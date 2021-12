5 motiváló könyv, ami megadja az inspirációlöketet az új évre

Általánosan elmondható, hogy a január nem örvend nagy népszerűségnek: a meghitt, várakozással teli és izgalmakban gazdag decembernek vége, a tavasz pedig még messze van. Annak érdekében, hogy ne süppedjetek bele az apátiába, vegyetek kezetekbe egy motivációval fűszerezett könyvet, ami segít átvészelni ezt az időszakot.

Edith Eva Eger: A döntés

Dr. Edith Eva Egert 17 éves korában, 1944-ben hurcolták el családjával együtt a nácik szülővárosából, Kassából Auschwitzba. Szüleit a hírhedt orvos, Joseph Mengele gázkamrába küldte, Edithet pedig arra kérte, táncolja el neki a Kék Duna keringőt, amiért cserébe egy vekni kenyeret kapott. Csodával határos módon Edith túlélte a borzalmakat, a kiszabadulást követően egyetemre ment, ma pedig többek között bántalmazott nőknek és gyásszal küzdőknek segít. A könyv egyszerre memoár és útmutató, ami segít megtalálni a reményt bármilyen nehéz és fájdalmakkal teli helyzetben, és a körülményektől függetlenül rálelni az örömre és a szabadságra.

Matthew McConaughey: Zöldlámpa

Matthew McConaughey neve majdnem az összes hollywoodi kasszasiker stáblistáján szerepel, az Oscar-díjas színész azonban egy egészen más arcát mutatja meg első, önéletrajzi ihletésű könyvében, amit az élet kézikönyveként emlegetnek. A szerző saját életén, örömén, bánatán, kudarcain és tapasztalatain keresztül igyekszik megfogni, hogyan lehet boldogulni az élet kihívásai közepette, vagyis hogyan lehet az elkerülhetetlen nehézségek ellenére is elérni azt a bizonyos zöld lámpát. Saját szavaival élve a könyv egy szerelmeslevél az élethez, amiben fény derül arra, miként lehet elfogadni és hasznosítani a megpróbáltatásokat annak reményében, hogy a sárga és a piros lámpa is előbb-utóbb zöldre vált.

Michelle Obama: Így lettem

Michelle Obama hosszú utat járt be, míg a chicagói gyerekszobájából a Fehér házba költözött. Az Így lettem ezt az életutat mutatja be, miközben megtudhatjuk, milyen érzés volt a Princeton Egyetem nagytermeiben egyedüli fekete nőnek lenni, milyen tapasztalatokat szerzett jogászként, és hogyan ismerkedett meg férjével. A könyv beavat a kampányok és választások okozta nehézségekbe, őszintén leírja, mekkora megpróbáltatás volt fenntartani a családi egyensúlyt, miközben egy ország figyelte minden mozdulatát, és milyen lépéseket tett afelé, hogy ne csak first ladyként, hanem Michelle Obamaként hivatkozzanak rá. A könyv bátran és humorosan mutat rá: bárhonnan jövünk, és bárkik is vagyunk, azzá válhatunk, akivé szeretnénk.

Manal Al-Sharif: Merj vezetni!

A szaúdi Rosa Parksként is emlegetett írónő rendszeres testi és lelki bántalmazások közepette nőtt fel, kamaszként vallási fanatikus volt és puritán módon élt, majd miután édesanyjának köszönhetően elkezdhetett tanulni, figyelme egyre inkább a nemek közötti egyenlőtlenségre összpontosult, amit saját bőrén tapasztalt meg. Hazájában nem bérelhetett egyedül lakást, és bár volt autója, nem vezethetett. Elindította hát a Women2Drive mozgalmat, annak érdekében, hogy a nők is szabadon vezethessenek Szaúb-Arábiában, és ezáltal sokkal nagyobb függetlenségre tegyenek szert. A kezdeményezés miatt bebörtönözték, ám mégis rengeteg nőt ösztönzött a függetlenedésre, egyben arra buzdítva őket, hogy a küzdelmek árán is érdemes megragadni a saját sorsunk irányítását.

Daniel Gilbert: Rábukkanni a boldogságra

Daniel Gilbert, a Harvard pszichológiaprofesszora könyvével arra világít rá, hogy tudományos szempontból rossz úton keresi mindenki a boldogságot, hiszen csupán megpróbáljuk megbecsülni, hogy a jövőbeli önmagunkat mi teszi majd boldoggá, és igyekszünk afelé haladni. Ezt a becslést azonban számos rejtett illúzió torzítja, és ha folyton a jövőbe helyezzük a boldogságunkat, sosem fogjuk teljesen átélni. A humorral fűszerezett könyvből megtudhatjuk, hogyan működik az emberi agy, a képzelet, az emlékezet, és hogy miért nem tudjuk úgy elképzelni a jövőt, amilyen az valójában lesz vagy lehetne.