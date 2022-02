8 kivételes kávézó Budapesten, ahova nemcsak a remek kávéért érdemes beülni

Akik szeretik a kávét, tudják, a kávézás már önmagában is élmény. Egyre több kávézó dönt mégis úgy, hogy bővíti a lehetőségeit és különleges kollaborációknak szolgál otthonául. Ezúttal 8 budapesti kávézót ajánlunk, ahol a kávé élménye mellé még jóval sokkal több mindent kaphatunk.

Koncerthelyszín, pinceszínház, kiállítótér és kávéház: Három Holló

Ha van sokoldalú kávézó Budapesten, akkor az Erzsébet híd szomszédságában található Három Holló kávéház biztosan az. Nemcsak ebédre, ráérős délutáni kávézásra, esti borozgatásra érdemes hozzájuk benézni, de a kávéházi részben igen gyakori kulturális programokért, irodalmi felolvasásokért is. A kávéházi rész alatt egy szinttel lejjebb található kisebb és nagyobb rendezvényterme ráadásul színházi előadásoknak, koncerteknek, kiállításoknak és filmvetítéseknek, művészetterápiás workshopoknak is otthonául szolgál. Ha tehát még egy színházi darab vagy koncert előtt meginnánk egy finom kávét, csak tessék!

1052 Budapest, Piarista köz 1.

Lemezbolt és kávézó: MG Records

A Corvin-negyedtől épp csak egy kőhajításnyira, a Kinizsi és az Üllői út sarkán lelt otthonra alig másfél évvel ezelőtt az MG Records lemezbolt. Népszerű daraboktól a gyűjtői különlegességekig mindent találunk a lemezboltrészben és ha megfáradtunk a keresgélésben nyugodtan megpihenhetünk a pultnál egy finom kávé és sütemény társaságában. A hely otthonossága vitathatatlan, marasztaló a jó zene, a pultban lapuló kincsek, így egyben biztosak vagyunk: kávé- és zenerajongóknak ez a hely bizony kötelező kör!

1091 Budapest, Üllői út 31.

Bankfiók, közösségi pont és kávézó: Magnet Bankfiók és Kávézó

Talán mindannyiunknak vannak élményei – nem is egy -, milyen egy hagyományos bankfiókban rövidebb-hosszabb időt eltölteni. Egészen másképp állt ehhez a kérdéshez a Magnet Bank, akiknek különleges, az Olimpia Parkkal szemközt található közösségi pontja bankfiók és kávézó is egyben. A fiatalos, innovatív és nem kevésbé üde, zöld térben egészen más élmény megvitatni a banki ügyeket, de senki ne rettenjen el, aki nem akar banki dolgokat intézni is nyugodtan betérhet egy finom fair trade kávéra, forró csokira és kényelmesen elnyúlhat a természetes és újrahasznosított anyagokból készült bútorokon.

1055 Budapest, Balassi Bálint u. 9-11.

Családbarát közösségi tér és ökokávézó: HelloAnyu

A jóleső, nyugodt kávézás élményét, a meghitt beszélgetéseket hozza egy tető alá a családbarát közösségi térként, ökokávézóként és Budapest első anyaközpontjaként működő, majdhogynem bulinegyedbeli HelloAnyu. Itt nemcsak ki- és megbeszélhetjük, megoszthatjuk gyereknevelési, szülői tapasztalatainkat egy finom fekete, sütemény, szendvics vagy épp ebédmenü mellett, de a mama- és bababarát helyszínen számos lehetőség adódik, hogy változatos programokon vegyünk részt. Szerveznek beszélgetőköröket, táncházat, munkaerőpiaci visszatérést, de még vállalkozásindítást támogató tréningeket is.

1077 Budapest, Csányi utca 7.

Galéria, fotólabor, fotóbolt és kávé: Főfoto

Úton-útfélen a belvárosi Szabó Ervin Könyvtár irányába, bal oldalt bújik meg egy nem mindennapi hely, a Főfoto. Már csak azért is nem mindennapi, mert a bejutáshoz csengetni kell, másfelől viszont a küszöbön átlépve egy egészen más világ tárul a szemünk elé. Olyan, amilyenből csak kevés van Budapesten. A Főfoto az újra reneszánszát élő analóg fotózásba nyújt bepillantást: analóg fotólaborjukban előhívathatjuk képeinket, elmélázhatunk a havonta újabb és újabb fotósok munkáinak otthont adó galériájukban, bevásárolhatunk a legminőségibb fotóskellékekből miközben ráérősen kortyolgatjuk Bob Marley fiának Soul Rebel kávéját.

1088 Budapest, Baross utca 10. fszt. 4., 1-es kapucsengő

Virágbolt és kávézó: The Pot

Üdítő színfolt a belvárosi betondzsungelben a Vas utcai The Pot, mely ténylegesen színt visz bármely szürke hétköznapba. Ebben a belvárosi zöld oázisban új értelmet nyer a “zöld kávézó” kifejezés, hiszen az isteni kávé mellé sütit, szendvicset, omlettet, amerikai palacsintát és elviteles, otthonra szánt szobanövényt is kérhetünk. Az otthonos hangulat, a feltöltődés, néhány növénygondozási jó tanács és egy-egy kiszemelt növénnyel köttetett életre szóló barátság szinte garantált.

1088 Budapest, Vas utca 15.

Sporteszköz-bemutató terem és minőségi kávé: Grinder Premium Fitness & Coffee Shop

Az MTRM pörkölő fantasztikus specialty kávéira, juharszirupos lattéra és nyers vegán desszertmennyországra vagyunk hivatalosak, ha ellátogatunk a Frankel Leó út 7. szám alatti Grinderbe. És bár már önmagában ezért is érdemes felkerekedni, találunk még náluk minőségi kávékiegészítőket, na meg persze prémium sporteszközöket, melyek szigorúan kipróbálásért kiáltanak. A minőségi kávéélménnyel kéz a kézben járó sportos funkció minden bizonnyal meghozza majd kedvünket a rendszeres mozgáshoz, netalán az evezéshez is, melynek mára már sportközösségi fellegvára a budai helyszín.

1027 Budapest, Frankel Leó út 7.

Jóleső kávézás kényelmesebb nem is lehetne a Leonardo da Vinci utcai kávézó és delikáteszüzletben, a Daisuke Cafe & Deli-ben. Hiszen kávénk mellől már messziről kinézhetjük az otthonra szánt finomságokat, a szörpöket, tésztákat, lekvárokat, granolákat és termelői kézműves, portékákat. A csemegeüzlet ötvözte kávézó különleges kollaborációjának köszönhetően pedig egy füst alatt letudhatjuk az aznapi bevásárlásunkat egy csésze minőségi specialty kávé mellől.

1082 Budapest, Leonardo da Vinci utca 41.