Hogyan lehet barátságos egy angol nyelvvizsga?

Pásztiné Fritz Adriennt, a LanguageCert Vizsgaközpont vezetőjét kérdeztük arról, mitől barátságosak a LanguageCert nemzetközi angol nyelvvizsgák.

A válasz az egyszerűségével válik meggyőzővé: mert a LanguageCert az életszerű vizsgafeladatokkal és a pozitív vizsgázói légkör biztosításával gondoskodik az elégedett vizsgázói élményről.

Mit takar a pozitív vizsgázói légkör?

A LanguageCert vizsgákon a szóbelik nem párban zajlanak, hanem egy vizsgáztatóval beszélget a vizsgázó. Ilyen vizsgaszituációban nem állhat elő egy olyan helyzet, hogy egy vizsgázó szóbeli teljesítményére negatív hatással legyen egy kimagaslóan jól vagy netán rosszul kommunikáló vizsgázótárs.

Fontos továbbá, hogy az értékelés nem helyben zajlik a vizsgán. A vizsgán felvétel készül, és a vizsga után két értékelő szakember javítja párban a vizsgákat. Ettől a szóbeli vizsga egy élethű és sokkal kevésbé stresszes párbeszéddé válik, a vizsgázók könnyebben tudják megmutatni tudásukat.

És hogyan lesz a vizsgafeladatok révén barátságos a vizsga?

Elsősorban oly módon, hogy hétköznapi témákban és hétköznapi élethelyzetekben kell tudni használni az angolt (a felsőfokú vizsgán is), amelyekhez könnyen átlátható, gyorsan felfogható és az érettségi feladatokhoz is szorosan kapcsolódó feladványok is társulnak, így azok a diákok is azonnal otthonosan érzik magukat a vizsgafeladatokban, akik eddig csak érettségire készültek.

Hány százalékot kell elérni a LanguageCert vizsgákon a sikeres vizsgához?

Készségenként minimum 50% kell a sikeres vizsgához.

Nemzetközileg elfogadottak a LanguageCert vizsgák?

Természetesen, több európai országban is hivatalosan elfogadják a LanguageCert vizsgákat, pl. Olaszországban, Romániában és Spanyolországban, csak hogy néhány fontosabb úti célt említsek. Emellett az Egyesült Királyságban, a LanguageCert anyaországában is megtalálhatók a vizsgák a nemzeti kerettantervben, így a vizsgázók a magyar akkreditált vizsga mellé kapnak egy angol nemzetközi bizonyítványt is.

Bővebb információ: www.languagecert.hu