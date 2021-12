Különleges állatkönyv készült a magyar természetvédelem mérföldköveiről

Az idén novemberben megjelent hiánypótló Természet_Védelem_Itthon című könyvet az Aktív Magyarország és a National Geographic közös, a magyar természetvédelem sikereiről szóló cikksorozata inspirálta.

A természetvédelemről szinte mindig negatív összefüggésben beszélünk, pedig van néhány olyan példa, amire büszkék is lehetünk, néhány védett állatfajunk egyedszáma például megsokszorozódott az elmúlt évtizedekben.

Ezen gondolat mentén indította el az Aktív Magyarország a National Geographic magazinnal közösen a magyar természetvédelem sikereiről szóló cikksorozatát 2020-ban. A sorozat a National Geographic legnépszerűbb rovatává vált. A nagy sikerű tematikát 2021-ben a nemzeti parkok természeti kincseinek bemutatása követte, 2022-ben pedig különleges hazai tájak kerülnek majd rivaldafénybe, fiatal fotóstehetségek szemén keresztül.

Az első cikksorozatból inspirálódva jelent meg novemberben az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ kiadásában, ifj. Vitray Tamás szerkesztésében a Természet_Védelem_Itthon című könyv, amely 227 oldalban mesél hazánk védett állatfajairól, amilyen például az aranysakál és az őstulok.

A leírásokat számos érdekesség és gyönyörű természetfotók egészítik ki, valamint minden állatcsoporthoz Winkler Róbert újságíró fűzött szellemes anekdotát.

A Természet_Védelem_Itthon szinopszisa:

“Üdv, ember! Így nevezed magad, ahogy hallom, és azt mondogatod: vagy egyfelől te, és vannak másfelől az állatok. Furcsa, értelmetlen különbségtétel, de legyen. Ezek szerint akkor én állat vagyok, amúgy szürke farkas, ők pedig itt a sorstársaim, a hiúz, a hód, az aranysakál, a gyöngybagoly, a vadló, a nagy kócsag, a fehér meg a fekete gólya, és hát a többiek, az aprónép. Örülünk nagyon, hogy szóba elegyedsz most velünk, és ha lesz türelmed, jobban is megismersz majd minket. Régóta próbáljuk jelezni a fajtádnak: félrement a társbérleti viszony, düledezik a közös odúnk, romlik a levegője, át kellene beszélni, hogy mi a teendő, különben oda az egész. Jó, hogy egyre többen vannak közöttetek, akik értenek bennünket, akik gondolkodnak és tesznek. Mert látják, hogy ami jó a természetnek, az lesz a legjobb nektek is. Ők mesélnek itt rólunk az embernek – neked és mindenkinek, akinek felénk hajlik a szíve, aki tudja és érzi: egy az élők világa.”

A könyv elérhető a Libri könyvesbolt polcain, online áruházaiban és az aktivmagyarorszag.hu webshopjában.