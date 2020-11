Soproni kisokos: Látni-, inni- és ennivalók a hűség városában

Az Alpokalján fekvő Sopron a középkorban az ország hét legfontosabb szabad királyi városának, majd koronázóvárosainak egyike volt, ma pedig az egyik legnépszerűbb magyar turisztikai desztináció.

A hűség városa egy műemlékekben kirívóan gazdag óvárossal, irigylésre méltó kulturális és gasztronómiai kínálattal, mesés természeti környezettel és Magyarország egyik legkülönösebb várkastélyával várja a belföldi kalandorokat. A szerkesztőség közül többen is visszajáró vendégek vagyunk Sopronban, és azt reméljük, ajánlónk révén előbb-utóbb belőletek is az lesz!

Látnivalók

Sopron belvárosának ellipszis alakja nem a véletlen műve, hanem 4. századi elődjének, a rómaiak által alapított Scarbantiának velünk élő öröksége. Ők kezdték meg annak az évszázadok során háromvonalúvá gyarapodó, védelmi funkciókat betöltő falgyűrűnek az építését, amelynek ma is hatalmas szakaszai állnak szabadon. A Várfalsétány nevezetességei között találjuk a Scarbantia régészeti parknak helyet adó Városház utcai romkertet, a 17. századi Nagyrondellát, valamint a város legfőbb jelképét, az 58 méter magas Tűztornyot is, melynek alsó, hengeres része a 13. századtól kezdődően töltötte be a város északi kaputornyának szerepét. A hagymakupolával koronázott, gótikus eredetű építmény elemeiben barokk és reneszánsz stílusú részleteket is tartalmaz, körerkélyéről pedig páratlan kilátás nyílik az előttünk elterülő belvárosra és a Lővérekre.

A torony tövétől egy köpésnyi távolságra fekszik az Adriát és a Balti-tengert összekötő kereskedelmi útvonal, a Borostyánkőút maradványa, és a Fabricius-ház római kori kőtára is, de szintén nincs messze a rokokó Bezerédi-palota, amelynek dísztermében anno Liszt Ferenc koncertezett, vagy az Európán belül ritkaságszámba menő, hármas tagolású ózsinagóga sem.

Természetesen a belváros gyűrűjén túl is akad bőven látnivaló: ott van például a Bécsi úton álló, gótikus Szent János-templom, mely a keresztes háború után Sopronban megtelepedő máltai lovagok egyetlen, alapítása óta folyamatosan működő magyarországi temploma, a sopronbánfalvi karmelita kolostor, az ország egyik legszebb szecessziós színházépülete, vagy a Soproni Egyetem 17 hektáros botanikus kertje, melynek 6000 fajból álló gyűjteményében számos védett növényt is találunk.

Végül muszáj néhány szót ejtenünk a Lövőrekben található Taródi-várról is: a helybeliek által csak Bolondvárként emlegetett, 4300 négyzetméter alapterületű, tornyokkal és váralagúttal büszkélkedő épületet a 2010-ben elhunyt idősebb Taródi István a saját két kezével építette, mintegy 50 év leforgása alatt. A magyarországi vizionális építészet egyik legkiemelkedőbb alkotása pár száz forint ellenében látogatható, amivel az épület és Taródi István örökségének fenntartásához járulhatunk hozzá.

Innivalók

De elég volt a csavargásból, mostanra biztos megszomjaztunk: itt az ideje, hogy felöntsünk a garatra – egy kézműves cider, egy pohár kékfrankos, vagy egy csésze fekete formájában.

Ha odáig vagyunk a belpesti romkocsmák bohém világáért, kenyeret pedig csak folyékony formában fogyasztunk, de azt minden ízben, színben és mennyiségben, és egy kicsit újra 19 évesnek akarjuk magunkat érezni, a hangulatos kerthelyiséggel és kiváló kocsmakonyhával megtámogatott Gázfröccsben a helyünk.

Amennyiben inkább a helyi borospincék legjobb tételeit kóstolnánk végig, a Sopron szívében található Koffer Bárt ajánljuk, melynek folyamatosan bővülő és változó szortimentje mellett hidegtálak, mártogatósok, és chutneyk sora áll rendelkezésünkre.

A koffein szerelmeseinek sem kell Bécsig szaladni, ha egy kesernyés napindítóra vágynak: 2015 óta várja vendégeit a Várkerületen Sopron első specialty kávézója, a Kultúrpresszó. A pörkölés a budapesti 42 Coffee-ban történik, a pulton egy tekintélyes La Marzocco kávégép díszeleg, a baristák tudásánál pedig már csak alaposságuk nagyobb. A hűtőből bambik és mennyei házi készítésű sütik, az étlapról egész nap kapható reggelik, míg a falakról magyar tervezők egyedi darabjai és a Szputnyik shop termékei szemeznek velünk.

Ennivalók

Kulináris téren sincs miért Sopronnak szégyenkezni: az Európa második leghosszabb terén működő Deák Étterem igazi fogalom a helyiek körében, közkedvelt kerthelyiségében csak úgy pezseg az élet a nyári hónapokban, konyháját pedig egyszerre jellemzi a magyar gasztronómiai hagyományok tisztelete és a legújabb trendek ismerete. Kiváló ízek, laktató adagok, észszerű árazás és figyelmes szervíz, mi kell még?

Sopron másik legendás helye a pár fokkal klasszikusabb vonalon mozgó Jégverem Fogadó. A hajdani jégverem fölé az 1800-as évek közepén emelt épületben 1999 óta működik a haspártiak vendéglője, ahonnan nem jóllakottan távozni valódi mission impossible. Széles italkínálat, kedves felszolgálás, és a város legjobb grillételei.

A piros-fehér-zöld nemzeti trikolornál maradva, ám a magyaros koszttól kicsit eltávolodva ajánlanánk egy harmadik éttermet is: az olasz-mexikói fogásaikkal hódító Fórumot. A 15. századi, enyhén ívelt homlokzatú ház aljában készülő pizzák után valószínűleg az ókori rómaiak idetévedő leszármazottjai is megnyalják mind a tíz ujjukat, de minket leginkább az étlap mexikói része ejtett rabul: néhány azonos zsánerben utazó pesti étterem is megirigyelhetné az itt asztalra kerülő ételeket.