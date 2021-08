Indie fesztiválnak ad otthont Pusztazámor XVIII. századi kastélya

Tavaly nyár óta létezik egy alulról építkező zenei fesztivál, ami a vírushelyzet nyomán, jól ismert zenekarok összefogásából jött létre és amely idén is megtartja kétnapos kastélyházibuliját, a La Boumot.

A vírus okozta korlátozások sokakat ráébresztett arra, hogy a limitált látogatószámú, kisebb rendezvények során a zenekarok sokkal intimebb, direktebb kapcsolatba kerülhetnek a közönségükkel. Éppen ebből fakad, hogy a La Boum nemcsak arról szól, hogy hogyan csináljunk limonádét, ha az élet citrommal kínál, hanem a zenekarok közötti barátságról és a zene embereket összehozó erejéről is.

2020 nyarán öt elismert magyar indie zenekar, a Bohemian Betyars, a Fran Palermo, a Mary PopKids, a Middlemist Red és a Platon Karataev, a nagy fesztiválok lemondását követően úgy döntött, hogy összefog, és szinte a semmiből megszervezik saját kastélyházibulijukat, nem máshol mint a pusztazámori Öreg Tölgy Kastély falai közt és annak lenyűgöző parkjában.

A tavalyi nagysikerű és igazán egyedi atmoszférájú esemény idén visszatér, a zenekarok pedig az augusztus 20-i hétvégén veszik be ismét az Öreg Tölgy Kastélyt, ahol a tervek szerint a fesztivál tavaly kialakult baráti jellegét is szeretnék megőrizni, ezért csak nagyon limitált darabszámú jegyek lesznek elérhetők.

Augusztus 20-án, pénteken például az Analog Balaton, a Bohemian Betyars, a Galaxisok, a Mary PopKids, a Moonbase Patel, a Napfonat, az Ohnody, a Siaga és a Zazie lépnek színpadra, míg augusztus 21-én Alex Torres, Aron András & the Black Circle Orchestra, Deva, Elias Bender Ronnenfelt, a Fran Palermo, a Mordái, a Perrin, a Superflake és egy egyszeri és megismételhetetlen zenekari koprodukció keretében a La Boum Allstars zárja a kétnapos fesztivált.

A Red Bull mellé csatlakozott idén főtámogatóként a Mastercard is, akinek köszönhetően élő podcastelőadásokat is hallgathatunk, de egy új színpaddal és szupertitkos meglepetésfellépőkkel is készülnek a szervezők. Ezen kívül a Kápolna Színpadon délutáni akusztik performanszokat csíphetünk el, őket követik majd a zenekarok a Tölgy Színpadon, az éj leszálltával az elektronikus csemegéké és az afteré a főszerep a Kastély Bálteremében, de nem marad majd el a szemet gyönyörködtető és különleges vizuális megoldásokkal szolgáló fényfestés és látványvilág sem.

Ha belepillantanál a tavalyi fesztivál hangulatába, megteheted az HBO Go-n keresztül, de ha személyesen élnétek meg a fesztiválhangulatot ITT tudtok jegyet vásárolni. Az eseményhez csatlakozni ezen a linken lehetséges.