Így szerettek ők: 14 felejthetetlen szerelem a házasság világnapjára

Románcokból született szerelmek, szerelmekből szövődött házasságok, melyek megmutatják, nincs két egyforma kapcsolat, nincs két ugyanolyan frigy.

Polcz Alaine & Mészöly Miklós

Egy férfi egy kávézóban ücsörgött, mikor belépett egy nagy férfikabátot viselő nő, amelynek zsebéből jegyzetpapírok és egy játékbaba feje lógott ki. Miközben helyet keresett magának, a nő kabátujjának sarka a férfi arcához ért. Beszélgetni kezdtek, majd együtt mentek haza. Így kezdődött Polcz Alaine és Mészöly Miklós 53 évig tartó szerelmének története.

Bonnie & Clyde

Bonnie édesanyja megtiltotta a lányának, hogy találkozzon Clyde-dal, aki 16 éves korától több bűncselekményt is elkövetett. Bonnie-t persze nem lehetett megállítani: 1932-ben elkezdődött a páros kétéves ámokfutása. Bonnie anyja Clyde-ot okolta a lánya haláláért, és nem hagyta, hogy egy temetőben temessék el a szerelmesek holttestét.

Victoria & David Beckham

A Vogue megkérdezte Victoria Beckhamet, mit üzenne a 18 éves kori önmagának: “Kerülj képbe a focival, tanuld meg, mi az a les. És tényleg létezik igaz szerelem. Egy Manchester United-meccs után talál majd rád – habár egy kicsit spicces leszel, úgyhogy a részleteket homály fedi. A focisták nagy része a bárpultnál fog iszogatni, de Davidet a családja társaságában látod majd.”

II. Erzsébet királynő & Fülöp herceg

A brit királyi pár először 1939-ben találkozott. A 13 éves Erzsébetet teljesen elvarázsolta az akkor 18 éves Fülöp, Görögország és Dánia hercege, akit megbíztak a hercegnők körbevezetésével a dartmouth-i tengerészeti akadémián. Fülöp 1947-ben lemondott címeiről és felvette az anglikán vallást, hogy feleségül vehesse Erzsébetet.

Tanner Ilona & Babits Mihály

Ilona Babits lakására ment, hogy meggyőzze az írót, érdemes költeményeit a Nyugatban publikálni. Babits helyett az akkoriban vele egy fedél alatt élő Szabó Lőrinc fogadta őt, aki rögtön el is kezdett udvarolni a lánynak. Pár hét múlva eljegyezte, mígnem egy este Babits az Ilona iránt táplált gyengéd érzelmeiről vallott Szabónak, aki gondolkodás nélkül átengedte mesterének a lányt.

Elizabeth Taylor & Richard Burton

Liz Taylor és Richard Burton házassága a “se veled, se nélküled” párkapcsolatok mintapéldánya. A színészpáros a Kleopátra forgatásán habarodott egymásba, majd miután mindketten elváltak aktuális házastársuktól, 1964-ben összeházasodtak. 10 évvel később elváltak, de 1975-ben újraházasodtak. Egy évre rá Burton elhagyta Lizt egy másik nőért.

Ellen DeGeneres & Portia de Rossi

Miután 2008-ban legalizálták a meleg házasságot Kaliforniában, Ellen DeGeneres műsorvezető és Portia de Rossi színésznő összeházasodtak. „Azoknak, akik eddig csendes kétségbeesésben voltak kénytelenek élni az életüket, a ti házassági fogadalmatok azt szimbolizálja, hogy mától a világ egy emberként válik jobbá” – mondta Wayne Dyer író az esküvő napján.

Gala & Salvador Dalí

Az orosz származású Gala az elismert francia író, Paul Éluard feleségeként látogatott el 1929-ben az akkor még feltörekvő Salvador Dalíhoz Spanyolországba. A találkozás után Gala otthagyta férjét és fényűző párizsi életüket Dalíért, aki akkoriban egy halászházban élt egy kis spanyol faluban. Együtt töltött 50 évük alatt Dalí több száz festményt készített feleségéről.

Grace Kelly & III. Rainier herceg

Sokan hitték, hogy a hollywoodi színésznő élete igazi tündérmesévé vált, mikor 1956-ban hozzáment a monacói herceghez. A valóság ennél jóval árnyaltabb: Grace apja 2 millió dollárt fizetett a királyi családnak, hogy rendezni tudják anyagi ügyeiket. Az esküvő előtt Grace köteles volt továbbá lemondani amerikai állampolgárságáról és elvégeztetni egy termékenységi tesztet.

Básti Juli & Puskás Tamás

A Nők Lapja 2019 nyarán a hosszú házasság titkáról kérdezte Puskás Tamást, aki 33 éve él boldog házasságban Básti Juli színésznővel. A színházigazgató kiemelte a maximális bizalmat és elfogadást, az egyező világnézetet és a jó szexet, de azt is leszögezte, semmiképp ne nagy szerelem idején válasszunk életre szóló partnert.

Frida Kahlo & Diego Rivera

Frida Kahlo élete szerelme, a 21 évvel idősebb Diego Rivera, a 20. századi Mexikó egyik legnépszerűbb festője volt. A férfi elsők között fedezte fel Frida tehetségét, és sokszor elmondta, felesége sokkal nagyobb művész, mint ő. Figyelt arra, hogy Fridában kialakuljon, és ne haljon el a művészi én, ugyanakkor folyamatosan csalta feleségét, ami rombolta Frida önérzetét.

Neil Patrick Harris & David Burtka

Pár év együttjárás után, David Burtka 2007-ben azon az utcasarkon kérte meg Neil Patrick Harris kezét, ahol először találkoztak. Egy évvel később Harris is megkérte Burtka kezét, Valentin-napon, de a nyilvánosság előtt csak 2011-ben jelentették be eljegyzésüket, mikor New York államban legalizálták az azonos neműek házasságát.

Kozmutza Flóra & Illyés Gyula

Köztudott, hogy Flóra volt József Attila utolsó nagy szerelme, mégis Illyés Gyula felesége lett egy évvel a költő halála után. 44 éves házasságuk alatt sokan vádolták őket azzal, miattuk menekült a halálba Attila, ma már viszont tudjuk, Attila betegsége miatt nem alakulhatott ki valódi kapcsolat közte és a pszichológusnő között.

Michelle & Barack Obama

„Túl sok fiatal párt ismerek, akiknek nehézségeik vannak, és azt gondolják, valami nincs rendben velük. Azt akarom, hogy tudják, Michelle-lel – akivel amúgy zseniális a házasságunk – mi is folyamatosan dolgozunk a saját kapcsolatunkon, és külső segítséghez fordulunk, ha arra van szükségünk” – mondta Obama a Good Morning Americában, 28 év boldog együtt töltött év után.