Utánajártunk, melyek az igazán környezetbarát gyerekjátékok

Egyre több termék esetében emelkedik kiemelt fogyasztói elvárások közé a környezetkímélő szemlélet. Ezek közül természetesen nem maradhatnak ki a gyermekjátékok sem: legyen szó fa-, de akár műanyag alapanyagról, a gyártók ma már környezetcentrikus technológiákkal felelnek meg a vásárlói igényeknek. A környezettudatos játékok választása azonban nem jelent kompromisszumot sem a szülőnek, sem a gyerekeknek.

Gyakran használt hívószó a környezetbarát felfogás, valamint a gyermekek környezettudatos nevelése. A fenntarthatóság figyelembevétele játékvásárlás során is kifizetődő lehetőség minden szülőnek, hiszen környezetünk tudatos megóvásával saját gyermekeink jövőjét tartjuk a kezünkben. Mindamellett, hogy döntésünk kíméli a környezetet, gyermekeink számára is példát mutathatunk, és ezzel környezettudatos életmódra neveljük őket. Sokan nem tudják azonban, hogy ez valójában mit is jelent. Nézzük hát meg egy kicsit közelebbről, valójában mi is áll a környezetbarát címke mögött!

Környezettudatos játék – de mitől?

Itt nagy szerepet játszhatnak már a legkisebbeknek készített játékok is, hiszen napjainkra nagyon magas elvárásoknak kell megfelelnie a gyermekjátékoknak. A hatóságok, valamint a szülők is határozott és szigorú igényeket támasztanak a gyártók, illetve a forgalmazók felé.

Alapvető, hogy a játékgyártóknak a legszigorúbb biztonsági intézkedéseknek kell megfelelniük, hiszen minden szülőnek az az első, hogy gyermeke biztonságban legyen. Emellett viszont a környezet biztonságát is tudják garantálni olyan gyártási technológiákkal, amelyek a fenntarthatóságot is szem előtt tartják.

Ebben két főbb irányvonal fedezhető fel; környezetkímélő műanyagipari eljárások, valamint a fából készült játékokhoz szükséges alapanyagok nemzetközi sztenderdnek megfelelő előállítása.

Ma már számtalan módon előállítható műanyag játék: egyes technológiák lehetővé teszik a gyártást

dióból,

kókuszhéjból,

vagy akár rizshéjból.

Egyre több játék készül újrahasznosított papírból is, amelyeket ráadásul sok esetben nem a szokásos petróleumfestékkel díszítenek, hanem az annál négyszer gyorsabban lebomló szójafestékkel. Vagyis a környezettudatos játékok éppen úgy lehetnek színesek, mókásak és tartósak, mint az idejétmúlt technológiákkal gyártott társaik.

A továbbiakban azt vesszük sorra, hogy mit is kell keresnünk, amikor környezettudatos játékkal szeretnénk meglepni a család apraját.

FSC – fajáték fenntarthatóan

Nem túlzás azt állítani, hogy mindannyiunk gyermekkorában népszerűek voltak a fából készült játékok, és ez ma sincs másként. A fa alapanyag természetes, kellemes tapintást ad még egy nagyváros kellős közepén is, és ez bizony fontos szempont. Emellett rendkívül tartósak: akár évtizedeken át lehet velük játszani, generációról generációra szállnak ezek a játékok.

Elkerülhetetlen azonban, hogy egy fából készült játék elkészítéséhez fát kelljen kivágni. Viszont ennek nem kell azt jelentenie, hogy a környezet tartósan károsodik néhány fa kisautó elkészítése miatt. Éppen ezt garantálja az FSC védjegy.

Az FSC rövidítés egy nemzetközi szervezetet, a Forest Stewardship Councilt, azaz az Erdő Gondnoksági Tanácsot takarja. Ők garantálják, hogy az FSC minősítéssel ellátott, fából készült termékek, fajátékok fenntartható körülmények között készültek.

Az FSC játékokhoz a fát felelősségteljesen vágják ki, ami azt jelenti, hogy:

a felhasznált fát alaposan, egyenként válogatták ki,

a helyére új csemetét ültettek, aminek bőven van ideje kifejlődni, erős fává növekedni,

így biztosítják az erdőkben az egészséges és fenntartható környezetet a vegyszeres rovar- és parazitairtás minél alacsonyabb szintje mellett.

Nem csak úgy bio a bioműanyag

A műanyagipari gyártási folyamatok szabályzásakor egyre lényegesebb elvárás, hogy ne jöjjön létre újabb nagy mennyiségű műanyag hulladék, hanem újrahasznosított alapanyagból készüljenek a termékek. Az úgynevezett zéróhulladék szemléletbe ugyanis a komposztálhatóság miatt illeszkedik az újrahasznosítás technológiája, bizonyos szempontok betartása mellett.

A bioműanyag-játék tehát attól is lehet bio, hogy az újrahasznosított szerves anyagból készült építőkocka biológiailag kontrollált környezetben sokkal kevésbé káros módon bomlik le. Így kerülhető el, hogy hosszú távon szennyezze a környezetet. A legnagyobb előnye mindezek mellett azonban az, hogy végső soron nem keletkezik általa hulladék, így nincs mit kezelni.

Miért éri ez meg a szülőnek?

A fentiek alapján tehát kikövetkeztethető, hogy immár nem csak közvetlenül a gyermekek egészsége és biztonsága áll a játékgyártás középpontjában. A gyártók, valamint a forgalmazók egyaránt nagy hangsúlyt fektetnek a környezettudatos működési folyamatok mellett, a játékgyártás alapanyagainak a környezetünket legkevésbé terhelő előállítási lehetőségeire.

Egy környezettudatos gyermekjáték nem kompromisszum sem a szülők, sem a gyermekeik számára, ráadásul az FSC fából, valamint bioműanyagból készült játékok ugyanúgy hozzájárulnak a kicsik fejlődéséhez és gyarapodásához, – mint a korábbi, elavult technológiával gyártottak – miközben szem előtt tartják az élhető jövőt, és sokkal kisebb ökológiai lábnyomot hagynak maguk után.