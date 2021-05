TOP20: A legjobb vígjáték sorozatok a Netflixen 2021-ben

Összegyűjtöttük az elmúlt évek legjobb vígjáték sorozatait, amiket akár most azonnal elkezdhetsz nézni a Netflixen. Több közülük még 2021-ben is futó széria. Válaszd ki a hozzád illőt!

A jó hely (The Good Place, 2016-2020)

Egy tévedés következtében Eleanor Shellstrop halála után a Jó Helyre kerül. Mivel ott is akar maradni, igyekszik jobb emberré válni.

Szexoktatás (Sex education, 2019- )

Terapeuta anyja miatt a bizonytalan Otis mindenre ismeri a választ a szextanácsadás tekintetében, így a lázadó Maeve felveti egy iskolai szexterápiás klinika ötletét.

Végtelen matrjoska (Russian Doll, 2019- )

Nadia mindennap meghal, hogy aztán másnap újraélje 36. születésnapi buliját. Bizarr időhurokba került – és kénytelen saját halandóságával szembenézni.

A ki***tt világ vége (The End of the F***ing World, 2017-2019)

Egy kamaszodó pszichopatajelölt és egy kalandra éhező lázadó balszerencsés útra indulnak ebben a képregényből született, sötét humorú sorozatban.

A megtörhetetlen Kimmy Schmidt (Unbreakable Kimmy Schmidt, 2015–2019)

Egy nőt megmentenek a világvége szektából, majd New Yorkba költözik, így egy olyan világban kell helyt állnia, amelyről azt hitte, hogy már nem is létezik.

Halott vagy (Dead to Me, 2019- )

A férjét meggyilkoló cserbenhagyásos gázolót kereső forrófejű özvegy összebarátkozik egy különc, de örök optimistával, aki nem az, akinek mutatja magát.

Grace és Frankie (2015- )

Az Emmy-díjra jelölt sorozatban a pedáns Grace és a különc Frankie nem barátnők, ám amikor férjeik elhagyják őket egymásért, lassan barátokká válnak.

Cseles csajok (Good Girls, 2018- )

Három külvárosi anyuka kirabolja a helyi boltot, hogy rendbehozzák anyagi helyzetüket, és önállóvá válhassanak – együtt.

A szerelem siklóernyőn érkezik (Sa-rang-eui bul-sa-chak, 2019-2020)

A dél-koreai vállalatbirodalom örökösnője egy siklórepülő-incidens miatt Észak-Koreában landol, méghozzá egy katonatiszt életében, aki úgy dönt, segít neki elrejtőzni.

Ez így nem oké (I Am Not Okay with This, 2020)

A szorongó Syd egyszerre küzd meg a középiskola nehézségeivel, családi drámákkal és a viszonzatlan szerelemmel, miközben szuperképességét is próbálja kordában tartani.

Több, mint normális (Atypical, 2017- )

Amikor az autizmus spektrumzavarral küzdő tinédzser úgy dönt, hogy barátnőt szerez, a függetlenségért folytatott küzdelme az egész családot önfelfedezésre kényszeríti.

A Kominsky-módszer (The Kominsky Method, 2018-2021)

Sandy Kominsky drámatanár és legjobb barátja, Norman Newlander még mindig meg tudják egymást nevettetni, miközben az időskor labirintusában próbálnak kiigazodni.

Hogyan adjunk el drogokat a neten (villámgyorsan) (How to Sell Drugs Online (Fast) – 2019- )

Egy kocka tini története, aki vissza akarja szerezni exbarátnőjét, ezért elkezd az interneten ecstasyt árulni, és Európa legnagyobb drogdílerévé válik.

Dolgozó anyák (Workin’ Moms, 2017- )

A szülési szabadságnak vége. A négy anyuka visszatér a munka világába. Gyereknevelés, harc a főnökkel, szerelem és a mindennapok napjaink Torontójában.

Én még sosem (Never Have I Ever, 2020- )

Az indiai származású amerikai kamaszlánynak borzalmas éve volt, és most szeretne népszerű lenni – de se a barátai, se a családja, se az érzései nem könnyítik ezt meg.

GLOW (2017-2019)

1980 körül Los Angelesben egy csapat fura fazon „A birkózás gyönyörű hölgyei” néven mutatkozik be. Vígjáték a Narancs az új fekete (Orange Is The New Black) csapatától.

Brooklyn 99 – Nemszázas körzet (Brooklyn Nine-Nine, 2013-)

Mikor csapata élére új parancsnok kerül, Jake Peraltának, a zseniális, de infantilis nyomozónak meg kell tanulni betartani a szabályokat és együttműködni a többiekkel.

És a végére 3 vígjáték sorozat, ami hosszú éveken át volt kedvenc és még most is megtekinthető a Netflixen:

Trailer Park Boys (2001-2018)

Kövesd végig a három régi jóbarát és piti bűnöző alkoholgőzös szerencsétlenkedését, akik a csalásokat a Nova Scotia lakókocsiparkból követik el.

Balfékek (Community, 2009-2015)

Amikor kiderül, hogy hamis a diplomája, az ügyvéd Jeff Winger visszamegy az egyetemre, és különc tanulócsoportot alapít.

Modern család (Modern family, 2009-2020)

Az Emmy-díjas sitcom azt mutatja be, hogy miként küzd meg a Los Angeles-i Jay Pritchett és sokoldalú családja a modern kor nehézségeivel.

Ha ennyi vígjáték sorozat nem lett volna elég, íme a 2020 legjobbjai a Netflixen: