A legfinomabb tavaszi saláta, ami után tuti nem maradsz éhes

Cikksorozatunkban Papp Niki építész távolodik el tanult szakmájától és ír nekünk minden héten szenvedélyéről, a gasztronómiáról. A hetente megjelenő receptek mindig valamilyen szezonális alapanyag vagy az “épp ami otthon van” mentalitás köré épülnek, esetleg körüljárnak egy régóta fennálló gasztronómiai kérdést. Most egy laktató tavaszi salátát mutat nekünk baconchipsszel, spárgával és újburgonyával.

A sorozatban eddig megjelent receptekért kattints IDE.

Hatalmas felüdülés a tavaszi kavalkád a piacokon és a konyhában is! Zöldséget zöldséggel enni meg igazán vagány dolog, a testünk is meg fogja hálálni. Gyorsan elkészül ez a könnyed ebéd/vacsora, mégis szuper tápláló, garantáltan jól fogunk lakni a végére. Ha mégis kevésnek éreznénk, akkor köretként is megállja a helyét ez az étel egy adag sült hús vagy grill mellé!

Hozzávalók

a tepsis zöldséghez

700 g közepes méretű burgonya

500 g spárga

kakukkfű

a friss salátához

nagy marék bébispenót

1 db avokádó

1 db paradicsom

1 db répa

1-2 szál újhagyma

balzsamecet

olívaolaj

1 kk mustár

feltét

bacon

kecskesajt

A legjobb zsenge újburgonyát használni, ebben az esetben viszont elég alaposan megmosni és felezni a kis burgonyákat. Más esetben hámozzuk meg és daraboljuk 3×3 cm-es kockákra.

A spárgát mosás után pattintásos módszerrel szoktam tisztítani, azaz középen megfogom a spárgaszárakat az egyik kezemmel, a másikkal pedig a vágott végén, és eltöröm. Az alsó leeső rész mehet egy alaplébe ízesítésnek, most csak a maradék szárat és fejrészt használjuk fel. Vágjuk a spárgákat is kisebb darabokra, és tegyük a burgonyával együtt egy hőálló tálba. Adjunk hozzá zsiradékot, fűszerezzük zöldfűszerrel, sóval és 180°C-ra előmelegített sütőben fél óra alatt süssük barnára.

A bacont én legszívesebben chips formájában fogyasztom, amihez a szép vékony szeleteket egy tepsire fektetem, a tetejére egy másik tepsit vagy fém lapot helyezek. Az egészet megkoronázom egy öntöttvas lábassal, kettlebellel vagy más hasonlóan nehéz tárggyal, ami bírja a hőt. Dobjuk a tepsis zöldség mellé a sütőbe ezt a szép installációt, és 5-10 perc alatt csodaszép vékony és ropogós baconchipset kapunk. Frissen a sütőből kivéve még formázhatóak is a chipsek, akár tű egyenesen hagyva is tálalhatjuk őket, de lehet hajtogatni, ahogy csak tetszik.

A salátát utolsóként, csak fogyasztás előtt állítsuk össze, mert hamar szottyadttá tud válni. Ehhez mindent mossunk és aprítsunk kedvünk szerint. Az ecetet és az olajat keverjük ki, a mustárral és sózzuk. Egy nagy tálban laza mozdulatokkal forgassunk össze mindent, és tegyük félre.

Ha minden kész, akkor tálaljunk: a meleg burgonya-spárgasültet tegyük a tányér aljára, és halmozzunk rá salátát öntettel együtt. A tetejére mehet a bacon, és morzsoljunk rá puha kecskesajtot. Jó étvágyat hozzá!