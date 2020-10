Programajánló: Szabadversek szabad zenei fordításban a BMC színpadán

Október 10-én Harcsa Veronika, Márkos Albert, Benkő Róbert, Pándi Balázs és Keszég László szabad zenei formákon keresztül helyezi új perspektívába Kassák Lajos szabadverseit.

Hat év után ismét az Opus Jazz Club színpadán támasztja föl Kassák Lajos ellentmondást nem tűrő szellemét a kísérletező kedvű előadókból álló formáció. A négy, szabadzenei közegben is jártas zenész – Harcsa Veronika, Márkos Albert, Benkő Róbert, Pándi Balázs – és egy hasonlóan szabad szellemű színművész, Keszég László vállalkozik arra, hogy Kassák Lajos válogatott verseit a költő attitűdjéhez hűen mutassa be.

“A zenében Kassák poétikai elvét követjük, sok improvizációt használunk, miközben mindig valamilyen koncepció mentén építjük fel a számokat. Kassák is szabad formákat használt, mégis nagyon erősen strukturáltak az ő művei, legyen szó képzőművészetről vagy versről. Az improvizációk mellett találunk itt dalszerű kompozíciókat is; ennek a két formának az egyensúlyát igyekeztünk megtalálni” – nyilatkozta a koncepcióról Harcsa Veronika, a projekt ötletgazdája, aki a versek zömét is válogatta.

Az énekesnő nem először zenésít meg verseket, 2011-es Lámpafény című albumán is szerepelt egy Kassák-feldolgozás. A zenekar összeállítása eklektikus, az általuk megszólaltatott zene illik Kassák feszültséggel teli, ellentmondásos személyiségéhez és a versek sokszínűségéhez, a bennük rejlő érzelmességhez és keménységhez.

“Nem egy klasszikus értelemben vett zenetájat raktak a szövegek köré a készítők – egyfajta atonális, ritmikai önlebontásokkal díszes hangszőnyeget terítettek Keszég László versmondása, Veronika éneke alá, amely olykor a befogadás határait feszegette, de ezzel is Kassák Lajos szellemét idézte – a csak saját hangjára figyelő költőmonolit zuhogott ránk a köré feszített hangokból is, az előadás nem megidézett, hanem jelenvalóvá tett verset, szellemet, attitűdöt: egy teljes világlátás vízióját építette fel” – írta a programról Hegyi Zoltán.

Jegyek 2000 forintért kaphatók a helyszínen, a bmc.jegy.hu oldalon, valamint az InterTicket országos Jegypont hálózatában.