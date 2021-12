5 könyv téli bekuckózáshoz, ami karácsonyi hangulatba hoz

Ha a karácsonyi őrületben nem is jut időtök rá, miután letudtátok a kötelező családlátogatásokat és felszedtétek a kötelező plusz kilókat, ideje bekuckózni a fa alá és kézbe venni egy jó könyvet.

Louisa May Alcott: Kisasszonyok

A regény a March nővérek – Meg, Jo, Beth és Amy – kalandos és sokszor nehézségekkel teli életét mutatja be egészen kiskoruktól felnőtt éveikig. Végigkövethetjük a lányok életének alakulását, a kiskori gyermeki örömmel fűszerezett karácsonyoktól kezdve az első szerelmi csalódásokon át a családalapításig, valamint szemtanúi lehetünk személyiségük alakulásának is. Míg Meg a hagyományokat követi, a kissé fiús Jo az írásaiból próbál megélni, Beth a zenében találja meg önmagát, Amy pedig művészi ambíciókat dédelget. Egy azonban közös: az időszakos nézeteltérések ellenére mindig, minden helyzetben összetartanak.

Beatrix Potter: Nyúl Péter adventi kalendáriuma

Beatrix Potter egy egész mesevilágot alkotott meg imádnivaló kisállatrajzaival, Nyúl Péter és barátai pedig idén karácsonykor is megelevenednek, hogy kicsiket és nagyokat egyaránt ráhangoljanak az ünnepre. A kívülről is csodaszép könyv összesen 24 mesét tartalmaz, így adventi kalendáriumként is tökéletesen funkcionál. A mesék mellett gondolkodós feladványok, rejtvények és kézműves feladatok tarkítják a gyönyörűen illusztrált oldalakat, így a gyerekekkel való közös ünnepi hangolódáshoz is kiváló program. Senkit ne tévesszen meg a könyv adventi kalendáriumjellege: a történeteket természetesen egyben is le lehet darálni, így karácsonyi ajándékként sem rossz ötlet beszerezni.

Rachel Cohn: Dash és Lily – Kihívások könyve

A leginkább a 12-18 éves korosztályban népszerű Rachel Cohn-regény egy decemberben játszódó, szívmelengető szerelmi történetet mesél el, ami tele van fordulatokkal és humoros jelenetekkel. Dash és Lily semmiben sem hasonlít egymásra: teljesen különböző személyiségek, más családban nőttek fel, máshogy látják a világot és ami a legfontosabb, míg Lily odáig van a karácsony hangulatáért, Dash ki nem állhatja azt. Egy azonban közös bennük: mindketten egyedül maradnak karácsony estéjén, ráadásul nem is akárhol, hanem az ünnepi forgatagban úszó New Yorkban, ahol egy piros noteszben hagyott üzeneteken keresztül igyekeznek megismerni és megtalálni egymást.

Szabó Magda: Abigél

Szabó Magda klasszikusnak számító ifjúsági regénye tökéletes választás, ha egy nagy bögre tea mellett egy izgalmas és fordulatokkal teli hosszabb regénybe vágnánk a fejszénk. A történet egy kalandos lányregénynek indul, amikor a főszereplőt, Ginát elküldik vidékre egy lányiskolába, ahol sokat küzd a beilleszkedéssel és a szigorú szabályokkal, ám a második világháború az iskola falait is eléri, a lányoknak pedig hamar jóval komolyabb nehézségekkel kell szembesülniük. A történet kibontakozásával végigkövethetjük, hogy az elkényeztetett pesti kamaszlányból hogyan lesz felelősségteljes felnőtt és azt is, hogyan változtatja meg gyökeresen a háború a kamaszok életét.

Agatha Christie: Karácsonyi krimik

A „Christie-t karácsonyra!” szlogennel reklámozta az angol kiadó a kötetet, ami a krimi koronázatlan királynőjének összes ünnepi történetét tartalmazza. Ugyan az írónő sosem nyilatkozott azzal kapcsolatban, mennyire rajong a szeretet ünnepéért, sok története játszódik karácsonykor, amelyekben fagyöngy és fenyő díszítette, karácsonyi pudingtól illatozó otthonokba kalauzolja el az olvasókat. A gyűjteményben összesen négy történet található: az elsőben Hercule Poirot egy családi viszály rejtélyét próbálja felgöngyölíteni, a másodikban egy holttestet talál a hóban az ünnep reggelén, ami aztán eltűnik, a harmadik történetben pedig egy ellopott rubin nyomába ered. A negyedik gyilkosság helyszínére Miss Marple siet, aki egy vidéki szállodában nyomoz a két ünnep között.