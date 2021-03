Minden, ami alma: Szezonális játékon nyerhetünk kétszemélyes vacsorakupont

Almanépszerűsítő kampányt indított a Felelős Gasztrohős Alapítvány és az ittaSzezon.com online termelői piactér. Céljuk, hogy megmutassák, milyen sokszínű ez a gyümölcs és népszerűbbé tegyék a hazai alapanyagok fogyasztását. A kampány keretein belül egy kihívást is indítanak ismert emberek bevonásával: arra buzdítják a lakosságot, mutassák meg, nekik mi a kedvenc almás receptjük, felhasználási ötletük.

Piros, zöld, esetleg gála vagy idared? Sokkal több fajtája van, mint gondolnád. Mítoszok, mesék, szólás-mondások? Sokkal több történet fűződik hozzá, mint gondolnád. A Felelős Gasztrohős Alapítvány és az ittaSzezon! almanépszerűsítő kampányt hirdet a téli-tavaszi időszakra.

“Együnk helyit és szezonálisat” – halljuk egyre több helyről. Azonban a téli, tavasz eleji hónapokban hajlamosak vagyunk az importtermékekben keresni a vitamin-utánpótlást, és elfeledkezünk az olyan egyszerű, de mégis értékes alapanyagokról, mint az alma. Az alapítvány és az online termelői piactér munkatársai egészen húsvétig tartó kampányukban a héjától a magjáig megismertetik az almát. Céljuk, hogy receptötletekkel, történetekkel és érdekes információkkal szerethetőbbé, népszerűbbé tegyék a gyümölcsöt.

Az alma igazi csodafegyver

Sokoldalúsága mellett egészségügyi hatásai, beltartalmi értéke is igen kiváló az almának. “Minden nap egy alma, az orvost távol tartja!” – szól a mondás. “Nem véletlenül hangsúlyozzuk a szezonalitást, hiszen az adott területen adott időben elérhető zöldségek és gyümölcsök gyorsabban, frissebben és tápanyagban gazdagabban érkeznek az asztalra. Az almával antioxidánsokat, A-, B- és C vitamint, káliumot, kalciumot, magnéziumot és vasat is adunk a szervezetünknek, egyszóval amellett, hogy itthon sokféle színben és ízben találjuk, még jót is teszünk vele magunknak; a jelenlegi vírusos időszakban pedig extrán fontos a plusz vitaminbevitel” – magyarázza az ittaSzezon! egyik alapítója, Répássy Zsuzsanna.

Kampány a helyi, szezonális alapanyagokért

Egészségünk mellett nem szabad környezetünkről sem megfeledkeznünk. “Rengeteg értékes élelmiszer található itthon is, azonban ezeknek az alapanyagoknak sajnos nem olyan jó a marketingje, mint egzotikus társaiknak. A kampányban szeretnénk megkedveltetni az almát és felhívni a figyelmet arra, hogy milyen fontos helyi alapanyagokat vásárolni. Azzal, hogy a helyi és szezonális alapanyagokat választjuk, egyrészt a helyi gazdákat támogatjuk, másrészt a környezetre is kisebb hatást gyakorlunk, hiszen ezeket az élelmiszereket nem kellett messzi földről szállítani, csomagolni és mesterségesen érlelni” – mondta el Szabó Eszter a Felelős Gasztrohős Alapítvány kommunikációs vezetője.

Ha szeretnénk egészségesen és fenntarthatóan étkezni, érdemes bevállalni az almakihívást és követni a Felelős Gasztrohős Alapítványt és az ittaSzezon!-t a közösségi médiafelületeken, ahol heti rendszerességgel osztanak majd meg érdekességeket, bloggerek, séfek, magánemberek által készített recepteket, hogy megismertessék az alma számtalan felhasználási lehetőségét, és hogy élmény legyen az almafogyasztás az első hazai gyümölcsök érkezéséig.

Játssz és nyerj!

Kövesd az almakihívást, készíts te is almás finomságokat és oszd meg Facebookon vagy Instagramon, te mire használod az almát.

Posztold kedvenc almás receptedet, dekorációs ötletedet vagy az alma bármilyen házi felhasználási módját, és használd a #mindennapialma, az #ittaszezon és a #felelosgasztrohos hastegeket.

A legérdekesebbek közül a Kiosk séfje, Orosz Gábor, valamint a kampányban részt vevő almatermelők választják majd ki a szezon kedvenc almatippjét, a győztes tipp megosztójának nyereménye pedig egy 2 személyes vacsorakupon a Kiosk Budapest étterembe.

A recepteket, tippeket, ötleteket az ITT gyűjtik a szervezők, emellett az ittaSzezon! és a Felelős Gasztrohős Facebook– és Instagram-oldalán is közzéteszik majd.