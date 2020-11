11 hazai kistermelő ínycsiklandó portékája

A magyar kistermelők nagy odaadással és szenvedéllyel végzik a dolgukat, hogy minőségi és ízletes termékeikkel újra meg újra lenyűgözzenek minket. Következzen 11 hazai kisvállalkozás, amelyek megérdemlik a támogatásunkat és a figyelmünket.

Eredetileg méhészettel foglalkozott az Apis-Farmon serénykedő Hertlik család, időközben viszont a sajtkészítés vált a fő profiljukká. A méz ettől függetlenül benne maradt a kínálatban, és milyen szerencse, hiszen a különleges alkalmakra készülő ajándékcsomagokban a folyékony aranynak is jut hely. A piliscsévi farm mezőin aranyos kecskék sertepertélnek, a színfalak mögött pedig komoly munka folyik. A remek minőségű tejből, lelkiismeretes és odaadó munka eredményeként készülő sajtokra előzetes bejelentkezés alapján a helyszínen, vagy minden szombaton Budapesten, a Czakó Termelői Piaczon lehet lecsapni. Megéri kilátogatni a standjukhoz, ahol fenséges kecskesajtot, krémsajtot, mozzarellát, parenyicát, camembert sajtot és ordát árusítanak.

2519 Piliscsév, Gyóni Géza u. 1.

A Bakeology cukrászainak kezei közül olyan lenyűgöző tortacsodák kerülnek ki, hogy fel sem szeretnénk szelni őket, inkább gyönyörködnénk bennük. A prémium minőségű desszertekre specializálódott online cukrászda klasszikus, nem átlagos ízvilágú, paleo, vegán, illetve glutén-, cukor- és laktózmentes tortákkal készül a sütikedvelő közönségnek, továbbá mindazoknak, akik nem átlagos süteményt álmodtak meg maguk vagy szeretteik születésnapjára, különleges alkalmakra. Sorozatgyártás nincs, ami viszont az ízt és a formavilágot illeti, határ a csillagos ég, szabadjára engedhetjük a fantáziánkat. Mindezt tudják még fokozni azzal, hogy kizárólag természetes alapanyagokból dolgoznak.

A Becskei Csoda Jó márka mögött két lelkes fiatal, Tenkes-Ónodi Krisztina és Tenkes László áll, akik nemcsak azért kezdtek kistermelői tevékenységbe, hogy hobbijukat megélhetési lehetőségre váltsák. A cél sokkal nemesebb: szerették volna, ha számos ember egészséges táplálkozásához hozzájárulhatnának. Több tucatnyi, ásványi anyagokban és antioxidánsban gazdag termékük fenntartható gazdaságban termesztett növényekből készül, és fogyasztásuk biztosítja a szervezet optimális működésének feltételeit. Ahogyan ők fogalmaznak, a növények eredeti zamatának megőrzésével a természetet kívánják vásárlóik asztalára helyezni. Webáruházukban találni hidegen sajtolt olajokat, zöldségkrémeket és magőrleményeket is; ráadásul az ország bármely részére kiszállítanak!

2693 Becske, Dózsa György út 40.

Annak érdekében, hogy a fővárosiaknak se kelljen nélkülözniük a roppanó, zamatos zöldségeket, Zsámbokról hozza Budapestre friss terményeit a Bolvári Biokert. Minden szombaton ott vannak a Csörsz utcai Biokultúra Ökopiacon, a Czakó Termelői Piaczra pedig legutóbb október elején települtek ki pak-choi, salátamix, bébi mángold, spenót, retek, hagymafélék és gyökérzöldségek mellett zöldfűszerekkel megpakolva. A biozöldség-kertészet egy közel egyhektáros területen helyezkedik el és kizárólag minősítetten bioélelmiszerekkel foglalkozik. Ez azt is jelenti, hogy kiemelt figyelmet fordítanak tevékenységük ökológiai terhelésének csökkentésére. Az átlagos konyha igényeire tervezett kínálat szezonális, ha személyesen nem tudsz vásárolni, rendelj online!

Az ízléses honlap étvágygerjesztő receptekkel is elkényezteti az odatévedő olvasót, az ízélményhez azonban ennél több kell. Tudja ezt a Gourmet & Delicious mártásokat, szószokat, teákat, fűszerkeverékeket, chiliket és nemzetközi megmérettetéseken díjazott lekvárokat forgalmazó csapata is. Mivel nem akarják alább adni a tökéletesnél, rendületlenül kutatnak addig, amíg meg nem találják a legkiválóbb, minőségi alkotóelemeket. Az általuk kínált tételek nem egyszerű élelmiszerek, hanem alkotások, sőt, olykor időgépek, amelyek gyermekkorunk családi ebédjeire repítenek vissza, házias ízekre emlékeztetve. A narancsos sütőtöklekvárt, a rumos diólekvárt és a mogyorószirupot neked is meg kell kóstolnod; vásárolj tőlük otthonod kényelméből, online!

Valóra vált álomba csöppenhet, aki megízleli a Hridaya Farm terméseiből készülő ínyencségeket. A nagyvárostól eltávolodni vágyó házaspárt gyermekkori emlékek ösztönözték arra, hogy megtapasztalják a természet közelségének áldásos hatását. Gazdálkodásba fogtak, hogy maguk termelhessék meg az asztalra kerülő, friss és lédús gyümölcsöket, zöldségeket. A tanyán organikus módon termesztett terményekből, tartósítószer és egyéb adalékoktól mentes instant leveseket, zabkásákat, lekvárokat és minden földi jót készítenek; az elmúlt évek alatt tökélyre fejlesztették a már nagyszüleink által is alkalmazott módszereket. Hagymalekvár, aszalt paradicsom, müzliszelet, ételízesítő is vannak a kínálatukban, és elérhető személyesen a piacokon, partnereiknél.

Prémium és kézzel készült, minőségi lekvárok, isteni szörpök és ínyenceket is lenyűgöző zöldségkrémek kerülnek a Katyvasz címkével ellátott üvegekbe. Az alapanyagok körülbelül 80%-át Komáromban termeszti a családi vállalkozás, a fennmaradó 20%-ot helyi gazdáktól vásárolják, így támogatva a környék fellendülését. A három generációt foglalkoztató Katyvasz az egyedi gyártási eljáráson kívül a feldolgozási folyamatot is kézben tartja, és kitaposott ösvény helyett a kísérletezés útját járja, azzal a céllal, hogy újraértelmezze a megszokott ízeket. A termékek adalékanyagoktól és tartósítószerektől mentesek, és ahogyan feljebb beharangoztuk, formabontó (pl.: borcsokoládé) ízekből sincs hiány.

A nemesbüki Korosa Műhely saját tartású jersey teheneinek tejéből készít érlelt és friss sajtokat. A barátságos, családtagként kezelt állatok nagyon jó minőségű tejet adnak, melyet mintha sajtkészítéshez álmodtak volna. A családi gazdaság natúr és ízesített sajtokat kínál, készül náluk például bazsalikomos, köményes, fokhagymás, lila hagymás, illetve sok más, ínycsiklandozó finomság. A sajtmester egyik büszkesége a görögszénamagos sajt, amelynek receptjét Bajorországban, egy ecuadori szakembertől leste el. A különleges, markáns ízvilágú sajt enyhén füstös jellegű, és 2-3 hónapos érlelésének köszönhetően diós karaktert kap. Vásárolnál tőlük? Termékeiket megtalálod nemesbüki farmjukon, balatoni termelői vásárokon, valamint számos partnerüknél.

8371 Nemesbük, Április u. 21.

100%-ban vegyszermentes, természetes alapanyagokból előállított készítmények sorakoznak a MagMaxx online áruházának virtuális polcain, melyeket azzal a céllal hívott életre a Tóth Szilvia-Medvácz Ibolya-Nemes Mátyás trió, hogy vásárlóik megóvhassák saját maguk és szeretteik egészségét. A vitamin- és ásványianyag-pótlást német és magyar technológia egyesítésével oldják meg, kristállyá sűrítve a frissen szedett, gondosan válogatott zöldségeket és gyümölcsöket, így azok nem veszítenek tápértékükből. Kínálnak szuperkoncentrátumokat az immunrendszer megerősítéséért, antivirális hatású immunbombát, zsírégetést meggyorsító és érfaltisztító készítményeket, ezen kívül méregtelenítő termékeket és sok mást, amit a weboldalukon meg tudsz rendelni.

Barnucz János termékei nem véletlenül lettek a nógrádiak kedvencei. A salgótarjáni vállalkozó szívvel-lélekkel teszi a dolgát, nagy hangsúlyt fektetve a rostos italok lelkét jelentő, minőségi alapanyagokra. A Tarjáni Zamatos kézműves gyümölcslevei, amelyeket próbálnak országosan elérhetővé tenni, a hagyományos gyümölcsös ízvilágot zárják üvegbe. Kezdetben házilag készítettek meggy-, őszibarack- és almaízesítésű italokat, ám most már kisüzemi körülmények között dolgozik a kis csapat. A választék folyamatosan bővül, az utóbbi időben többek között szilva-, kajszibarack-, vilmoskörte-, bodzavirágos alma-, és birsízű gyümölcslevekkel egészítették ki a már meglévő termékpalettát. Az üdítőket keresd a budapesti Sandwich Heaven-ben, vagy a szécsényi Házi Boltban!

3104 Salgótarján, Kálmán Imre út 92.

Nem átlagos húsboltot üzemeltet Babuk Tibor, a verőcei Tibesz-Hús tulajdonosa, akinek saját készítésű portékái adalékanyag-, szója-, glutén- és tejmentesen, hagyományos receptek alapján készülnek. Tradicionális füstölési eljárással, természetesen minőségi, magyar húsokból és természetes fűszerek hozzáadásával. A termékek között a hazai májas és véres hurka jól megfér Spanyolország és Portugália egyik kedvelt vastagkolbászával, a chorizóval, amelynek alapját a disznóhús, a szalonna, a fokhagyma és a fűszerpaprika adja. A verőcei bolton kívül a Szobi Pörc Húsboltból (Szob, Szent Imre utca 5.) is feltöltheted belőlük a hűtőszekrényt vagy a kamrát, ott is elérhetőek ugyanis az adalékanyag-mentes Tibesz-termékek, friss tőkehúsokkal kiegészülve.

2621 Verőce, Rákóczi út 22.