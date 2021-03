A magyar irodalom legszebb tavaszváró versei

Ebben a közel sem átlagosnak nevezhető időszakban talán a szokásosnál is jobban vártuk a természet újjáéledését, a napsütésben gazdag, hosszabb nappalokat és az elég csak egy pulcsiban elindulni életérzést. Nem csoda, hogy a tavasz a művészetekben is gyakran visszaköszön és többek között a magyar irodalom nagyjait is megihlette: tőlük gyűjtöttük most össze a 10 legszebb tavaszváró verset!

Berzsenyi Dániel: Tavasz

A tavasz rózsás kebelét kitárva,

Száll alá langyos levegőn mezőnkre.

Balzsamos fürtjén Zephyrek repesnek,

S illatot isznak.

Alkotó aethert lehel a világra,

Mellyre a zárt föld kipihenve ébred;

Számtalan létek lekötött csirái

S magvai kelnek.

Flóra zsengét nyújt mosolyogva néki.

Nyomdokin rózsák s violák fakadnak,

A vidám Tréfák, Örömek, Szerelmek

Lejtnek utána.

Én is üdvezlő dalomat kiöntöm,

S egy virágbimbót tüzök, édes Emmim,

Gyenge melledhez: valamint te, olly szép,

S mint mi, mulandó!

Csokonai Vitéz Mihály : A tavasz

Az egész világ feléledt

S az elérkezett tavasznak

Örömére minden örvend;

Csak az egy Vitéz nem örvend.

Enyelegnek a juhnyájak,

Tehenek, lovak futosnak,

Danol a pacsirta s a pinty;

Az egész berek homályja

Zeneg édes énekekkel:

Egyedűl csak én kesergek.

Ihon, a kinyílt mezőkben,

Ligetekbe, rétbe, kerten

Hiacintok illatoznak,

Tulipánok ékesednek,

Mosolyognak a virágok:

De mi kedven a tavaszban,

Ha az ő viráginál szebb

Lili nem virít ölemben?

Petőfi Sándor: A tavaszhoz

Ifju lánya a vén télnek,

Kedves kikelet,

Hol maradsz? mért nem jelensz meg

A világ felett?

Jöszte, jöszte, várnak régi

Jóbarátaid;

Vond föl a kék ég alatt a

Fák zöld sátrait.

Gyógyítsd meg a beteg hajnalt,

Beteg most szegény,

Oly halványan üldögél ott

A föld küszöbén;

Áldást hoz majd a mezőre,

Ha meggyógyitod:

Édes örömkönnyeket sír,

Édes harmatot.

Hozd magaddal a pacsírtát,

Nagy mesteremet,

Aki szép szabad dalokra

Tanít engemet.

S ne feledd el a virágot,

Ne feledd el ezt,

Hozz belőle, amennyit csak

Elbír két kezed.

Nagyobbodtak a halálnak

Tartományai,

S bennök sokan a szabadság

Szent halottai;

Ne legyenek szemfedőtlen

Puszta sír alatt,

Hintsd reájok szemfedőül

A virágokat!

Babits Mihály : Tavaszi szél

Tavasz van, vagy tavasz se még.

Ez a nap olyan fiatal,

mint kislány arcán a mosoly:

szöveg nélküli könnyü dal,

mely maga se tudja talán

hogy a témája szerelem ,

csak a világba mosolyog

gyanutlan, csalva, szűzien.

Ez a friss nap se tudja még

hogy a földben zavart csinál

amely nem lesz se szelidebb,

se tisztább a tavalyinál;

sötét csirák kéjeiről

semmit se sejt; csak mosolyog

s édesen ömlik mint a must

mely bor lesz majd s égetni fog.

Égetni, részegíteni…

És úgy sugárzik ez a nap,

mint egy uj eszme, csupa fény

mig nyájasan erőre kap.

Csupa fény, ígéret, jövő,

olyan mint egy szebb, új világ

tárt kapujának súgara,

mely felé úgy tolong a vágy,

mint fényszomjas gyerekcsapat,

vagy mint lesükből a sötét

csirák tolúlva fény felé

nyomják a vad fű késhegyét,

mig nemsokára proletár

zászlóit emeli a gyom,

mindent elöntve, mint király

csarnokát a forradalom,

ha elzengett az olvadás

vad ágyuharca, s a tömeg

győz; a virágok fölveszik

vérvörös jelvényeiket;

a jégparkett földulva rég,

a padló csupa sár, latyak…

Hol a szelíd és tiszta láng?

Tüzes diktátor lesz a nap.

Szentségtörőn s illetlenül

sáros csizmában egy paraszt

staféta futkos a nagy ég

kék templomívei alatt.

Csizmáját szárogatja és

hetykén fütyülve mond rekedt

szókkal tüsszögtetőn igaz

s félőssen betyár híreket.

József Attila: Tavasz van! Gyönyörű!

Tavasz van, tavasz van, gyönyörű tavasz,

A vén Duna karcsú gőzösökre gondol,

Tavasz van! Hallod-e? Nézd, hogy karikázik

Mezei szagokkal a tavaszi szél.

Jaj, te, érzed-e? Szerető is kéne,

Friss, hóvirághúsú, kipirult suhanás.

Őzikém, mondanám, ölelj meg igazán!

Minden gyerek lelkes, jóizű kacagás!

Tavasz van, gyönyörű! Jót rikkant az ég!

Mit beszélsz? korai? Nem volt itt sose tél!

Pattantsd ki a szíved, elő a rügyekkel –

A mi tüdőnkből száll ki a tavaszi szél!

Szabő Lőrinc: Tavasz

„Mi az?” – kérdezte Vén Rigó.

„Tavasz” – felelt a Nap.

„Megjött?” – kérdezte Vén Rigó.

„Meg ám!” – felelt a Nap.

„Szeretsz?” – kérdezte Vén Rigó.

„Szeretlek!” – szólt a Nap.

„Akkor hát szép lesz a világ?”

„Még szebb és boldogabb!”

Ady Endre: Kacag a föld

Nagyot kacag tavaszkor a Föld,

Ha kitelelt, földetlen gazdák,

Gazdagok gazdái, magyarok,

Ekéiket beleakasztják.

Nagyot kacag tavaszkor a Föld,

Nagyúrtól, paptól így tanulta:

Milyen jó bolond is a paraszt,

Új tavaszkor robotol újra.

Nagyot kacag tavaszkor a Föld:

Ezer úrnak kell a kincs télre

S ezer éve ezért robotol

Sok-sok millió cseléd-féle.

Radnóti Miklós: Száll a tavasz

Előhang az eclogákhoz

Csúszik a jég a folyón, foltosra sötétül a part is,

olvad a hó, a nyulak meg az őzek lábnyomán már

kis pocsolyákban a nap csecsemőnyi sugára lubickol.

Száll a tavasz kibomolt hajjal, heverő hegyek ormán,

fák gyökerén fut, a rügy gyöngéd hónalja tövében,

s csiklandós levelek szárán pihen és tovaszáguld.

S szerte a réten, a domb fodrán, fodros tavakon kék

lánggal lobban az ég.

Szál a tavasz kibomolt hajjal, de a régi szabadság

angyala nem száll már vele, alszik a mélyben, a sárga

sárba fagyottan, alélt gyökerek közt fekszik aléltan,

nem lát fényt odalent, sem a cserjén pöndörödő kis

zöld levelek hadait nem látja, hiába! nem ébred.

Rab. S a rabok feketén gyürüző vad bánata csobban

álmaiban s föld és fagyos éj nehezült a szivére.

Álmodik és mellét nem emelgeti sóhaja sem még,

lent nem pattan a jég.

Néma gyökér kiabálj, levelek kiabáljatok éles

hangon, tajtékzó kutya zengj, csapkodd a habot, hal!

rázd a sörényed, ló! bömbölj bika, ríjj patak ágya!

ébredj már aluvó!

Kosztolányi Dezső: Ének a tavasz elé

Kelj, bársonylombú, halk lehelletű,

borús tavasz a völgyön és hegyen,

hogy majd ha eljön az idő, legyen

a sebre fű.

Tavaszi erdő, jó szorosra fond

sűrű, sötét lombod hálozatát,

hogy majd ha éjjel elbúvunk alád,

födjön a lomb.

Kegyes Természet, szánd meg a magyart,

adj néki ágyat, sátoros vadont,

nőjön a sebre ír, a búra lomb

s a sírra hant…

Tóth Árpád: A tavaszi sugár…

A tavaszi sugár aranyburokba fonta

A zsenge bokrokat, s a bimbók reszkető

Selyemgubóiból zománcos fényü pompa,

Ezer szelíd szirom lepkéje tört elő.

A zsongó fák előtt, a kerti út szegélyén

A park-őrző, borús csillámu rácsvasak

Festékes könnye folyt, sírtak, mert fémük éjén,

Hiába van tavasz, boldog rügy nem fakad.

Egy lány jött az uton, virággal, sok virággal,

Mellettem elsuhant, illatja megcsapott,

Egy-testvér volt talán a fénnyel és a fákkal,

Eltűnt. Szivem zenélt. Merengve álltam ott.

Bús voltam vagy derűs? ki tudja. Ama ritka

Kelyhű percek közül ragyogva volt ez egy,

Melyben pezsegve forr kedv és bú drága titka,

Mint mélyen csillogó, nektár-izű elegy.

Olyan perc volt, midőn a vaskos testi érzet

Kitágul… rezg, s ha kinyúlik a kéz,

A Nap arany almáját a tenyeredben érzed…