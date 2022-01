Az ország 10 kiváló termálvizes fürdője téli feltöltődéshez

A magyar ember nyáron strandol, télen fürdőzik. A keményebb arcok egy jeges Balaton- vagy Duna-átúszásra sem mondanak nemet, de mi inkább az alábbi termálvizes medencekomplexumokat ajánlanánk figyelmetekbe.

Magyarország második legnagyobb gyógyfürdőjének története szintén az ‘50-es évekre nyúlik vissza: éppen kőolajat kerestek a Vas megyei település határában, mikor a remélt fekete arany helyett meleg víz tört fel a furatból. A kút köré 1962-ben fürdőt építettek, vizét pedig néhány évre rá hivatalosan is gyógyvízzé nyilvánították. A ma már nemzetközi viszonylatban is kiemelkedően magas ásványianyag-tartalmáról híres Bükfürdőből csakhamar országos jelentőségű gyógyhely és üdülőváros vált, melynek fedett élményfürdőjében valamennyi korosztály megtalálja számításait: a Cápabarlang és a beltéri csúszdák a kicsiknek okoznak majd önfeledt örömöket, de van itt sodrófolyosóval, pezsgőágyakkal és nyakzuhannyal felszerelt élménymedence, pezsgőmedence és minden igényt kielégítő szaunavilág is.

Az egri török uralom évtizedei alatt nem csak dzsámik és minaretek, de természetesen hagyományos török stílusú fürdők is épültek a városban. A Valide Sultana névre hallgató fürdőnek ma már sajnos csak a romjai állnak, az egyszerűen csak Török Fürdőnek nevezett épület ilidzsájának hézagosan lerakott műkő padlózata alól azonban most is úgy bugyog fel a radonos gyógyvíz, mint 17. századi fénykorában. Az autentikus oszmán hangulatot árasztó fürdő hat medencével és különböző wellness szolgáltatásokkal garantálja a felfrissülést, míg a szomszédos, külön belépővel igénybe vehető, több fedett, nyitott és félig nyitott medencéjével épp 90 évvel ezelőtt megnyitott termálfürdő a csendes gyógyulásra és a vizes lazulásra vágyók valódi paradicsoma!

A messze földön híres Gyulai Várfürdő ugyan csak 1959-ben nyitotta meg kapuit, a város neve már évszázadokkal korábban egybefonódott a fürdőkultúrával: az erről szóló első írásos emlék egy 1518-as oklevélből származik, míg a 17. századi török utazó, Evlia Cselebi már 11 gyulai fürdőről tett említést feljegyzéseiben. Az Európa egyetlen megmaradt síkvidéki gótikus téglavárával szemben kialakított egymedencés strandfürdő az elmúlt évtizedek során valódi vízi birodalommá nőtte ki magát, ami kültéri szaunaházakkal, gőzkabinnal, merülődézsákkal, korszerű wellnessrészleggel, családi élményfürdővel és gyógyhatású termálmedencékkel várja a látogatókat.

Európa legnagyobb fürdőkomplexumának története 1925-ig nyúlik vissza, ekkor fedezte fel ugyanis Pávai-Vajna Ferenc geológus az 1090 méteres mélységből feltörő, 73 Celsius fokos, gyógyító erejű termálvizet, ami köré aztán az egész 30 hektáros strand kiépült. A csónakázótóval, 15 féle óriáscsúszdával és az ország első hullámmedencéjével büszkélkedő Hungarospa Hajdúszoboszló télen a fedett Gyógyfürdővel és Árpád Uszodával, valamint a háromszintes Aqua-Palace élményfürdővel biztosítja a feltöltő kikapcsolódást. Ez utóbbi nem kevesebb mint 15 medencének ad helyet, melyek mindegyike egyedi látvánnyal és élményelemekkel kápráztatja el a vendégeket.

Ha tavaly ilyenkor tévedtünk volna be a közkedvelt úti célnak számító kehidakustányi termálfürdőbe, még háborús állapotokat találtunk volna. A felújítás ugyan csak tavasszal ér véget (a gyógyászati részlegen még dolgoznak), a fedett gyógy- és élményfürdő ismét rendelkezésünkre áll, méghozzá teljesen megújult formában, többek között egy wellness télikerttel, krioszaunával, elektroterápiás kezeléssel és egy, a szállóvendégek részére kialakított, professzionális konditeremmel kiegészülve, hogy kipihenhessük a rohanó mindennapok fáradalmait.

A rengeteg újdonság mellett persze van, ami mit sem változott: ez pedig a fantasztikus, kénes gyógyvíz, ami jó hatással van az ízületekre és a bőrre, ugyanakkor a szervezetet sem terheli meg, sőt, kifejezetten frissítően hat a vízben lévő oldott szénsav miatt. Az aranyat érő folyadék jótékony hatásait szabadtéren a gyógyvizes ülő- és úszómedencében, a fedett élményfürdőben súlyfürdős, nyakzuhanyos gyógymedencében és a 36-38 fokos ülőmedencében élvezhetjük.

A strandfürdő termálmedencéjét télen vastag gőzlepel borítja, a háromszintes élményrészleg pedig a stresszoldás és a határtalan jókedv birodalma, ahol sodró- és ugrómedence, egy 94 méter hosszú, fény- és hangeffektekkel megbolondított óriáscsúszda, pool bar, pezsgőfürdősziget és vízesés garantálják az egész napos időtöltést. Az izzasztóan jóleső felfrissülésről a Szauna Oázis kabinjai és a méregtelenítő hatású felöntések gondoskodnak: válasszuk akár a mézes, a jeges vagy a tengeri sós szeánszot, testünk biztosan meghálálja.

A Kehida Termál több mint egy szimpla fürdő. A nem mindennapi szolgáltatások magas színvonala, a szálloda pazar ételkínálata és a csendes, vidéki környezet az élmények olyan kombinációját adják, amire vétek lenne nemet mondani.

Makó egyik jelképe, a Hagymatikum Gyógyfürdő egyedülálló épületegyüttese Makovecz Imre egyik utolsó megvalósult munkája: az organikus stílusban megálmodott komplexum 2012 óta szolgálja a fürdőzők kényelmét, többek között egy tekintélyt parancsoló szaunaparkkal. A gyógyvizes sakkmedencében könnyű belefeledkezni a játékba, a fantasztikus akusztikájú barlangmedence pedig különleges fényhatásokkal megtámogatva varázsolja el érzékeinket. A Brüggölő medence után frissítsük fel magunkat a kútmedencében, majd vegyük az irányt az izzasztókamrák felé, ahol a makói és alföldi szauna mellett külön gyógynövényes méregtelenítésben is részünk lehet.

A különlegességét tekintve az izlandi Kék Lagúnával vetekedő miskolctapolcai Barlangfürdő hazánk egyik legszebb természeti kincse, melynek járatait hosszú évezredek alatt vájta ki a föld alól fakadó meleg karsztvíz, ma pedig gyógyító barlangi klímájával és tündérmesékbe illő medencetermeivel vívja ki a fürdőzők csodálatát. A hét minden napján reggel 9 és este 7 között nyitva álló, modernista fürdőpalota 1941-ben épült meg, jóllehet már az 1700-as évek derekáról is vannak feljegyzések egy fából készült fürdőépületről. A legutóbb az ezredforduló környékén bővített Barlangfürdő számos csábító szolgáltatása közül kiemelendő a kupolás kialakítású Csillagterem, az ókori római fürdők hangulatát megidéző Római terem és a színvonalas szaunapark.

A festői szépségű Sárvár gyógy- és wellnessfürdője gondtalan pihenést ígér az egész családnak: a fiatal korosztály a csúszdákkal és vízágyúkkal tarkított gyerekmedencében szabadulhatnak meg a fölös energiájuktól, a kisebbeket a játékokkal teli babamedence és játszóház várja, míg a szülők az óriásjacuzziban ejtőzve tarthatják fél szemüket a porontyokon, vagy együtt élhetik át a közös siklás örömeit a széles családi csúszdán. A családi szárnytól elkülönülő gyógyvizes szárnyban benti és kinti medencékben élvezhetjük a zavartalan fürdőzést, a nyugalom oázisaként funkcionáló szaunavilágban pedig szakképzett szaunamesterek garantálják a testi-lelki felfrissülést.

Az ország egyik legnépszerűbb üdülővárosának neve 1965 óta jelent egyet az elsőrangú vízi kikapcsolódással. 2000 méter mélyről felbugyogó 96 Celsius-fokos gyógyvize és 53 Celsius-fokos termálvize számos egészségügyi probléma kezelésében segít. A húsznál is több vízi attrakciót felvonultató beltéri és kültéri élményfürdő, a gyermekvilág eltérő mértékű bátorságot megkövetelő csúszdái és a száraz szórakozást biztosító beltéri játszóterek, az országban egyedülálló gyermekszauna, a nélkülözhetetlen és fényűző szaunavilág, na meg a kupolás fürdőcsarnokkal szerves egységet alkotó gyógykert senkit nem fog hidegen hagyni.

A Mezőkövesd központjától mindössze néhány kilométerre található Zsóry Gyógy- és Strandfürdő kalciumban, magnéziumban, szulfidkénben és hidrogén-karbonátban gazdag hévize 1940 óta áll a gyógyulni és pihenni vágyók szolgálatában. Az egész évben működő fedett fürdőben három részleget különíthetünk el: a gyógyfürdőben különböző hőfokú benti és külső medencék, gyermekpancsolók és pezsgőfürdő, az élményfürdőben több csúszda, hullámmedence, sodrófolyosó, pezsgőágyak és hidromasszázsfülkék, míg a wellness-szárnyban a keringést javító terápiás medence, pezsgőfürdő és szaunák széles választéka várja a vendégeket.

