Itt az élőszereplős Szörnyella-film első előzetese, Emma Stone-nal a főszerepben

Az 1996-ban bemutatott 101 kiskutyák élőszereplős Disney-film antihősének, Szörnyella de Frásznak 60 évet kellett várnia a rivaldafényre: idén májusban érkezik a szintén élőszereplős Cruella (Szörnyella), amely a bundaimádó designer történetét meséli el.

Már jó ideje tudjuk, hogy a címszereplő Szörnyella de Frász bőrébe a Kaliforniai álomért (La La Land) Oscar-díjat nyert színésznő, Emma Stone bújik majd, sőt, a Disney még 2019-ben megosztott egy képet, amelyen először láthattuk a színésznőt Szörnyellaként:

Here’s your first look at Emma Stone as Cruella de Vil in Disney’s Cruella. The film, also starring Emma Thompson, Paul Walter Hauser, and Joel Fry, comes to theaters May 28, 2021. #D23Expo pic.twitter.com/fvRntdIVar

— Disney (@Disney) August 24, 2019