Az ország 13 pontján csábítanak szedd magad szüretre a színpompás tulipánmezők

A Balatontól a Tisza-tóig, Zalától a Dunakanyaron át a Rétközig 13, egész országot átkaroló tulipánmező várja idén a virágtengerre ácsingózó és szüretelni vágyó növényimádókat.

Még mielőtt nyakig merülnénk a színpompás virágtengerben, fontosnak tartjuk elmondani, hogy a virágzásokat és a szüretet az időjárás nagyban befolyásolja, a tulipánszüretre meghirdetett események időpontjai ennek mentén tehát változhatnak. Minden esetben javasoljuk, hogy az aktuális nyitvatartásról, a tulipánszüret pontos időpontjairól, illetve a belépődíjakról tájékozódjatok a kertek oldalán.

Ha pedig megvan a tulipánszüretre kiszemelt időpont, feltétlenül készítsétek elő a szüreteléshez alkalmas ollót és kosarat, mert a helyszínen ezeket a szürethez elengedhetetlen eszközöket csak korlátozott számban tudják biztosítani. Most pedig nincs is más hátra, mint tulipánszüretre fel!

A TulipGarden Balaton szedd magad szüretének eredményességéről kétségtelenül az ősszel gondosan elültetett mintegy 120 ezer virághagyma kezeskedik, melyet a Balatontól egy karnyújtásnyira, a Szőlősgyöröki Tömörpuszta ölelésében élvezhetünk. A tulipánszüretre április 23-án, 24-én és 30-án minden nap 10 és 16 óra között adódik lehetőségünk, ha úgy tetszik négylábú kedvencünk társaságában.

8692 Szőlősgyörök, Tömörpuszta

Április 23-án, 24-én, 30-án, illetve május 1-én, 7-én és 8-án 10 és 17 óra között lubickolhatunk a tulipántengerben Csákváron a Zöldhegyen, ahol idén tavasszal nem kevesebb, mint 17 féle tulipán, kétféle nárcisz- és jácint, illetve 50 ezer tő virág várja tárt karokkal és szirmokkal a tulipánszüretre érkezőket.

8083 Csákvár, Zöldhegy

A csömödéri családi birtokon ugyancsak 50 ezer tulipánhagyma köszönti a tavaszt, ahol április 23-án, 24-én, 30-án, illetve május 1-én, 7-én és 8-án 10 és 17 óra között szüretelhetünk kedvünkre kedvenc tavaszi virágainkból. A birtokon ráadásul nemcsak szüretre, lángosozásra, kávézásra is nyílik lehetőség, a gyerekeket játszótér várja, de tulipános szuvenírek, csokoládék és levendulás termékek széles választékából is válogathatunk majd.

8957 Csömödér, Fő út 40.

34 ezer pompázó tulipánszál várja a látogatókat a decsi TulipGardenben, aki pedig úgy dönt hozzájuk látogat el idén tavasszal, április 23-án, 24-én, 28-án, 29-én, 30-án, májusban pedig 1-én teheti ezt meg 10 és 17 óra között. A kert állatbarát, így bátran hozhatjátok magatokkal négylábú kedvenceiteket is, indulás előtt azonban érdemes telefonon érdeklődni a nyitvatartásról.

7144 Decs, Decsi Szőlőhegy 162869 hrsz.

Vác és Kosd között terül el a cselőpusztai tanyavilág, ahol a 30 ezer tulipánt számláló TulipGarden Dunakanyart is találjuk. Ha ide húz a szívünk, nem szükséges otthon hagyni kedvencünket: hétvégente, péntektől vasárnapig május 15-ig bezárólag 9 és 17 óra között szüretelhetünk kedvünkre a Dunakanyar meghitt ölelésében és kézműves vásár kíséretében.

2612 Kosd

Ősszel 13 különböző fajtájú tulipán mintegy 50 ezer hagymáját ültették el Győrladaméron, az akkor még leendő tulipános kertbe, ahol mostanra már tömegével nyíló pompás virágokban gyönyörködhetünk. Mind közül kedvünkre szedhetünk, vásárolhatunk és gyönyörködhetünk az április 23-i, 24-i, 30-ai és május 1-jei tulipánszüret alkalmával naponta 10 és 17 óra között. A győrladaméri TulipGarden is állatbarát.

9173 Győrladamér

A TulipGarden Homokhátság szedd magad szürettel egybekötött piknikének sikerét ugyancsak az ősszel gondosan elültetett mintegy 90 ezer virághagyma garantálja. A nagy érdeklődésre való tekintettel a tulipánkert hétköznap is nyitva tart 8:30 és 15 óra között, hétvégén pedig némileg hosszabb nyitvatartással, 9 és 17 óra között. Természetesen a homokhátsági tulipánkert is kisállatbarát.

6236 Tázlár

Nem marad Mórahalom tulipánszüret nélkül, ráadásul ha már régóta tervezzük, hogy ellátogatunk a Bivalyrezervátumba, itt a vissza nem térő alkalom, hiszen vele szemben találjuk a tulipánföldeket. Ebben a kertben 120 ezer szál virággal, kézműves vásárral, kávéval, lángossal és friss kürtőskaláccsal kecsegtetnek bennünket, a gyerekeket pedig játszótér is várja április 23-án, 24-én, 30-án, május 1-én minden nap 9 és 17 óra között.

6782 Mórahalom

Igazi piknikhangulatot avanzsál a nagykőrösi TulipGarden, ahol 52 ezer tulipán áll a szüretelők rendelkezésére egészen május 15-ig bezárólag. Szüretelni hétvégente lehet minden nap 9 és 17 óra között. Lesz játszótér, éheseknek harapnivaló, a pillanatot megörökíteni vágyóknak pedig fotókeret, színpompás tulipánokkal a háttérben.

2750 Nagykőrös

Nagyvenyimben április 23-án, 24-én, 29-én 30-án és május 1-jén lesz lehetőségünk tullipánágyások közt sétálni és 30 ezer szál tulipánból kiválasztani a számunkra legszebbet. A szüretre érkezőket péntekenként délután 14 és 18 óra között, szombaton egész nap 9 és 19 óra között, míg vasárnap 9 és 17 óra között várják nagy-nagy szeretettel.

2421 Nagyvenyim, Venyim Gyümölcse major 1.

Egészen pontosan 72.500 szál tulipán nyújtózik a Nap felé a TulipGarden Rétköz tulipánföldjén, ahol nemcsak szüretre adódik lehetőségünk, de egy mintakert megcsodálására is, ahol a tulipánok további 33 fajtáját ismerhetjük meg. A tulipánkert hétfő kivételével keddtől vasárnapig tart nyitva május 8-ig bezárólag. Keddtől péntekig 10 és 17 óra között, hétvégén 9 és 18 óra között szüretelhetünk, ha kedvünk tartja, kedvencünk hű társaságában.

4494 Kékcse, Külterület 0106/22 (Kékcse, Vörösmarty út végétől 400 métert követően, az út bal oldalán)

Természetesen a Tisza-tó vidéke sem marad tulipánok nélkül, ahol Hollandiából hozott különlegességgel várják a szüretelni vágyó nagyérdeműt. A látványról 120 ezer tulipán, 5000 jácint és 2000 nárcisz gondoskodik majd, a szüret során pedig 34 féle tulipán közül válogathatunk kedvünkre. Bemutatókertjükben ezen felül még 32 fajtával ismerkedhetünk meg. A kisállatbarát kert április 23-án, 24-én, 29-én, 30-án, május 1-jén, 6-án, 7-én és 8-án 9 és 17 óra között tart majd nyitva.

5241 Abádszalók

Szombathelytől egy köpésre, Váton sem marad el a szedd magad tulipánszüret, ha pedig megfáradtunk és megpihennénk kicsit, ezen a helyszínen kézművestermékek vásárlására és étel-ital fogyasztásra is alkalmunk nyílik a kert TuliPiacán. Tulipánszüretre április 23-án, 24-én, 30-án és május 1-én, 7-én és 8-án 10 és 16 óra között nyílik lehetőségünk. A TulipGarden Vát is szívesen látja a négylábú kedvenceket, sőt mi több jutalomfalattal is készül számukra.

9749 Vát