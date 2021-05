Egy film magányról és a környezeti katasztrófáról, ami felé kollektíven robogunk, a legstílusosabb Disney-gonosz eredettörténete, két démoni sztori és mindenki kedvenc angol tapsifüles nyuszija. Íme havi moziajánlónk!

Május 27.

Éden

A FIPRESCI-díjjal kitüntetett Pál Adrienn c. filmet jegyző Kocsis Ágnes legújabb alkotása egy teljes elszigeteltségben élő nő, Éva történetén keresztül mesél arról, amit az emberiség a Földdel művel. Éva ugyanis csaknem mindenre allergiás: a kémiai anyagokra, a légszennyezésre, a rádióhullámokra és az elektromos mezőre. Akár a legapróbb figyelmetlenség is a halálát okozhatja, emiatt nem is érintkezhet környezetével. Kizárólag öccsével és a rajta állandóan kísérletező orvosokkal van kapcsolata. Egy napon pszichiáter érkezik, hogy kiderítse, Éva betegsége valódi, vagy csak képzeletének szüleménye. Vajon elég a szeretet, hogy Évát megmentse?

Rendező: Kocsis Ágnes

Szereplők: Lana Barić, Daan Stuyven, Bocskor Salló Lóránt, Makranczi Zalán

Szörnyella

A mozitörténet egyik leghírhedtebb – és híresen divatos – gonosztevőjének lázongó ifjúkorát bemutató film az 1970-es évek Londonjában, a punkrockforradalom forgatagában veszi kezdetét. Ekkor találkozunk Estellával, a fiatal csavargóval, aki eszét és kreativitását hasznosítva igyekszik nevet szerezni magának ruhaterveivel. Egy napon Estella divathoz való érzéke felkelti von Hellman bárónő, a lefegyverzően sikkes divatlegenda figyelmét. Újdonsült munkakapcsolatuk azonban olyan események és felfedezések láncolatát indítja el, melyek előcsalják Estella galád oldalát, s így lesz belőle a harsány, divatos és bosszúszomjas Szörnyella.

Rendező: Craig Gillespie

Szereplők: Emma Stone, Emma Thompson, Mark Strong

Gonosz csoda

Csoda történt, igazi csoda! Egy kisvárosban élő, siket lányt meglátogat Szűz Mária, és meggyógyítja az ártatlant. Mivel véletlenül egy cinikus, szakmája legszélére sodródott újságíró is éppen ott tartózkodik, az egész világ értesül a csodálatos gyógyulásról – és arról, hogy Alice egyre több embert gyógyít meg. Az egyház eleinte kételkedik, de végül hozzájárul, hogy a lány tömegeknek prédikáljon. És Bainfield felé megindul a hívők áradata. Csakhogy az újságíró nyomozni kezd, és rájön, hogy a helységben 150 évvel korábban történt szörnyű kivégzés kapcsolatban áll a mostani eseményekkel: akkor a helybeliek egy felnőtt nő arcára Mária képét szögezték, majd felakasztották. Talán most sem a szent Szűz jött el, hanem az ő legnagyobb ellensége, és nem azért, hogy gyógyítson, hanem hogy minél több lelket magával vigyen.

Rendező: Evan Spiliotopoulos

Szereplők: Jeffrey Dean Morgan, Cary Elwes, Cricket Brown

Június 3.

Démonok között 3 – Az ördög kényszerített

A gyilkosnak nem jár felmentés. Kivéve, ha ártatlan. Ed és Lorraine Warren, a legendás démonűző pár mindig a jót szolgálta, de néha a gonosz eszközévé vált. Ezúttal egy olyan ügyben harcolnak a nem e világi hatalmak ellen, amelynek során valaki meghalt, és a brutális gyilkosságot talán egy ártatlan ember követte el: akit a benne bujkáló démon kényszerített szörnyű tettére. A Warren házaspár úgy érzi, akkor is választ kell találnia a kérdésre, ha közben a saját életük kerül veszélybe… A megtörtént esetek alapján készült Démonok között-sorozat legújabb darabja Arne Cheyenne Johnson történetét dolgozza fel, amely az első olyan ügy volt az Egyesült Államok történetében, melyben a védelem démoni megszállottságra hivatkozott.

Rendező: Michael Chaves

Szereplők: Vera Farmiga, Patrick Wilson, Ruairi O’Connor

Június 10.

Nyúl Péter 2. – Nyúlcipő

A nagyszájú, kalandra éhes és különlegesen jó fej nyúl történetének moziváltozata elképesztően népszerűvé vált az egész világon. A CGI-animált nagyfülűek és az élő szereplők kombinálásával készített családi vígjáték természetesen nem érhetett véget az első résszel: Nyúl Péter és barátai visszatérnek, és újra megjelenik a színen velük együtt Bea is, a bájos kétlábú, valamint vőlegénye, Thomas is. De a boldog brit vidéket ezúttal lecseréli a nagyváros zaja, ahol semmi sem olyan békés, mint egy ötórai tea: ahova Péter és rokonsága beteszi a tappancsát, ott biztos a felfordulás…

Rendező: Will Gluck

Szereplők: Rose Byrne, Domhnall Gleeson, James Corden

