadás főszereplőjének születésnapjára! A fogkefédet és a pizsamádat semmiképp ne hagyd otthon, hiszen ottalvós lesz a buli! Igen ám, de amikor elcsendesedik a színház, és a színpadon leoltják a fényeket, az árnyak életre kelnek… mintha valaki vagy valami settenkedne a folyosókon! Ugye vagyunk olyan bátrak, hogy utána eredjünk? Az Éjszaka a Bábszínházban a Budapest Bábszínház vadiúj programja, melynek keretei között a 10-12 éveseket várják egy reggelig tartó kalandozásra a Bábszínházban.

2022. május 14. 17:00-tól május 15. 9:30-ig, Budapest Bábszínház

5 előadó, 5 jelenet, 5 helyszín – májusban újcirkusszal sétálhatjuk be a margitszigeti palackozót. Mire jutnak az artisták a gravitáció ellen különböző tárgyaknak a testükre csatolásával? Az előadás címét adó Nils Frahm-albumot a zeneszerző törött ujja inspirálta, a cirkográfust – ahogy magát nevezi Vantournhout – pedig a test és az eszköz hol egymást segítő, hol egymást akadályozó viszonya ihlette meg. Vantournhout minden turnéállomáson szokatlan előadóteret keres, feltett szándéka átfedésbe hozni az utcát a színházzal.

Alkotók: Alexander Vantournhout/not standing

2022. május 6., 7., 8. 17:00 és 19:00, Kristály Színtér (régi margitszigeti palackozó)

Májusban is a tehetséges táncművészeket bemutató IZP-esttel várják az érdeklődőket a MU Színházban, ahol két nyertes alkotó előadása is látható lesz. Alja Branc Don’t do, try! c. táncprodukciója tapasztalatokból inspirálódik, melyek az egyén személyiségéből, értékrendjéből és az őt körülvevő környezetből táplálkoznak. Az est Kovács Tímea és Ötvös Kinga in resonance című összművészeti előadásával folytatódik, amelyben a test archívumában kutatva egy elfeledett harcművészet kerül felelevenítésre.

2022. május 22. 19:00, MU Színház

A darab főszereplője Albert (ez a vezetékneve), 12 éves kislány. A történet egy általános iskolában játszódik, 1996­ban, Magyarországon. Ha nem 1996-ban, Magyarországon játszódna történetünk, Albertre azt mondhatnánk: “autisztikus”. De legalábbis azt, hogy “tanulási zavaros”. Azonban 1996­ban a magyar oktatási rendszerben ezek még nem létező kifejezések. Ez idő tájt (ahogy most újra), egy általános iskolás diák két dolog lehet: jó tanuló vagy rossz tanuló. Okos vagy buta. Ezért aztán Albert alapos fejtörést okoz az intézménynek.

Sz.: Kurta Niké, Domokos Zsolt, Rainer-Micsinyei Nóra, Váradi Gábor, Rohonyi Barnabás

R.: Laboda Kornél

2022. május 29. 19:00, MU Színház