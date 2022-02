7 tavaszra hangoló program az ország legmesésebb vidéki helyszínein

Előttünk a tavaszi megújulást hozó, napsütéses időszak, ennek apropóján megosztjuk veletek, márciusban és áprilisban hogyan hozhatjátok ki a maximumot a szabadidőtökből. Ajánlónkhoz az ország különböző pontjairól válogattunk programokat, amelyek miatt, higgyétek el, érdemes felkerekedni!

A tavasz első hírnökének tartott hóvirágot ünnepli február 14-től a virágzás végéig, körülbelül 4-5 héten át az Alcsúti Arborétum. Ebben az időszakban az emberek csodájára járnak a két és fél hektárt beborító hóvirágrengetegnek, melyből Alcsúton hét hóvirágfaj huszonnégy fajtája szökken szárba, varázslatos látványt nyújtva. A hóvirágünnep remek módja annak, hogy felhívják a figyelmet egy fontos tényre: a hóvirág 2005 óta védett növény, természeti értéke 10.000 forint, és már egyetlen szál letépése pénzbüntetést von maga után. Ha kedvet kaptatok ehhez a nem mindennapi programhoz, hiba lenne még egy évet várni, mielőtt útba ejtenétek Alcsútot. Az arborétum minden nap 10.00 és 17.00 óra között látogatható, a teljes árú belépő 1700 forintba kerül.

8087 Alcsútdoboz, Kastélykert út 2.

Március 10-től változatos kulturális programokat szed csokorba Vác rangos eseménysorozata, a Váci Tavaszi Fesztivál. A több héten át tartó rendezvény helyi tehetségeket, valamint országos hírű művészeket szólít a Madách Imre Művelődési Központ színpadára, köztük Bödőcs Tibor humoristát, aki március 18-án önálló esttel érkezik a településre. A komolyzene rajongóit március 20-án a Vác Civitas Szimfonikus Zenekar film- és mesedalokból álló családbarát hangversenyére várják, míg 22-én a színházkedvelő közönségnek kedveznek a Pódium Színház Dr. Bubó rendel című előadásával. A programsorozat részeként fellép a Honeybeast, illetve tanúi lehettek Csuja Imre és Czutor Zoltán izgalmas irodalmi-zenei egymásra találásának. Részletek a weboldalon!

2600 Vác, Dr. Csányi L. körút 63.

Izgalmas kikapcsolódást tartogat a Bakony rengetege, a betyárvilág ízes történeteinek ismert helyszíne. A Túrabarátok szervezésében március 18-tól háromnapos kirándulás keretében járhatjátok be a Római-szurdokot, és a hírhedt Sobri Jóska, azaz a magyar Robin Hood szemszögéből ismerkedhettek meg e titokzatos vidékkel. Mindeközben megnyílik előttetek a szélmalmok érdekes világa is. Az első napon a csapat ellátogat a cseszneki várhoz, majd a szállás elfoglalása után rövid esti túra veszi kezdetét. A második napon a Burok-völgyet veszik be a túrázók, ahol térdig ér a medvehagyma, míg az utolsó napra maradnak Tés 19. századi szélmalmai és a házigazda teljesen felszerelt kovácsműhelye. A túra további részleteit megtaláljátok a szervező weboldalán.

Találkozási pont: 1138 Budapest, Váci út 193.

Március 19-én újabb ínycsiklandozó állomásához érkezik a híres programsorozat, a Gasztrohegy. Ahogyan azt már megszokhattuk, a kulináris kalandorokat 10 kiváló badacsonyi vendéglátóhely (köztük a Hableány, a Neptun Badacsony, a Laposa Terasz és a Tölgyes Kúria) várja tematikus alkalmakon, amelyek során ezúttal a tűzön sült lakomák kerülnek terítékre. Szigorúan kóstoló adagokban, hogy minél több éttermet kipróbálhassatok. Az egyénileg összeállítható gasztrotúra célja, hogy a vendéglőket bejárva megkóstolhassátok a legfinomabb helyi specialitásokat és megismerkedhessetek a régió minőségi boraival. Mindezt közvetlen hangulatban, helyi vendégszeretettel megfűszerezve. Nem kérdés, hogy teli hassal és felejthetetlen élményekkel fogtok távozni.

Kecskemét népszerű összművészeti rendezvénysorozata idén visszatér. Március 11. és 30. között kiállítások (Hírös város az Alföldön Kecskemét), gyermekprogramok (játékos tárlatvezetés a Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhelyben), színházi előadások (János vitéz), klasszikus-, és világzenei koncertek (Nemzetközi Bohém Ragtime & Jazz Fesztivál) vonzzák Bács-Kiskun megyeszékhelyére a művészeti és kulturális értékek iránt érdeklődőket. A nívós line-up természetesen jóval hosszabb, a részleteket megtaláljátok a rendezvény weboldalán vagy a közösségi oldalukon. Annyit azért még elárulhatunk, hogy a programok sorát Carmina Burana szuperkoncert zárja majd. A tavaszváró eseményt március 20-ig iparművészeti termékek és kézműves finomságok vására kíséri.

Március 5-én, 19-én és 26-án vérpezsdítő programokkal várja Székesfehérvár a városba látogatókat a Fehérvári Gasztro- és Zeneünnep alkalmával. Ingyenes koncertek, gasztronómiai különlegességek, termelői és kézműves vásár lesz ekkor porondon a város különböző pontjain. Három szombat alkalmával olyan előadók muzsikáit hallgathatjuk, mint a Horváth János Quintet, Orsovai Reni zenekara a székesfehérvári származású NENE, Pirityi Imre Zenekara és a Crescendo Selecta. A koncertek, illetve a kézműves és termelői vásárok, játszóházzal és gyerekeknek, családoknak szánt programokkal egészülnek ki, hogy mindenki találhasson kedvére való programot.

Ha Székesfehérváron jártok, ne hagyjátok ki az örök szerelem szimbólumát, a Bory-várat sem:

2022 tavaszán, egy napsütéses vasárnapi napon ismét felkerekedhetünk és az Experience Balkan csapatával karöltve izgalmas sétára indulhatunk Szentendre mesébe illő apró és szűk utcáin. Az egynapos szentendrei séta alkalmával különleges helyi látnivalók felfedezésére nyílik lehetőségünk: betekintést kaphatunk a balkáni népek életébe, megismerhetjük a csodálatos kisváros épített emlékeit, múltját, életét, titkait és hagyományait. Az élménynapon nemcsak az interkulturális ismereteknek hódolhatunk, de a gasztronómiának is, hiszen a nap végén egy közös, élőzenés szerb/balkáni vacsorával tehetjük fel az i-re a pontot Sofia Giovantsi és Halász László zenészek dallamaival megfűszerezve. Jelentkezni a balkan.calling@gmail.com-en lehetséges.