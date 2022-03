8 színházi előadás Budapesten, amit látnod kell áprilisban

A szabadtéri programok közepette is megéri néhány órára visszahúzódni a négy fal közé, hogy tanúi lehessünk a következő színházi előadásoknak, melyeket a főváros sokoldalú társulatai tűztek repertoárjukra áprilisban.

Ha az évkör ünnepeire gondot fordítunk, sokat teszünk azért, hogy otthon érezzük magunkat a világban. Ennek szellemében születtet A kereszt alatt c. koncertszínházi előadás, amely a húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódva, Máriát helyezi középpontba. Felcsendül a korszakos barokk zseni, Pergolesi Stabat Mater c. oratóriuma, és elhangzik a Winkler-kódex devóciós passiója: a Mária-siralom. Az 1506-ban lejegyzett régi magyar nyelvű, archaikus szöveg feltehetően a Hunyadiak idején született és példázza a magyar királyság kimagasló kultúráját. A Hangszó-sorozatban megvalósuló előadás célja a hangzó zene és hangzó szó önmagán túlmutató egységének kifejezése.

Énekesek: Farkas Alexandra, Daragó Zoltán

Sz.: Szamosvári Gyöngyvér, Téglás Márton

R.: Bucz Hunor

2022. április 14. 19:00, Térszínház

Az Artus – Goda Gábor Társulata új előadása, az Érintés Paradoxon legközelebb 2022. április 22-én este 7-kor látható a Nemzeti Táncszínházban. „Az érintés maga a kettőnk közti tér. Fuga a csempék között. Elválaszt vagy összeköt? Ami elválaszt, az összeköt. Ami összeköt, az elválaszt. Elválaszt és összeköt. A fugában találkozunk. Az érintés parányi méretű helye, tere = egy tágas mező, ahol találkozhatunk, ahol megtörténhetünk… Az előadás műfaja: Artus. A mozdulatok, a szavak, az akciók, a képek, a zene mind egyetlen és közös irányba mutatnak: belülre, középre – amerre haladva talán érintettekké válhatunk.” (Goda Gábor)

Koreográfus: Goda Gábor

2022. április 22. 19:00, Nemzeti Táncszínház Nagyterem

Áprilisban két alkalommal is látható lesz fiatal alkotók által létrehozott táncelőadás, amelyek az Imre Zoltán Program keretén belül kaptak lehetőséget a megvalósulásra. Április 5-én Szeri Viktor szólója, a fatigue kerül a MU Színház színpadára, ami a fáradtságból, a semmit nem akarásból építkezik. Az alkotói folyamatot, saját testének határait és tűrőképességét a kiégés szűrőjén keresztül vizsgálja, miközben azzal is kísérletezik, hogy a közönség hogyan tud kapcsolódni a lassan hömpölygő, szedált látomáshoz. Április 20-án pedig egy este két előadás lesz látható Horváth Attila A kimondhatatlan jókedv játéka és Bitó Katalin alkotása, aki a gyerekkori emlékek megjelenítésének és interpretációnak lehetőségeit keresi előadásában.

2022. április 5., 20. 19:00, MU Színház

Hányan ülnek most a szobáikban egyedül? Miért vannak ott, és mióta? Meddig lehet ezt kibírni? Mi a közös a múzeumi teremőrben és a kísérleti majomban? Mi köti össze a négy fal közé szorult primadonnát és a férfit, aki egy nap arra ébred, hogy nővé változott? A Katona József Színház társulata közösen hoz létre egy zenés és vizuális kompozíciót. Szereplői egymástól és a világtól elszigetelt alakok. Történetüket az európai kultúra archetipikus alakjai, valamint az elmúlt időszak közös traumája inspirálta. Párhuzamos magány-életek, prózában és énekben elbeszélt monológok. Egyszereplős magányszínházak, amelyeknek a valóságban nincs közönsége.

Sz.: Dankó István, Lengyel Benjámin, Pálmai Anna, Rezes Judit, Szirtes Ági, Takátsy Péter, Tasnádi Bence, Bodnár Erika

R.: Tarnóczi Jakab

2022. április 6., 15., 20. 19:00, Katona József Színház

„Nem az vagyok, aki vagyok” – mondja Jago, egy százados, aki ezredes akar lenni. Mindenkire féltékeny, mindenkinek hazudik. Tisztában van az emberek manipulálhatóságával, azzal, hogy a „valóság” nem egyértelmű, minden tálalás kérdése. Biztos érzékkel kitapintja a meglévő repedéseket szerelmesek, barátok, szövetségesek között, és hazugsággal szakadékká mélyíti. Othello hisz az „őszinte” Jagónak, mert Jago bravúrosan alakítja az őszintét. Az Othello tényeken túli világában Desdemonára rámondják, hogy házasságtörő, és ezt újdonsült férje el is hiszi, mert a látszat ellene szól. A hazugság felnagyítja a dolgok rosszabbik oldalát, és pillanatok alatt szétesik minden.

Sz.: Bányai Kelemen Barna, Rujder Vivien, Kovács Lehel, Borbély Alexandra, Vizi Dávid

R.: Székely Kriszta

2022. április 7. 19:00, Katona József Színház

Mi történik a tandembiciklin egy közösen megtett útszakaszon? Hogyan lehet fenntartani a törékeny egyensúlyt? Az egységből való megbomlástól valami új elérkezéséig. Az egyensúlytól az egyensúlytalanságig, az egésztől a részekig, és vissza. Két ember, egy férfi és egy nő előadása, egyben két koreográfia újjászületése.

Az Artus és a Kompánia Színházi Társulat koprodukciója, Mayer Zita és Mózes Zoltán előadásában.

2022. április 11., 12. 20:00, Artus Stúdió

Mary Shelley Frankenstein című regénye alapján

Kutatóhajó vesztegel az Északi-tenger jégtáblái között. Ítéletidő. Üvöltő szél, hóvihar. A jégen egy szán közelít. Van rajta valami. Ember. Él. Megmentik a lázálmok közt vergődő férfit. A hajóra viszik. A férfi felriad. Megszállottan keres valakit. Egy alakot, akit ő teremtett. A gyermekét. Meg akarja ölni… Itt indul Mary Shelley kultikussá vált regénye. Az Északi-sarkon kapaszkodik egymásba két alak. Teremtő és teremtmény. Apa és fiú. Gyilkos és áldozat, áldozat és gyilkos. Alapvető, emberi vágyaik mentén alakult a történetük pokoljárássá. Szeretetre, figyelemre vágytak. Arra, hogy elfogadják őket.

Sz.: Bányai Kelemen Barna, Rába Roland, Pálos Hanna, Elek Ferenc, Bezerédi Zoltán

R.: Tárnoki Márk

2022. április 5., 14., 22., 30. 19:00, Katona József Színház Kamra

Életigenlő lendülettel érkezik a Trafóba Sharon Eyal Love c. sorozatának harmadik darabja, mely az elgyötört szerelem kínjából való felgyógyulás katarzisát ábrázolja. Önfeledt nyári estéket idéző zenére hullámzik előttünk kilenc androgün test, emlékeztetve minket, hogy a szív a sebezhetőségünk és a belső erőnk egyöntetű jelképe. A The Brutal Journey of the Heart narratíváját az Egy kis élet c. bestseller inspirálta. A társulat a Dior divatház kiemelt kollaborátora, bemutatóik visszatérő fellépői. A Trafóban a divatház kreatív igazgatója által tervezett dresszekben lépnek majd fel.

2022. április 8., 9. 20:00, Trafó Nagyterem