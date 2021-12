6 ajándéktipp nőknek, ha idén karácsonykor valódi figyelmességgel lepnéd meg szeretteid

Nincs is tökéletesebb alkalom a karácsonynál, hogy gondoskodásunkat, figyelmünket és szeretetünket különleges ajándék formájában fejezzük ki, következzen tehát 5 tuti ajándéktipp, amivel biztosan mosolyt csalhatunk szeretteink arcára.

Minimalista termékpalettával, 2019-ben indult útjára az L. A. Signature szuperzöld natúrkozmetikai márka. A magas minőség és az ökológiai lábnyom minimalizálásának jegyében a kézzel készült termékekhez kizárólag hazai növényi olajokat és bőrazonos hatóanyagokat használnak, de a tudatosság ugyanúgy tetten érhető a termékek csomagolásának kialakításában is. Az egészséges és szép bőr elérése érdekében kínálatukban arckrém, hidratáló arclemosótej, luxus arcolaj, borotválkozás utáni balzsam, különleges fekete bodzás arctonik és mákos arcradír is szerepel. Ha pedig karácsonyi ajándék formájában szeretnénk kifejezni legőszintébb gondoskodásunkat, egy-egy L. A. Signature termék a tökéletes választás.

Hangulatkeltőnek jöhet egy kis édesnarancs, mandarin, fahéj, szegfűszeg, kávé, kakaó és kókusz? Kivételesen ezek most nem ételínyencségek hozzávalói, hanem ehető minőségű biokozmetikumok összetevői, kizárólag a természet ajándékai közül válogatva. A Coconutoil Cosmetics egészség- és környezetbarát biokozmetikumai a lehető legkiválóbb karácsonyi ajándékok, ha a környezet és a megajándékozott irányába is szeretnéd kifejezni gondoskodásodat. Advent alkalmából vasárnaponként kedvezményekkel, ajándékutalvánnyal és Vissza a természethez! szépségápolási workshop élménykártyával várnak. Ha pedig megtaláltad a tökéletes ajándékot, a FUNZINE kóddal 10.000 Ft értékű rendelés felett ajándékkozmetikummal, két termékízelítővel és ingyenes szállítással is kedveskednek.

Mindössze egy saroknyira a Duna-parttól, a Fő utca 63. szám alatti kincsesdoboznyi kis helyiség rejti a Lucky Shepherd designerüzletét. A mindig ízlésesen színes kirakat, a csalogató fények, a kifogástalan és baráti fogadtatás pedig valóban üde színfoltja a magas, szürke, budai téglaépületeknek. A kirakat túloldalán életre keltett exkluzív világban kedvünkre válogathatunk a környezettudatos szemléletet előnyben részesítő tervezők munkái, designerruhák, kisszériás, különleges kiegészítők, természet ihlette egyedi ékszerek és a megjelenés modern tartozékai között. És ha minden vágyunk egy füst alatt letudni a család apraja-nagyjának szánt karácsonyfa alá valót, szerencse, hogy itt egy minden korosztályt megszólító kínálatból szemezgethetünk.

A kizárólag természetes alapanyagairól és csúcskategóriás natúrkozmetikumairól híres Brilla Manufaktúra tematikus szépségcsomagokba zárt kényeztetéssel készül az ünnepekre. Luxus szépségcsomagja például a fiatalságot zárja forradalmi összetevőjű krémbe és organikus szépségolajba, míg Revitalizáló válogatása a vörös szőlő legkiválóbb hatóanyagait sorakoztatja fel tusfürdő és testápolókrém formájában. Amennyiben bőrproblémákra keresünk megoldást úgy Innovatív arcápolás összeállításuk gyógyír a bajra, de ha a harmatos rózsát arckrém, az argánolaj selymességét pedig luxus tusfürdő formájában adnánk, úgy mindenképp Aktív női szépségcsomagjukra essen a választásunk. És hogy a kényeztetés valóban teljes körű legyen, minden csomag mellé ajándékkal is kedveskednek.

Női egyéniségünket legkönnyebben a mindennapokban viselt ruhákkal tudjuk kifejezni, miért ne tennénk ezt olyan minőségi és elegáns, időtálló darabokkal, mint a Gabo Szerencses? A hazai ruhamárkát könnyedség, letisztultság, eredetiség és vagánysággal fűszerezett frissesség jellemzi, mely maximálisan eleget tesz a 21. század egyedi és limitált darabszámú öltözékeinek és kiegészítőinek. És mint tudjuk, egy rafinált, részleteiben is izgalmas, könnyen variálható alapdarab igazi kincse nemcsak a gardróbnak, de a mindennapoknak is. Ha ilyen személyes, karácsonyi figyelmességen törjük a fejünket, egy jól megválasztott ruhadarab, egy különleges bőrtáska vagy karkötő, fülbevaló vagy öv a mindennapokat is bearanyozza majd.

Az idei ünnep alkalmából újfent karácsonyi ajándékkavalkáddal vértezte fel magát a Lush. Nekünk pedig nem maradt más dolgunk, mint kiválasztani a csillagaik, száncsengőik, puha mackóik és varázslatos kendőcsomagolásaik közülük a legkedvesebb, ünnepi darabokat. Akár magadat lepnéd meg velük, akár ajándéknak szánnád, a szivárványszínes álmok szárnyán lazító hóemberes fürdőbombával, az aranyló-pattogó körtés testradírral, fürdőbombaként funkcionáló alvó teddy macival, málnaillatú vízilóval és mindezeken kívül még vagy százféle apró gondoskodással egyszerűen képtelenség melléfogni. Válogassuk össze kedvenceinket, válasszunk hozzá környezettudatos kendőcsomagolást vagy szemezgessünk mesterien összeállított ajándékcsomagjaik közül, hogy igazán boldog és elégedett lehessen ez a karácsonyunk is.