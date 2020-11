Online kerül megrendezésre a Faludi Nemzetközi Filmszemle november 18-tól

Október 19-én lezárult a 23. Faludi Nemzetközi Filmszemle és Fotópályázat nevezése. Az idei fesztiválra 368 filmes és 100 fotós pályázat érkezett, ezekből a művekből választja ki az előzsűri azokat az alkotásokat, amelyek a november 18-21. között megrendezésre kerülő fesztivál programjába bekerülnek.

A fesztivál – melynek idei hívószava a KÖZÖSSÉGBEN – ebben az évben rendhagyó módon, online kerül megrendezésre: a filmrajongók a szemle négy napja alatt a Faludi Filmszemle YouTube-csatornáján keresztül nézhetik meg a versenyprogramot, illetve a Kitekintő szekcióba beválogatott alkotásokat. A programba bekerülő angol nyelvű filmek eredeti nyelven, a nem angol nyelvűek angol felirattal érhetőek majd el.

A filmes pályázatra idén 40 országból 368 alkotás érkezett be, a nevezők közel egyharmada élete első filmjét nevezte a fesztiválra. A filmes kategóriák győzteseiről a Pavel Lungin (a filmes zsűri elnöke), Radu Jude, Nagy Dénes és Lázár Kovács Ákos alkotta zsűri dönt majd. Különdíjban részesül a legjobb elsőfilmes rendezés, emellett a nemzetközi ökumenikus zsűri, valamint a középiskolásokból és egyetemistákból álló diákzsűri is győztest hirdet majd a fesztivál online díjátadóján, november 21-én.

A 23 évvel ezelőtt útjának indult filmszakmai rendezvényhez tizenegyedik éve fotópályázat is kapcsolódik, amelyre idén 63 önálló fotó és 37 sorozat érkezett be. A zsűri által legjobbnak ítélt alkotásokból november 20-án 17 órakor, a Horánszky utcai Párbeszéd Házában nyílik kiállítás. A kategória zsűrijét Haris László (zsűrielnök), Gábor Enikő és Szamódy Zsolt Olaf alkotják, akik az önálló művek és a sorozatok közül is díjazzák a legjobbakat.

A vetítéseken kívül a filmszakma aktuális kérdéseivel foglalkozó online kerekasztal-beszélgetéseken, és a zsűritagokkal való beszélgetéseken is részt vehetnek azok, akik bekapcsolódnak a programba. A filmszemlével kapcsolatos részletek a Faludi Film honlapján érhetőek el.

A rendezvény alapvető célja, hogy a vizuális kultúra világán belül teremtő párbeszédet indítson el társadalmi kérdésekről és kreativitásra buzdítsa az alkotókat, illetve fontos az is, hogy a pályázók lehetőséget kapjanak a megjelenésre, az egymással és a szakmával való kapcsolatteremtésre, egy olyan tér létrejöttét eredményezve ezzel, amely nyitott a világ, illetve az emberi kapcsolatok megtartó értékeire.

A Faludi Nemzetközi Filmszemle és Fotópályázat szervezőinek fontos, hogy értékes alkotásokat mutassanak be, illetve fontos az is, hogy ők maguk is hozzájáruljanak az értékteremtéshez. Ezért a tavaly elindított videósorozat folytatásaként idén olyan alkotókat kértek arra, hogy beszéljenek a fesztivállal kapcsolatos élményeikről, akik korábban egy vagy több alkalommal már neveztek a fesztiválra. A megszólított filmesek által megosztott történeteket a filmszemle YouTube-csatornáján, valamint Facebook-oldalán tekinthetik meg.