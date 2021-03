Oscar-díj 2021: Nézz bele a frissen jelölt filmekbe!

Március 15-én kihirdették a 2021-es Oscar-jelölések teljes listáját. Kerestünk nektek előzeteseket is hozzájuk, ha belenéznétek, milyen filmekről van szó.

Legjobb film

A chicagói 7-ek tárgyalása

The Father

Ígéretes fiatal nő

Judas and the Black Messiah

Minari

Mank

A nomádok földje

Sound of Metal

Legjobb rendezés

Emerald Fennell (Ígéretes fiatal nő)

David Fincher (Mank)

Lee Isaac Chung (Minari)

Thomas Vinterberg (Még egy kört mindenkinek)

Chloé Zhao (A nomádok földje)

Legjobb női főszereplő

Viola Davis (Ma Rainey: A blues nagyasszonya)

Andra Day (The United States vs. Billie Holiday)

Vanessa Kirby (Pieces of a Woman)

Frances McDormand (A nomádok földje)

Carey Mulligan (Ígéretes fiatal nő)

Legjobb férfi főszereplő

Chadwick Boseman (Ma Rainey: A blues nagyasszonya)

Anthony Hopkins (The Father)

Gary Oldman (Mank)

Riz Ahmed (Sound of Metal)

Steven Yeun (Minari)

További Oscar-jelöltek 2021-ben:

Legjobb női mellékszereplő

Maria Bakalova (Borat Subsequent Moviefilm)

Glenn Close (Vidéki ballada az amerikai álomról)

Olivia Colman (The Father)

Amanda Seyfried (Mank)

Youn Yuh-jung (Minari)

Legjobb férfi mellékszereplő

Sacha Baron Cohen (A chicagói 7-ek tárgyalása)

Daniel Kaluuya (Judas and the Black Messiah)

Leslie Odom Jr. (One Night in Miami)

Paul Raci (Sound of Metal)

Lakeith Stanfield (Judas and the Black Messiah)

Legjobb adaptált forgatókönyv

Borat Subsequent Moviefilm

The Father

A Fehér Tigris

A nomádok földje

One Night in Miami

Legjobb eredeti forgatókönyv

A chicagói 7-ek tárgyalása

Ígéretes fiatal nő

Judas and the Black Messiah

Minari

Sound of Metal

Legjobb nem angol nyelvű film

Better Days (Hongkong)

Kollektíva (Románia)

The Man Who Sold His Skin (Tunézia)

Még egy kört mindenkinek (Dánia)

Quo Vadis, Aida? (Bosznia-Hercegovina)

Legjobb animációs film

Előre

Lelki ismeretek

Lunaria: Kaland a Holdon

Shaun, a bárány és a farmonkívüli

Wolfwalkers

Forrás: filmtekercs.hu