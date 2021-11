TOP10: A legjobb HBO GO-sorozatok 2021-ben, amiket látnod kell még az idén

Az online streamingszolgáltatón számtalan szuper új sorozatot mutattak be idén, olyan sztárokkal, mint Kate Winslet, Colin Farrell vagy Neil Patrick Harris. Vannak köztük misztikus, romantikus, krimi- és drámasorozatok is. Több közülük magyar szinkronnal is megtekinthető. Jöjjenek hát a legjobb HBO GO-sorozatok 2021-ből!

Íme a TOP10, avagy a legjobb HBO GO-sorozatok 2021-ben (a nézők pontozása alapján):

10. Ku ‘Damm 63 (IMDB: 7,2)

Berlin, 1963. Vége a komor ötvenes éveknek, a színek rikítóbbak, a divat és a zene egyre nemzetközibb. A három Schöllack-nővér ismét szembeszáll a nők döntési jogkörét akadályozó láthatatlan társadalmi korlátokkal.

9. The Nevers (IMDB: 7,4)

Az HBO új drámasorozata a viktoriánus Londonban játszódik, és egy csapat különleges képességű hölgyről szól. Az „Érintetteknek” meg kell találniuk helyüket a merev viktoriánus társadalomban, és ehhez sokféle ellenféllel kell megküzdeniük.

8. Disztópia (IMDB: 7,7)

Tess elkíséri barátját, Leót egy svéd erdő mélyén fekvő elhagyatott gyárba, ahol Skandinávia legnagyobb LARP (live action role play) rendezvényét szervezik meg. Az izgalmas játéknak induló szórakozás a túlélésért folytatott harccá válik.

7. Északi vizeken (IMDB: 7,7)

Patrick Sumner, egy leszerepelt volt katonaorvos a háború után megváltást keresve hajóorvosként lép az Északi-sarkvidékre tartó hajó fedélzetére, hogy a bálnavadász Henry Draxszal, a brutálisan kegyetlen gyilkossal sodródjon végzete felé.

6. A Fehér Lótusz (IMDB: 7,7)

A hatrészes sorozat egy társadalmi szatíra egy csapat szállóvendégről, akik egyhetes vakációjukat töltik egy exkluzív hawaii üdülőhelyen, hogy kikapcsolódjanak és megfiatalodjanak– ám hamar kiderül, hogy nem minden ennyire szép és jó.

5. Jelenetek egy házasságból (IMDB: 7,8)

Ingmar Bergman klasszikus miniszériájának kortárs adaptációja, amely egy mai amerikai házaspár életén keresztül teszi fel újra az eredeti, kínzó kérdéseket a szerelemről, gyűlöletről, vágyról, monogámiáról, házasságról és válásról.

4. Superman és Lois (IMDB: 7,9)

Clark Kent, a világ leghíresebb szuperhőse és Lois Lane, a világ leghíresebb, képregényből ismert újságírója életük legnagyobb kihívásaival szembesülnek: dolgozó szülőként két fiukat nevelik, akik örökölhették apjuk kriptoni képességeit.

3. Isten hozott Senkiföldjén (IMDB: 7,9)

Mindenki ismer mindenkit az eldugott északi településen, a norvégiai Utmarkban. De mikor egy optimista új tanítónő érkezik a városba, hamarosan rájön, hogy a város furcsa szerzetei közül a legérettebb egy 12 éves lány.

2. Easttowni rejtélyek (IMDB: 8,5)

Az Easttowni rejtélyek Pennysylvania állam egyik kisvárosának zárt közösségében játszódik, ahol egy helyi nyomozó, Mare Sheehan (Kate Winslet) próbál egy gyilkosság végére járni, miközben a saját élete is éppen darabokra hullik szét.

1. Ez bűn (IMDB: 8,7)

Milyen volt a ’80-as évek AIDS-válságában élni és szeretni? Erről három fiatal meleg férfi szemszögéből kapunk képet, akik Londonban kezdenek új életet. Az AIDS-vírus árnyékában úgy döntenek, hogy hevesebben élnek és szeretnek, mint valaha.

