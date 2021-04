Hollókőn túl: 6 csodás kirándulóhely Budapest környékén a húsvéti szünetre

A négynapos húsvéti hétvégén biztosan sokan özönlenek majd a tavaszi ünnep talán legkedveltebb kirándulóhelyére, Hollókőre. A távolságtartás végett mi most valamivel eldugottabb, vadregényes tájakra kalauzolunk el titeket, a fővárostól mindössze egy köpésre.

Holdvilág-árok, Pomáz

Igazi vadregényes túra várja a Pilis egyik legizgalmasabb túraútvonalán elindulókat, amely egy vaslétrákon és fahidakon keresztül megközelíthető kanyonon visz keresztül. A szurdok egy rövidebb szakaszon, úgy 50-60 méteren keresztül szűk, egyemberes kanyonná szűkül, így kisgyerekekkel nem ajánlott a látogatása. A kirándulást érdemes a Budapesttől egy órára található, volt csikóváraljai turistaház előtti parkolóból indítani, ahonnan a piros kereszt jelzés vezet majd el minket a kultikus Holdvilág-árokig, amely csak teljesen száraz időben látogatható biztonságosan. Ottjártunkkor semmiképp ne hagyjuk ki a Meteor-létra megmászását és a mély kanyonba való leereszkedést. Ha azonban inkább a kényelmesebb útvonalat választanátok, egy szerpentinező ösvényen keresztül ki lehet kerülni a szurdokot.

Kéz-kilátó, Felsőtold

Tavaly év végén készült el Nógrád megye legújabb, fa kilátóterasza Hollókő és Felsőtold között, Budapesttől alig több mint egyórás autóútra. A nem mindennapi látványosságot Csíkszentmihályi Benjámin építész tervezte, a két település közötti, festői szépségű Farkaskútvölgyben tevékenykedő kreatív programszervező csapat felkérésére. A völgyben számos természeti látnivaló várja a látogatókat, egy összesen 20 hektáros területen: főként lovas és szabadidős programok közül választhatunk, amelyeket vadregényes környezetben élvezhetünk. A Kéz-kilátóteraszról az egész völgyet, de még a környékbeli Cserhát lankáit is belátni, míg a kilátóhoz vezető ösvény egybeesik az Országos Kéktúra útvonalával, így a megfáradt kirándulók számára pihenőhelyként is szolgálhat a panorámás attrakció.

Remete-barlang, Nagymaros

Bátran állíthatjuk, hogy a Szent Mihály-hegyen található Remete-barlanghoz vezető gyalogtúra büszkélkedhet a Dunakanyar egyik legpazarabb panorámájával. A Duna-parti Zebegény központjából induló útvonalat az edzettebb túrázóknak ajánljuk, ugyanis picit húzósabb, viszonylag rövid, 11,9 km hosszúságú, de a kaptatós és morzsalékos ösvény nehezített terepnek számít a gyakorlottabbak körében is. A Remete-barlangtól folytathatjátok utatokat a környék talán leggyönyörűbb kilátást nyújtó kilátójához, a Hegyes-tetőn álló Julianus barát-toronyhoz. Ezen a linken virtuálisan is megtekinthetitek a barlangot, mielőtt útnak indulnátok.

Pálos emlékhely, Márianosztra

Az elmúlt évben a pálosok börzsönyi jelenlétét bemutató emlékhelyet alakított ki az Ipoly Erdő Zrt. Márianosztra -Toronyalján. Az alábbi túrát, kirándulást annak ajánljuk, aki nem szeretne nagy távokat megtenni, ám a tavaszi Börzsöny illatát mindenképp szeretné beszippantani a hétvégén, hiszen a Márianosztra melletti emlékhely egy laza, 15 perces sétával megközelíthető. Az autót érdemes Kismaros után, a 12-es útról a Kóspallagi útra kanyarodva, mintegy 3-4 kilométert autózva, a 6-os kilométerkőnél hagyni, ahonnan táblával jelzett sétaút vezet az emlékhelyhez. Az erdei látványosság az egykori középkori pálos kolostor maradványainak sérelme nélkül, régészeti szakfelügyelet mellett épült. Az emlékhely a korabeli templom szentélyének csúcsíves kontúrját követve mutatja be a valaha állt építmény méreteit és alakját. A szentély és a hajórészlet együttese a látogatóknak azt az élményt adja vissza, mintha a középkori kolostorba lépnének be.

Diósjenői Erdészeti Tanösvény, Diósjenő

A Diósjenői Erdei Szabadidőpark mellől induló tanösvény hossza 5 kilométer, bár túrautak mentén is halad, érdemes követni a zöld T jelzést. A szintemelkedés 246 méter, a teljes tanösvénytúra 3-4 óra alatt bejárható. A Závoz-tetőre érkezvén csodás panorámában gyönyörködhetünk, ahol a padokkal, asztalokkal kialakított pihenőhely éppen ideális egy frissítőre, majd, ha érzünk még magunkban lendületet, nekiveselkedhetünk a Börzsöny további ösvényeinek. Ha viszont továbbsétálunk a diósjenői tanösvényen, a körtúra visszavezet az indulási ponthoz. Mit ígér hát ez az 5 kilométer? Csodás tisztásokat, érdekes információkat a környékbeli erdőkről és az ébredező természet frissítő erejét. A szabadidőpark a járványügyi intézkedések értelmében zárva tart, de a parkoló bátran használható.

Kopasz-hegy, Márianosztra

Aki nem szeretné a méltán népszerű, ám hétvégente szinte megtelő Csóványost meghódítani, de pazar kilátópontot keres a Börzsönyben, a Kopasz-hegy remek választás. Nagyirtáspusztáról indulva, a zöld háromszög jelzést követve, ha van bennünk elég kraft, akár három csodás kilátópontot is érinthetünk, hiszen útközben a Sas-hegy, a Nagy Sas-hegy és a Só-hegy is kínál kihívást és szemet gyönyörködtető látványt. A Kopasz-hegy nem adja ám ingyen a panorámát! A végső pár száz méteren erős, szuszogós kaptató vár még ránk, de megéri leküzdeni! Az 539 méter magas hegyet körbeölelő Börzsöny látványa rendkívüli, az élmény örök, ide biztosan visszatérünk még ősszel is.

+1 Tipp a felhőtlen kiránduláshoz: Francia hangulatú piknik egyszerűen

Lehet, de nem érdemes tavaszi kirándulásra indulni elemózsia nélkül, hiszen az időjárás már kedvez a fűben, pléden ücsörögve elköltött tízóraiknak, hideg ebédeknek és uzsonnáknak. Ha az otthon összedobott szendvicseknél eggyel komplexebb gasztronómiai élményre vágytok, olyanra, ami emelkedettségében passzol az étkezés rügyező helyszínéhez, van egy jó ötletünk!

A kedvenc francia pékségünkben a koronavírus-járvány által megnehezített időkben is töretlen lelkesedéssel sütik a finomabbnál finomabb kézműves péksüteményeket Budapest-szerte, összesen kilenc helyszínen. A szemfülesek már kitalálhatták, hogy bizony az à table! csapatáról és az ő feledhetetlen, piknikkosárba való finomságaikról zengünk éppen ódákat, amelyek közül, ha csak egyet emelhetünk ki, gondolkodás nélkül kúszik be fejünkbe a vajrétegektől omlós, Bobine névre keresztelt, csokoládés-gyümölcsös krémekkel és szárított gyümölcsökkel meghintett tésztacsoda. Folytatnánk a sort az ezerféle baguette-tel, croissant-nal, quiche-sel és tarte-tal, de minek, ha akár személyesen is megbizonyosodhattok róla, hogy nem beszélünk zöldségeket, az à table! termékei tényleg megérnek egy kisebb kitérőt útban a kiszemelt kirándulóhely felé. Nézzetek be hozzájuk!

Külön köszönet a kiváló magyar fotósoknak, akik képeik felajánlásával segítették cikkünk létrejöttét!