Ingyenes természetvédelmi fesztivál invitál a Gödöllői Királyi Kastély rusztikus falai közé

A Gödöllői Királyi Kastély rusztikus falai között kerül megrendezésre az ingyenes programok garmadájával váró Nemzetközi Természet- és Környezetvédelmi Fesztivál, mely ezúttal az érzékeny bolygó témáját helyezi fókuszba.

Az érzékeny bolygó témája kapcsán a hagyományteremtő szándékkal létrehozott szabadtéri kiállítás idén a vizet mint legértékesebb természeti kincsünket mutatja be. A tárlat szeptember elején debütál Gödöllő főterén, a Nemzetközi Természet- és Környezetvédelmi Fesztivál keretében.

A szeptember 10. és 12. között megrendezésre kerülő fesztiválon az eddigi évek hagyományaihoz méltó módon a pénteki nap a diákoké lesz, amikor is a helyi és környékbeli iskolák tanulói szakmai kiállítók programjain vehetnek részt. Ezen a napon, délelőtt 9 órától Zöldforgó Élménynapon próbálhatják ki magukat a gyerekek, hogy 10 órától előbb az Alma Együttes, 11:30-tól Gryllus Vilmos szórakoztassa őket.

A hétvége azonban minden esetben a családoké, amikor a programkavalkádot természet- és környezetvédelmi vásár egészíti ki, illetve hazánk 10 nemzeti parkjának bemutatkozója, mely a fesztivál társrendezvénye, a Magyar Nemzeti Parkok Hete nyitóeseménye is egyben.

A fesztiválon egyúttal 6 vetítési helyszínen az elmúlt időszak legjobb hazai és nemzetközi természetfilmjeit is megtekinthetik az érdeklődők, ahol többek között a kiváló természetfilmes, David Attenborough munkássága előtt is tisztelegnek.

Jó hír mindazoknak, akik már legalább egyszer részt vettek a fesztiválon, hogy az esemény egyik legsikeresebb kísérőrendezvénye ezúttal is visszatér. A Trash Art Magyarország program keretében közel 40, hulladékból készült szobor megtekintésére nyílik lehetőség, melyek amellett, hogy egytől-egyig Magyarország nagyvadait jelenítik meg, bemutatják az ember és a természet érzékeny viszonyát, egymásra utaltságát.

A három nap alatt fotókiállításokra is sor kerül, melyek közül az egyik legkülönlegesebbnek a Tájodüsszeia 2021 fotókiállítása ígérkezik. A Varázslatos Magyarország 2021 fotótárlat például hazánk legjobb természetfotósainak munkáit mutatja be, míg az Ember és Természet diákfotó-pályázaton a következő fotósgeneráció ígéretes tehetségeit ismerheti meg a nagyközönség.

A fesztiválon idén ráadásul a programok között a mozgás művészete is megjelenik, mind modern tánc, mind pedig élő szobrok formájában. A fesztivál szervezői a felnőttek mellett természetesen a gyerekekre is gondoltak, akik több új, ismeretterjesztő és szemléletformáló programon is részt vehetnek: kipróbálhatják a Kopó nyomkereső applikációt, a 360 fokos filmnézést, betekinthetnek a Klímasátorba, az őszi Bioblitzbe, vagyis fajleltárba, de az Érezd a vadont! kalandparkban és a PET Kupa Műanyag Műhelyében is próbára tehetik képességeiket, a MÜMÜ-ben pedig kipróbálhatják, milyen VR szemüvegen keresztül látni a világot.

Elérhetőség:

Nemzetközi Természet- és Környezetvédelmi Fesztivál

Gödöllői Királyi Kastély és Alsópark

2021. szeptember 10-12.

