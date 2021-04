A belváros legszínesebb sétaútvonala a bulinegyed tűzfalfestményeit tárja fel

A Színes Város alapítójával, Megyeri Andrással és a szervezet főtitkárával, Flór Péterrel jártuk be a bulinegyedbeli sétaútvonalat, amelyen lépten-nyomon, házról házra és utcáról utcára tekintettük végig a szervezet hiánypótló munkásságát, a mindennapokat is megszínesítő tűzfalfestményeket. Tartsatok velünk és járjátok be ti is az útvonalat!

Ha szívesen megismernéd a Színes Város Csoport munkáját, interjúnkért kattints IDE.

Kocsmatérkép // Kazinczy utca 55.

Legelső állomásunk a Kazinczy utca 55. szám alatti Wichmann kocsma és a falán található monumentális festmény, ami valójában egy hatalmas, 250 négyzetméteren elterülő kocsmatérkép. A tűzfalfestmény Szabó Lencz Péter, alias Petyka tervei és munkája nyomán készült 2015-ben.

Budapest nem ekkora // Kazinczy utca 45.

A Kazinczy utcán lefelé sétálva, a 45-ös számnál dupla festménybe botlunk. Az első, ami szembetűnik, az a Mika Tivadar-házon megfestett, Budapest nem ekkora című falfestmény, Orosz Richárd munkája nyomán, mely a belvároson túli, városhatáron kívüli életre és látnivalókra hívja fel az idelátogatók figyelmét.

Aba-Novák festmény // Kazinczy utca 45.

A Kazinczy utca 45-ös számnál időzve kicsit, az előző festménynél beljebb tekintve egy különleges alkotás, egy Aba Novák-festmény újraértelmezését is megpillanthatjuk. A 2019-ben készült tűzfalfestmény a Laura című alkotást gondolja újra.

Hungarikum tematika // Kazinczy utca 39.

A Kazinczy utca 45-ös szám mellől elég csupán néhány lépést tennünk, hogy a korábbi tűzfalakkal szemben helyet kapott hungarikum tematikájú tűzfalfestményt is szemrevételezhessük. A hazai közönséget megszólító alkotás Fat Heat § TransOne munkája nyomán készült.

Akacorleone festménye // Kazinczy utca 35.

Ugyancsak csupán néhány lépésre, a 35-ös számnál, egy portugál művész, Akacorleone festményét csodálhatjuk meg, de ha jobban megnézzük, ezen a helyszínen jól láthatóvá válik a Színes Város Csoport energetikai fejlesztése is, hiszen 2013-2014 óta az általuk festett épületeken, a festmények falra kerülése előtt hőszigetelik is a falakat.

Mozaikkép // Dob utca 40.

A Kazinczy utcáról most a Dob utcára kanyarodunk, hogy a 40-es szám előtt megállva két, különböző technikával készült Színes Város-alkotást is megcsodálhassunk. Elsőként, bal kéz felől Hegedűs Márton harminc napon át készült, csempe alkotta mozaikképének részleteiben van lehetőségünk elveszni.

Luke Embden-szív // Dob utca 40.

Jobb kéz felől, egy igazán populáris, sokak által kedvelt és felkapott, 2014-es festmény előtt időzhetünk. De ha úgy tartja kedvünk, alkalomadtán, sokak példáját követve fotózkodhatunk is a brit Luke Embden alkotása előtt.

TIME // Wesselényi utca 42.

A Dob utcát és a Klauzál teret elhagyva, kis sétával az Akácfa utcára kanyarodva, egészen a Wesselényi utcai kereszteződésig kell sétálunk, hogy megpillanthassuk az 1956-os hőst ábrázoló, Time magazin címlapját megörökítő festményt, mely az erzsébetvárosi önkormányzat megrendelésére készült.

Bookline // Akácfa utca 27.

A kereszteződésen áthaladva, rögtön szemben a Bookline megrendelésére készült festmény alatt időzhetünk, és ha van kedvünk, összegyűjthetjük, milyen jellegzetességeket vélünk felfedezni a festményen, amely igyekezett megőrizni az egyensúlyt az évekig a falat díszítő festmény tartalmát és üzenetét illetően.

Berlin // Akácfa utca 27.

A Bookline-festményt ábrázoló tömböt megkerülve egy újabb, méghozzá friss gyöngyszemre bukkanunk, melyet 2020 októberében adtak át. A Német Nagykövetség által finanszírozott falfestmény egy a berlini fal lebontásának évfordulójára készült alkotás, melyet a Frankfurtból érkező Justus Becker, művésznevén Corone készített.

