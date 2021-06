Igazi alapfilmekkel nyit újra Budapest két kedvelt szabadtéri mozija

Szép számmal nyitnak a szabadtéri mozik a fővárosban: a Budapest Kertmozi újraindulása után a Kultik Terasz Corvin Plaza és a Köki Terasz is igazi filmklasszikusokkal és premierfilmekkel várja a filmrajongókat.

A június 14-én nyitó Kultik mozik nyugágyakkal, óriás babzsákokkal és rendezői székekkel várják a látogatókat a Corvin Plaza és a Köki Terminal tetőkertjeinek ölelésében.

A Kultik szabadtéri mozik különlegessége, hogy a premierfilmek mellett klasszikusokat is találunk a kínálatban. Június 14-én például két Tarantino-alapfilm, a Köki Teraszon a Ponyvaregény, a Corvin Plaza tetején pedig az Alkonyattól pirkadatig kerül vetítésre.

Június 15-én pedig igazi csajos estét tarthatunk, hiszen ingyenesen vetítik a Corvin Plaza tetején a Magic Mike-ot, míg a Köki Teraszon a Mamma Miát. A jegyekért csupán a regisztracio@kultik.hu címen kell regisztrálnunk.

Emellett olyan, vadonatúj premierfilmek érkeznek a kültéri mozikba, mint a Halálos Iramban 9, a Hang nélkül 2, a Sokkal több mint testőr 2, A nagy visszatérők vagy épp az Egy igazán dühös ember. Ám a kínálat még ennél is színesebb, hiszen akár koncertfilmeket is nézhetünk a szabadban: a Köki Teraszon június 18-án pénteken például Bon Jovi új koncertfilmjét, a Drive in night-ot tekinthetjük meg.

A teraszok a filmeken túl is különleges programoknak adnak otthont: a nyár során bábszínházi előadással, divatbemutatóval, bloggertalálkozóval és filmfesztivállal is készülnek. Bővebb infókat ITT és ITT találtok.