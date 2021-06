Egy 11 éves vizsla útja a kenneltől a kényelmes kanapéig (Könyvajánló)

Az új kutyád csapata hosszú évek óta dolgozik azon, hogy gazdit találjon a befogadásra váró kutyáknak. Az ideiglenes befogadókból és szakemberekből álló csapat eddigi tapasztalatait most könyvformában is megosztja a kutyarajongókkal, de addig is Hédi, a 11 éves vizsla történetén keresztül ismerhetitek meg nemcsak a csapat munkáját, de happy enddel végződő történetét is.

Ahány gazdi, annyi preferencia

Az örökbefogadást segítő szervezetek napi munkáját megannyi önkéntes segíti, legjobb tudásukkal hozzájárulva egy-egy menhelyen ragadt kutyus életének, jövőjének jobbá tételéhez. Mégis a csapat szíve-lelkét jelentő ideiglenes befogadók azok, akik rövidebb-hosszabb időre össze is bútoroznak a menhelyről, gyeptelepről kihozott kutyussal, és mancs a mancsban mennek keresztül a gazdisodásig vezető úton.

Minden ideiglenes befogadónak megvan azonban a maga preferenciája, melyek azért fontosak, mivel így áll össze végül a gazdikeresők sokszínű listája. Vannak, akik csak kölyökkutyákat fogadnak, mások inkább kihagyják a kölyökkor kihívásait és felnőtt, szobatiszta kutyát választanak. Olyanok is akadnak, akiknek a nagyméretű kutyák a zsánerük, de van olyan eset is, amikor idősebb ebet keresnek.

A nagyméretű vagy idősebb kutyáknak különösen nehéz dolguk van a menhelyeken, ők majdhogynem láthatatlanok. Ilyen kutyus volt Hédi, a 11 éves vizslakeverék kislány is, aki már 7 éve a menhelyen várakozott. Mivel a tél különösen nehéz a menhelyi környezetben, sokszor fűtésre sincs lehetőség, többek között Hédi ideiglenes befogadói, Krisztiék ezért is határoztak úgy, hogy Hédi legyen a következő, aki Budapestre költözik hozzájuk.

Mi történik az ideiglenes örökbefogadó gazdáknál?

Emberi oldaláról megélni ezt a folyamatot megannyi türelmet igénylő feladatnak bizonyul. A kapcsolatot fokozatosan és türelmesen kell kiépíteni minden egyes mentett kutyával. Az első napokban Hédi minden rezdülését figyelemmel kellett kísérni annak érdekében, hogy amint kellő biztonságban érezte magát mikrokörnyezetében, a következő szintre léphessenek. Különösen fontos a jutalmazás szerepe, hiszen egy ilyen helyzetben az nemcsak a tanulásban és a motivációban kulcsfontosságú, de a félelmeken való átsegítésben is. Mert nem is gondolnánk mennyi, de mennyi külső inger lehet félelmetes egy kutya számára.

Amikor egy kutya több év menhelyi élet utána új közegbe, például egy nagyvárosba kerül, rengeteg új ingerrel, zajjal és élethelyzettel találja szemben magát. Hédi nem élt még lakásban, nem sétált rendszeresen, és nem élt ilyen közeli kontaktusban emberekkel. Az egészségügyi és mentális szükségletek felmérése után elkezdődött hát a tanulási folyamat, ahol Krisztiék fokozatosan mutatták be Hédi számára a családi élet alapjait. Ahogy egyre több pozitív impulzus érte, úgy tért vissza az életkedve. A Sike Bogi kutyadietetikus által felállított nyers étrendnek köszönhetően Hédinek sikerült elérnie a korábbi elhízott állapotból az ideális testsúlyát, és ahogy a napi séták egyre hosszabbak lettek, úgy erősödött Hédi is.

Hédi gazdit talál

Amint Hédi egyenesbe került új életének szokatlan ritmusával, megszervezték a fotózását, és elkezdődhetett a gazdikeresés. Az örökbefogadásokat mindig több találkozó előzi meg, azért, hogy a gazdiknak lehetőségük legyen megismerni a kiszemelt leendő családtagot közelebbről, és láthassák őt több élethelyzetben is.

Hédire egy Ausztriában élő magyar család figyelt fel. A koronavírus-járvány miatt a határátlépések külön kihívást jelentettek ugyan, ezért az első találkozó videochaten történt, de már ezáltal is sor kerülhetett az első közvetett találkozásra és a legfontosabb dolgok átbeszélésére. A személyes találkozó aztán lehetőséget biztosított az ideiglenes és leendő gazdik megismerkedésére és annak körvonalazódására, pontosan mivel is jár az örökbefogadás.

Egy ilyen találkozás mindig döntő jelentőségű, és mivel sem az életkor, sem a távolság nem volt akadály, Hédi immár gazdis kutyaként éli boldog életét Ausztriában, aki 11 év után végre megtapasztalhatta, milyen egy igazi családban élni, milyen gazdáit elkísérni a munkába, izgalmas terepeken sétálni és megkapni minden földi jót, amire csak egy senior kutyának szüksége lehet.

Az új kutyád – Útikalauz az örökbefogadáshoz és a kutyás mindennapokhoz már kapható a könyvesboltokban.