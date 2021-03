Oscar-jelöltek 2021: A zseniális Gary Oldman 19 legjobb filmje

Kinek mi jut eszébe Gary Oldmanről? A romantika biztosan nem, és a vígjáték sem, sokkal inkább a dráma és az őrület. A napokban 63 éves színészt a múlt héten ismét Oscar-díjra jelölték, ezúttal a Mank című életrajzi filmért. Ez alkalomból összegyűjtöttük pályafutása legjobb filmjeit, melyekben nem mindig volt főszereplő, néha csak mellékszerepben tündökölt. Gyakran ő volt a főgonosz, csak úgy lubickolt ezekben szerepekben. És persze van már Oscar-díja is, 3 éve kapta Winston Churchill zseniális megformálásáért. Szurkolunk neki, hogy most elhozhassa a második szobrocskát is!

Sid és Nancy (1986)

Sid Vicious (Gary Oldman) és barátnője, Nancy Spungen viszonya nem igazán nevezhető szokványos történetnek. Sid, a Sex Pistols nevű punk együttes gitárosa az együttes felbomlása után szólókarrierbe kezd, ám a kábítószeres és destruktív életmódja következtében kapcsolatuk óhatatlanul tragédiához vezet.

Hegyezd a füled! (1987)

John (Gary Oldman), a tehetséges, vidékről érkezett proligyerek egy színiiskolában ismerkedik meg egy ifjú titánnal, s az írói babérokra törő Kenneth Halliwell addig ismeretlen világokba vezeti be védencét. John Orton fokozatosan a homoszexualitás felé fordul, majd megváltoztatja keresztnevét és Joe Orton néven írt darabjaival elindul a világhír felé.

A pokol konyhája (1990)

Amikor egy betörés sikertelenül alakul, egyetlen bandita marad életben, akit 5 évi börtönbüntetés vár. A férfi exbarátnője ráveszi új barátját, hogy ölje meg korábbi élettártsát, aki azonban képtelen eleget tenni ennek a kérésnek. Eközben a kiszabadult férfi megpróbálja rendbehozni életét, és elkezd bokszolni a korábbi nehézsúlyú bajnok segítségével.

Rosencrantz és Guildenstern halott (1990)

Shakespeare sajátos parafrázisában a darab két gyászos végű mellékfiguráját állítja a középpontba, miközben az eredeti dráma főalakjai csak a háttérben jelennek meg. Itt kivételesen egy vígjátékban láthtjuk Gary Oldmant.

JFK – A nyitott dosszié (1991)

Jim Garrison, a New Orleans-i kerületi ügyész kezdetben nem kételkedett a hivatalos vizsgálati eredményben, miszerint 1963 november 22-én magányos merénylő, Lee Harvey Oswald (Gary Oldman) végzett az Egyesült Államok akkori elnökével, John F. Kennedy-vel. Az évek során azonban egyre több apró, zavaró információ jut el hozzá, melyeknek köszönhetően szinte megszállotja lesz az igazság kiderítésének.

Drakula (1992)

A XIX. század derekán egy messziről jött idegen száll meg az egykori erdélyi gróf, Drakula kastélyában, aki megdöbbenve látja viszont egykori kedvese arcképét a vendég medáljában, ezért útnak indul, hogy minden áron és minden eszközzel visszaszerezze újraszületett szerelmét. Kelet-Európából Londonba indul, útja során vénből fiatalemberré, emberből vérengző szörnyeteggé változva.

Rómeó vérzik (1993)

Egy korrupt New York-i rendőrt kezdi utolérni kettős élete, tanúvédelem-őrként és maffiainformátorként, mikor ráveszik, hogy öljön meg egy őrizetben lévő halálos orosz bérgyilkosnőt. Közben pedig mindkettőt próbálja eltitkolni felesége és tizenéves szeretője elől.

Leon, a profi (1994)

Leon, a magányos bérgyilkos szomszédjában élő 12 éves Mathilda családját lemészárolják. Leon megszánja a kislányt, befogadja, ezzel végleg összefonódik sorsuk. Leon profi, senkihez és semmihez nem kötődik, kivéve egy növényhez, Natalie-ra azonban lányaként tekint, és akár életét is feláldozná érte.

Halhatatlan kedves (1994)

Beethoven (Gary Oldman), egy férfi, akit szerettek és gyűlöltek; aki legalább annyi ellenséget szerzett életében, mint amennyi rajongót halála után. Akinek szenvedélyessége néha az őrületig fokozódott, vágyai pedig különös világokba vezették.

Az ötödik elem (1997)

Ötezer évenként feltárul egy kapu, melyen keresztül a sötétség erői el akarnak pusztítani minden életet. Csak egyetlen módon lehet védekezni ellene: idejében meg kell lelni, és fel kell használni a mitikus ötödik elemet.

Az elnök különgépe (1997)

Egy lázadó orosz tábornokot amerikai kommandósok segítségével rabolnak el főhadiszállásáról. A világpolitika új fejezetéhez ér. A két nagyhatalom közötti szövetség egyre erősebbnek látszik, és az Egyesült Államok elnöke Moszkvában jelenti be új politikai stratégiáját: nincs több engedmény, nincs több alku a terroristákkal. Aztán minden megváltozik: a Washington felé tartó szuperbiztos elnöki különgépre – az Air Force One-ra – orosz terroristák jutnak fel, élükön a fanatikus Korsunovval (Gary Oldman).

A manipulátor (2000)

Elhalálozik az Egyesült Államok elnökhelyettese, és pozícióját azonnal be kell tölteni. Az elnök – legfõbb tanácsadójának (Gary Oldman) javallata ellenére – elhatározza, vastag betûvel szedik majd nevét az amerikai történelemkönyvek, és egy nőre, Hanson szenátorra teszi le voksát. Amikor azonban a népszerű Hathaway kormányzó élete kockáztatásával egy szerencsétlenül járt asszony megmentésére igyekszik, elõtte nyílik óriási lehetőség, hogy az USA elnökhelyettesi székébe ülhessen.

Nolan Batman-trilógiája (2005, 2008, 2012)

A Christopher Nolan Batman-trilógiájának első részét 2005-ben mutattak be a mozikban. Gary Oldman mindhárom részben Gordon rendőrfőnököt alakítja, aki mindvégig Batman társa a gothami alvilág felszámolásában.

Harry Potter-filmek (2005, 2007, 2011)

Sirius Black Harry Potter keresztapja, őt alakítja Gary Oldman három részen keresztül, először az azkabani fogolyban.

Éli könyve (2010)

Éli, a magányos harcos a kiégett, világvége utáni pusztaságban vándorol. Valaha ez volt Amerika. Nyugatra tart, hogy beteljesítse küldetését, amit ugyan maga sem ért pontosan, de tudja, hogy véghez kell vinnie. Vele van egy könyv utolsó példánya, amire az életénél is jobban vigyáz. Carnegie (Gary Oldman) a szeszélyes és kegyetlen hadúr, a rablógyilkosok városának vezére az egyetlen aki érti a könyv valódi jelentőségét, és mindenre hajlandó, hogy megszerezze.

Suszter, szabó, baka, kém (2011)

A hajdani kémet, az elképesztő intelligenciájú George Smileyt (Gary Oldman) visszahívják az angol hírszerzéshez. Úgy tűnik, kettős ügynök, úgynevezett vakond vette be magát a Körönd kódnevű székhelyük falai közé, hogy Angliát végső veszélybe sodorva, a szovjetek számára kémkedjen – tehát leleplezése mindennél fontosabb.

A majmok bolygója: Forradalom (2014)

A Majmok bolygója rebootjának második részében Gary Oldman Dreyfust, az életben maradt emberek vezetőjét alakítja.

A legsötétebb óra (2017)

A megállíthatatlannak tűnő náci erők legázolták Nyugat-Európát, és az invázió veszélye Nagy-Britannia küszöbén állt, így a frissen megválasztott miniszterelnök, Winston Churchill (ezért az alakításáért Oscar-díjat nyert Gary Oldman) vállára hatalmas súly nehezedett. A király szkeptikus volt az újdonsült politikai vezetővel szemben, de még saját pártja is ellene szervezkedett.

Mank (2020)

Herman J. Mankiewicz (Gary Oldman), a cinikus társadalomkritikus és alkoholista forgatókönyvíró új megvilágításba helyezi az 1930-as évek Hollywoodját, miközben igyekszik befejezni Orson Welles Aranypolgárának forgatókönyvét.

+1 Gary Oldman-film, melynek 2021-ben lesz a bemutatója:

Crisis (2021)

