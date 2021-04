Tippek és trükkök a külső-belső tavaszi megújulásért

A tavasz kapcsán a leggyakrabban ismételt kifejezések közé sorolható a tavaszi fáradtság és a tavaszi nagytakarítás mellett a tavaszi megújulás és életmódváltás. A téma megannyi online és offline platformon, ismerősökkel beszélgetve is visszaköszön, időszerűsége tehát tagadhatatlan.

Nem a gyorsaság, a szándék a lényeg

A tavasszal megújuló és ébredő természet, a hosszabbodó nappalok, a friss levegő és a mind gyakoribbá váló napsütés, valamint a friss és szezonális termények egyre bővülő felhozatala egytől-egyig hatással vannak ránk. A természet példáját követve az embert ekkortájt elfogja az érzés mind a testi, mind a lelki megújulásra, ilyenkor, akárcsak az újév kezdetén jóval nagyobb erőbedobással vetjük bele magunkat az életmódváltásba. Az energia- és ingerszegény téli hónapok után valóban jó érzés belevetni magunkat a frissességbe, a tenni- és változni akarásba, az életmódváltásba, de egyet mindenképp érdemes szem előtt tartani, hogy oly sok máshoz hasonlóan legyünk türelmesek magunkkal, elsősorban ne a gyorsaságon legyen a hangsúly, hanem inkább a változni akaráson. Ezzel a mentális hozzáállással, szemlélettel jóval stabilabb alapot és hosszabb motivációt teremthetünk a változás és változtatás nem ritkán ingoványos talaján.

Szezonálisra hangolva

A téli étrend után jól esik szemezgetni az egyre aktuálisabb, egyre szezonálisabb és egyre színpompásabb gyümölcsök és zöldségek kínálatából. Érdemes figyelemmel követni a hónapról hónapra változó kínálatot, amelyek mindegyikéből tápláló és egészséges, de ami talán fontosabb, hogy könnyebben emészthető fogások készíthetők. Nincs is jobb mint ilyenkor kipróbálni a friss gyümölcsökből és zöldségekből készült smoothie reggeliket, egy rövidebb, de átgondoltabb léböjtkúrát beiktatni vagy csak szimplán jobban odafigyelni a megfelelő folyadékfogyasztásra. Ez az időszak alkalmas arra is, hogy akár rövidebb időre elköteleződve, egy néhány hetes vagy 30 napos kihívásban részt vegyünk, ahol megfigyelhetjük, hogy egy-egy rövidebb időszak is milyen mértékben képes hatással lenni a testre és a szervezetre. Ugyan reggeli gyanánt a Viblance müzliket, granolákat és újabban szuperkásákat az év egészében lehetőségünk vagy fogyasztani, de talán tavasszal tudjuk a legváltozatosabbá tenni ezeket az étkezéseket a sok-sok szezonális gyümölccsel.

Felesleggel le!

Talán ennél a területnél van leginkább szükségünk a türelemre, ellenben ha képesek vagyunk megőrizni a motivációnkat, akkor akár belátható időn belül kiváló eredményeket érhetünk el. Nincs is jobb mint most a szabadban lenni, sétálni, kerékpározni, futni, amikor már nincs túl hideg és nincs még túl meleg, a hosszabbodó nappalok ráadásul lehetővé teszik, hogy akár munka előtt vagy épp munka után iktassunk be a rendszeres edzést. Ez az az idő, amikor talán a szervezet is könnyebben csábítható, ha nem teljes sötétben kell átmozgatni, érdemes tehát felvenni a nap szó szerinti ritmusát, hiszen ez a kitolódás lehetővé teszi, hogy számos hasznos programba, tevékenységbe bekapcsolódjunk. Az ébredés utáni, reggelit megelőző edzés például nemcsak az ember önbizalmát és energiaszintjét dobja meg és váltja ki a boldogsághormonok termelődését, de egy kétnaponta, reggelente végzett, mindössze 10 perces hasizomedzés eredményei már két héten belül megmutatkozhatnak. Egyre figyeljünk, a rövid, intenzív mozgások előtt se feledkezzünk meg a megfelelő bemelegítésről!

A nap ritmusa

A nap szó szerinti ritmusához való alkalmazkodást lehetővé teszi ez az időszak, ráadásul több területen is kifizetődő ez a fajta változás. Érdemes ilyenkor azoknak is próbát tenni a reggeli feladatok, teendők elvégzésével, akik meg vannak győződve arról, hogy eddig inkább az esti órákban voltak hatékonyabbak. Ha az utóbbi időben, a rendhagyó és leterheltebb időszakban egy kicsit is elbizonytalanodik az ember, mégiscsak érdemes próbát tenni, felvenni a nap szó szerinti ritmusát, hátha megváltozik az eddig, bennünk kialakult meggyőződést.

Táplálék a léleknek

Azért a külsőt és belsőt formáló változások mellett nem szabad elfeledkeznünk a lelket megújító, fiatalító, feltöltő tevékenységekről sem. És bár kicsi annak a valószínűsége, hogy ebben az időben egy nehezebben emészthető, hosszabb irodalmi alkotásba temetkezünk, így hát előtérbe kerülnek a verses- és novelláskötetek, a haikuköltészet gyöngyszemei, melyek mindegyike kitűnően ragadja meg a tavasz témáját, a megújulást, a felfrissülés témakörét. Összhangban így a könnyű fogásokat tartalmazó étrenddel, a terhektől, feleslegtől való megszabadulással és azzal, ha áttevődik a nap kezdetére az edzés és az ügyes-bajos teendők elvégzése, akkor akár délután és este is marad idő néhány oldal irodalmi kalandra és frissítő olvasásélményre.