Házhoz jön a művészet: Ingyenes premierek a Nemzeti Táncszínház online színpadán

A Nemzeti Táncszínház továbbra is megtartja az elmúlt időszak alatt kialakított, egyre népszerűbb virtuális műsorfolyamát, sőt mi több májusban és júniusban sorra mutatja be a tavalyi évre tervezett, de a pandémia miatt várakozni kényszerülő új előadásait. A húsz premierrel és a műsorán tartott repertoárral továbbra is nyitva tehát a Táncszínház online színpada.

A Nemzeti Táncszínház – sok más kulturális intézményhez hasonlóan – kényszerű szünet után ismét lendületet és mozgást hoz a Millenárisra, táncosok, koreográfusok és az előadások létrejöttét segítők töltik meg újra tánccal, zenével, díszlettel a próbatermeket és a színpadot. Ez ugyan még csupán óvatos kezdést jelent, a Nemzeti Táncszínház továbbra is lehetőséget ad arra, hogy a közönség az otthonában kapjon táncélményt, azaz, ha csak átvitt értelemben is, de házhoz menjen a művészet.

A táncé a főszerep

A május-június havi premierfolyamban lesz néptánc, flamenco, és természetesen készülnek a hazai kortárs táncegyüttesek is új, izgalmas előadásokkal. A májusi bemutatók sorában szerepel az Inversedance Fodor Zoltán Társulat, a Budapest Táncszínház, új darabbal perdül ismét színpadra a Duna Művészegyüttes, és a FlamenCorazóneArte is pezsdítő színpadi flamenco forgataggal készül. Júniusra is jut bőséggel a premierek izgalmaiból: jön a Magyar Nemzeti Táncegyüttes, a Szegedi Kortárs Balett, a Bozsik Yvette Társulat és újra találkozhatunk a Frenák Pál Társulattal és a Pécsi Balettel is. A bemutatókra jegyet a már megszokott módon, online lehet váltani az Interticket rendszerén keresztül. A Nemzeti Táncszínház a repertoáron tartott előadásokat továbbra is ingyenesen, de regisztrációhoz kötve teszi elérhetővé.

Fokozatos és nyitás és szabadtéri élmény

A Nemzeti Táncszínház ezen túlmenően, a pandémiás szabályok betartásával, kiemelten vigyázva nézőik és művészeik egészségére, fokozatosan újranyitja otthonát a nagyközönség előtt: hamarosan védettséget igazoló okmánnyal, létszámkorlátozással engedi át számukra a nézőteret. A tavaszi bemutatóáradat után idén szinte megállás nélküli nyitva tartást tervez a teátrum: már készül a Millenáris zöld területre komponált, közönség-mozgató eseménysorozat, azaz a Táncpark sokestés műsorfolyama, és újra elérhető az elmúlt nyarak sikerrendezvénye a Táncfúzió is.