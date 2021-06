5 varázslatos túra és tanösvény a Hortobágy szívében, ahová egyszer mindenkinek el kell jutnia

A National Geographic Traveler által a világ 25 legjobb 2021-es úti célja közé sorolt Hortobágy végtelen rónái, különleges madárvilága és drámai naplementéi egész évben elkápráztatják az idelátogató utazókat. Hogy valamelyest segítsük a tájékozódást, összeszedtünk öt olyan túrát, tanösvényt és látványosságot, amelyet mindenképp meg kell néznetek, ha a puszták földjén jártok.

A Hortobágyi Nemzeti Park e-bike túrái során elektromos rásegítésű kerékpárok – más néven pedelec biciklik – segítségével a teljesen kezdő biciklisek is útra kelhetnek, és olyan új helyeket fedezhetnek fel, amelyeket eddig a távolság vagy a terepviszonyok miatt meg sem próbáltak volna elérni. A körülbelül négyórás túra során lehetőségünk nyílik testközelből megcsodálni a hortobágyi halastavak nem mindennapi vízi látványosságként szolgáló tórendszerét, de elhaladunk a kungyörgyi szarvasmarhatelep és bivalycsordáknak otthont adó, élőhely-rekonstrukciós területek mellett is. A 25 kilométeres vadregényes kaland tetőpontja viszont nagy valószínűséggel a madármegfigyelő megállók lesznek, ahonnan betekintést nyerhetünk a Hortobágy különleges vízi élőlényeinek titkos életébe.

A 12 kilométeres gyalogtúra a Tisza által épített homokhátnál veszi kezdetét, ahonnan hosszabb sét utána érjük el a végtelen határban feltűnő Górés tanyát, amelyet gyakran emlegetnek a Hortobágy kapujaként. A területen találjuk a Hortobágyi Nemzeti Park madármentő állomását, ahol betekintést nyerhetünk a nemes célért folyó munka nehéz mindennapjaiba: keményen dolgoznak, hogy a sérült ragadozómadarakat és gólyákat gyógyulásuk után a ketrecből visszaengedhessék a természetbe.

A tanya mellett terül el gyalogtúránk következő állomása, a védett Filagória-halom, amely egy meredek falú, 99 méter magasan az égbe emelkedő kunhalom, másnéven kurgán. A Hortobágyon egyedülállóan magas a kunhalmok száma, azt azonban kevesen tudják, hogy ezek a többezer éves kurgánok egykor ősi magyar nomád kultúrák temetkezési helyei voltak, a legrégebbiek közel hatezer évesek is lehetnek. Amikor a rézkorban elhunyt egy vezető tisztségű személy, gödörsírba temették, amely fölé tiszteletük jeléül halmot emeltek.

A halom után a Fekete-rét tanösvény felé vesszük az irányt, amelyen végighaladva pallóútról csodálhatjuk meg a mocsár változatos élővilágát, mielőtt elérnénk túránk végpontját, a századfordulós hangulatot idéző Meggyes csárdát, amely kizárólag előzetes bejelentkezés után látogatható.

Mindössze egy kilométer hosszú a Hortobágyi Nemzeti Park egyik legizgalmasabb, kilenc állomásos tanösvénye, amely nevét a kiindulópontként is szolgáló Szálka-halomról kapta. A sétaút ugyan rövid, mégis átfogó képet kínál a park legjellemzőbb szikes pusztai élőhelyeiről és annak élővilágáról, így mindenképp érdemes időt szánni a vadregényes tanösvény felfedezésére. Utunk során megfigyelhetjük a területre jellemző növénytársulásokat és -fajokat, amilyen például a pusztai cickafark és a kígyófarkfű, de ha szerencsénk van, elcsíphetjük a löszhátak leggyakoribb emlősét, az ürgét is.

A Hortobágyi Nemzeti Park fennhatósága alá tartozó Hortobágyi Vadaspark kiváló lehetőséget kínál a látogatóknak az ősi puszta vadvilágának megismerésére. A parkban olyan, több száz éve a területen élő állatfajokat figyelhetünk meg természetes közegükben, mint például a vadló, a farkas, a pelikán, a vadmacska vagy a keselyű. A különleges élményt még exkluzívabbá tehetjük, ha a felfedezést összekötjük egy terepjárós szafaritúrával, amelyre a helyszínen vagy az info@hnp.hu e-mailcímen regisztrálhatunk. A körülbelül 25 perces kalandtúra természetesen időjárásfüggő, de meleg, nyári napokon akár az esténként induló, majd’ másfélórás, naplementenéző szafarira is foglalhatunk magunknak helyet.

A Csúnyaföld nevű mocsár lecsapolásával 1916-ban kialakított Öreg-tavak vidékén keresztül vezető kisvasút eredetileg azzal a céllal jött létre, hogy a halastavakhoz egyszerűbben be tudják hordani a takarmányt, valamint ki tudják szállítani a lehalászott halakat. A sínek nagy részét később felszedték, a maradék 4 kilométernyi pályát azonban a Hortobágyi Nemzeti Park 2007-ben felújította és személyszállításra alkalmassá tette, 2010-ben pedig további egy kilométerrel kiegészítette, ezeken fut ma az ország egyetlen halastavi kisvasútja, lehetővé téve a turisták számára a gyönyörű tógazdaság minél kényelmesebb felfedezését. A táj ipartörténeti emlékein kívül a belső tavak gazdag madárvilága is figyelemre méltó: 35 év alatt közel 300 madárfajt figyeltek meg a tavakon, ezzel ez Közép-Európa egyik legismertebb madárélőhelye, melyet egy, a kisvasút végállomásától néhány száz méterre található magaslesről is megcsodálhatunk.

