6+1 alulértékelt film a Netflixen, amit érdemes megnézned

Az elmúlt években rengeteg olyan Netflix-produkció látott napvilágot, ami nézők millióit mozgatta meg, és számtalan ember kezdett el rajongani a filmekben szereplő karakterekért. Vannak azonban olyan alkotások is, amelyek nem örvendtek ilyen nagymértékű nyilvános rajongásnak, pedig érdekes történeteket és különleges sorsokat ismerhettünk meg bennük, szuper karakterekkel. Ezeket gyűjtöttük most össze, az elmúlt évekből.

Szerdai gyerek

Horváth Lili első nagyjátékfilmje, a Szerdai gyerek egy felnőtté válás történetét mutatja be, nem megszokott módon. A főszereplő a 19 éves Maja, aki állami gondozásból kerül ki, és úgy kell négyéves kisfia teljes értékű édesanyjává válnia, hogy ő maga szülők nélkül nőtt fel. Azért harcol, hogy fia felügyeleti jogát megszerezze, így pedig elkerülje, hogy saját sorsa megismétlődjön a gyermekében. Láthatjuk, hogy milyen küzdelmeken megy keresztül önmagában, miközben egy váratlan szerelem is betoppan az életébe. A rendező amatőr színészekkel dolgozott együtt, de feltűnik mellettük Thuróczy Szabolcs, Börcsök Enikő és Nagy Ervin is.

Ha tudnád

A barátságtalan Ellie Chu megözvegyült édesapjával él, és azzal keres magának zsebpénzt, hogy megírja a többi diák házi feladatát. Egy nap megkeresi őt az iskola legmenőbb focistája, hogy segítsen neki szerelmes levelet írni a suli egyik lányának, aki iránt titokban mindketten érzelmeket táplálnak. Ellie először elutasítja, majd mégis segít neki, a levelezés eredményeként pedig mindenki másba szeret bele, ami az egész történetet megbonyolítja. A film egy teljesen másfajta szerelmi történetet mutat be, mint amit megszokhattunk, ezért is olyan különleges.

Private Life

Richard és Rachel próbálja fenntartani házasságát annak ellenére, hogy a feleség meddőséggel küzd, ők pedig minden áron közös gyermeket szeretnének. A pár egyre mélyebbre és mélyebbre süllyed a mesterséges megtermékenyítés és az örökbefogadás deprimáló világában. Amikor pedig az orvosuk egy harmadik fél által végzett reprodukciót javasol, felháborodnak. De amikor Sadie, a fiatal, frissen diplomázott lány belép az életükbe, átgondolják a dolgot.

Csiszolatlan gyémánt

Ha Adam Sandler alakításaira gondolunk, valószínűleg nem ez a film jut először az eszünkbe, pedig a kritikusok szerint is ez az eddigi legjobb filmje. A Csiszolatlan gyémánt egy lebilincselő krimi, amelyben egy nagy dumás ékszerész, egyben megrögzött szerencsejátékos életét követhetjük végig, aki mindent feltesz élete fogadására. Eközben pedig tényleg mindent elveszít, kockára téve a saját életét is. A film rendkívül intenzív érzelmileg, és mindvégig fenntartja a néző figyelmét.

Káprázat

A Káprázat című spanyol filmet tekinthetjük akár a Vissza a jövőbe-filmek modernizált változatának is, egy kicsit komolyabb köntösben. A tér-idő kontinuum hibáját kihasználva Vera 25 évet utazik vissza az időben, hogy megmentse egy fiú életét. Persze a múlt megváltoztatása nem marad büntetlenül, így amikor főszereplőnk visszatér a jelenbe, egy közeli szerettének elvesztésével kell szembesülnie. Az édesanya ebbe nem nyugszik bele, de a vihar elüléséig már csak 72 órája maradt, hogy felderítse az igazságot, és mindent helyrehozzon.

6 Years

A 6 Years című romantikus filmdráma középpontjában váratlan körülmények állnak, és egy fiatal szerelmespár történetét meséli el, akiknek kapcsolata hat év után kezd megromlani. Ők ketten gyerekkoruk óta közeli barátok, kapcsolatuk azonban mélypontra kerül, amikor Dan megkapja álmai állásajánlatát egy lemezkiadó cégnél. Dan kénytelen választani Melanie iránti szerelme és álmai munkája között, a döntése pedig visszavonhatatlanul befolyásolja mindkettőjük jövőjét. A film lényege lassan bontakozik ki, miközben testközelből követhetjük végig a szerelmüket.

Foglyok

A Foglyok című magyar film egy igaz történetet dolgoz fel, az Oscar-díjas Deák Kristóf rendezésében. 1951-ben járunk, Budapesten, amikor egy átlagos család élete teljesen a feje tetejére áll. Az akkori hatalom vezetői által küldött titkosszolgálat emberei csak úgy betoppannak hozzájuk, és önkényesen beköltöznek a család házába, így foglyul ejtve őket és az éppen ott vendégeskedő ismerőseiket. A napok egymás után telnek, az újdonsült foglyok pedig egyre inkább kikészülnek a bezártságtól, a félelemtől és attól, hogy nem kapnak magyarázatot arra, mi miért történik.