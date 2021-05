Pünkösdhétfőn nyit a belváros legzöldebb piaca

Pünkösdhétfőn ismét megnyitja kapuit a Gozsdu Green Market, amely fenntartható módon készült termékek széles választékával, hangulatos teraszokkal és megújult arculattal várja az érdeklődőket és vásárlókat.

A Gozsdu Green Market kezdeményezés 2020-ban indult, épp a vírushelyzet kezdetén és egészen mostanáig várt az újraindulás lehetőségének felszabadító pillanatára. A szervezők, Ivanics Anna és Stinner Frida, maguk is fenntartható módon előállított termékekkel vonultak be a zöld köztudatba, ennek mentén a Gozsdu Green Market is a fenntartható és zöld szemléletű alkotókat és vásárlókat hivatott megszólítani.

Ezzel összhangban a vásáron találkozhatunk majd kis- és őstermelőkkel, fenntarthatóságot szem előtt tartó kézművesekkel, találunk majd termelői sajtot, lekvárt, szörpöt, chilit, savanyúságot, zöldséget és gyümölcsöt, valamint a zero waste életmódhoz szükséges elengedhetetlen kellékeket, vászonzsákokat, újrahasználható csomagolású és tisztálkodási termékeket, natúrkozmetikumokat, kézzel készült ékszereket, ruházati cikkeket, kerámiákat és lakásdekorációs kellékeket is.

A piac idei első alkalma pünkösdhétfőre esik, ezt követően minden vasárnap lehetőségünk lesz ellátogatni a zöld fókuszú piacra. Amint a helyzet engedi, a piachangulatot megkoronázzák majd workshopok, gyerekprogramok és zenei aláfestés is. A hétfői piac eseményét ITT találjátok.

Elérhetőség:

Gozsdu Green Market

1075 Budapest, Király utca 13. és a Dob utca 16. közötti udvar

Nyitvatartás:

Pünkösdhétfőn és minden vasárnap 10 és 17 óra között